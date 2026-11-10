Torna il taglio delle accise
A partire da oggi, solo sul gasolio e fino al 23 novembre 2026
Il Governo ha deciso di rinnovare il taglio delle accise sul gasolio, ripristinando così lo sconto dopo 2 giorni di vuoto. Terminato l'8 novembre infatti il suo prolungamento non era stato inserito in Gazzetta Ufficiale, cosa che si è invece verificata ieri. Da oggi quindi, fino al 28 novembre 2026, ci sarà un ennesimo taglio delle accise pari a 4,88 centesimi al litro, IVA inclusa.
Lo strumento utilizzato è ancora una volta quello delle accise mobili: si utilizzano le maggiori entrate derivanti dall'IVA (proprio grazie ai prezzi più alti) per finanziare la manovra.
Come sono i prezzi di benzina e diesel?
Secondo i rilevamenti del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) i prezzi medi di benzina e diesel attualmente sono i seguenti:
|Carburante
|Self service
|Servito
|Benzina
|2,000 euro/litro
|2,129 euro/litri
|Gasolio
|2,232 euro/litro
|2,361 euro/litri
Stando alle statistiche di Staffetta Quotidiana nel 2026 la media dei prezzi del diesel è di 2,016 euro al litro per il self service e 2,151 per il servito, un'impennata da record rispetto al 2025 dove la media è stata rispettivamente di 1,659 e 1,8. Aumento dovuto a due principali fattori: il primo il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio voluto dal Governo, il secondo la guerra in Medio Oriente e le conseguenti chiusure delloStretto di Hormuz, dal quale passa (o passava) circa il 20% della domanda mondiale di petrolio.
A calmierare i prezzi ci hanno pensato anche le compagnie petrolifere operanti in Italia con il price cap, iniziativa intrapresa inizialmente da Eni e seguita poi da altre.
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