Torna il taglio delle accise

Il Governo ha deciso di rinnovare il taglio delle accise sul gasolio, ripristinando così lo sconto dopo 2 giorni di vuoto. Terminato l'8 novembre infatti il suo prolungamento non era stato inserito in Gazzetta Ufficiale, cosa che si è invece verificata ieri. Da oggi quindi, fino al 28 novembre 2026, ci sarà un ennesimo taglio delle accise pari a 4,88 centesimi al litro, IVA inclusa.

Lo strumento utilizzato è ancora una volta quello delle accise mobili: si utilizzano le maggiori entrate derivanti dall'IVA (proprio grazie ai prezzi più alti) per finanziare la manovra.

Come sono i prezzi di benzina e diesel?

Secondo i rilevamenti del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) i prezzi medi di benzina e diesel attualmente sono i seguenti:

Carburante Self service Servito Benzina 2,000 euro/litro 2,129 euro/litri Gasolio 2,232 euro/litro 2,361 euro/litri

Stando alle statistiche di Staffetta Quotidiana nel 2026 la media dei prezzi del diesel è di 2,016 euro al litro per il self service e 2,151 per il servito, un'impennata da record rispetto al 2025 dove la media è stata rispettivamente di 1,659 e 1,8. Aumento dovuto a due principali fattori: il primo il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio voluto dal Governo, il secondo la guerra in Medio Oriente e le conseguenti chiusure delloStretto di Hormuz, dal quale passa (o passava) circa il 20% della domanda mondiale di petrolio.

A calmierare i prezzi ci hanno pensato anche le compagnie petrolifere operanti in Italia con il price cap, iniziativa intrapresa inizialmente da Eni e seguita poi da altre.