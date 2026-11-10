La Skoda Octavia full hybrid arriva in Italia, ecco quanto costa
La Skoda Octavia full hybrid arriva in Italia con due potenze da 100 e 125 kW, carrozzerie berlina o Wagon e allestimenti Executive e Style
Inizia in Italia la commercializzazione della Skoda Octavia full hybrid, disponibile sia in versione berlina sia Wagon. Il nuovo sistema non richiede ricarica esterna e propone due potenze di sistema, 100 kW e 125 kW, già omologate secondo la normativa Euro 7.
Il prezzo di listino della Skoda Octavia full hybrid parte da 35.400 euro per la berlina, mentre la Wagon costa 1.000 euro in più. Le prime consegne sono previste da gennaio 2027.
Come funziona la Skoda Octavia full hybrid
Il cuore della motorizzazione è un sistema ibrido serie-parallelo che abbina il motore 1.5 TSI evo2 a due motori elettrici. L'elettronica sceglie automaticamente tra modalità elettrica, ibrida in serie o ibrida in parallelo, a seconda delle condizioni di marcia.
Fotogallery: Skoda Octavia full hybrid
La batteria ha una capacità di 1,6 kWh lordi e si ricarica durante la marcia e in frenata, mantenendo il livello di carica tra il 40% e il 90%. Non serve quindi alcuna presa esterna: il pacco si gestisce da solo lungo il percorso. All'esterno, l'unico segno distintivo è il badge HYBRID sul portellone.
Skoda Octavia full hybrid: prezzi e allestimenti
La gamma italiana della Skoda Octavia full hybrid si articola in due allestimenti. L'Executive include infotainment da 13 pollici con navigazione connessa e connettività smartphone wireless, Virtual Cockpit da 10 pollici e una suite di sistemi di assistenza alla guida di secondo livello.
Lo Style aggiunge cromature esterne, cerchi da 18 pollici, portellone elettrico con apertura a pedata virtuale, accesso e avviamento senza chiave e retrocamera di parcheggio.
Skoda Octavia full hybrid berlina: i prezzi
|Versioni benzina Fhev
|Motori
|Prezzi
|Executive
|1.5 TSI HEV (135 CV)
|35.400 euro
|Executive
|1.5 TSI HEV (170 CV)
|38.900 euro
|Style
|1.5 TSI HEV (135 CV)
|37.400 euro
|Style
|1.5 TSI HEV (170 CV)
|40.900 euro
Skoda Octavia full hybrid station: i prezzi
|Versione
|Motore
|Prezzo
|Executive
|1.5 TSI HEV (135 CV)
|36.400 euro
|Executive
|1.5 TSI HEV (170 CV)
|39.950 euro
|Style
|1.5 TSI HEV (135 CV)
|38.400 euro
|Style
|1.5 TSI HEV (170 CV)
|41.950 euro
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