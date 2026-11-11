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BYD sta preparando una rivale della smart #2
O almeno sta studiando la cosa, come emerso dal render pubblicato sul sito dell'ufficio brevetti cinese
Foto di: BYD
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
11 nov alle 14:00
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Dopo una lunga attesa la smart #2 ha finalmente debuttato, riportando in Europa dimensioni e stile della fortwo: lunghezza di 2,75 metri, carrozzeria 2 porte e solo powertrain elettrici. Un ritorno al passato che potrebbe un domani avere una concorrente firmata BYD. Sul sito dell'ufficio brevetti cinese infatti è comparsa la foto di una piccola auto 2 porte firmata dai designer Zhao Binggen, Eger Wolfgang (direttore del design), Xu Ziyan, Huang Xi e Zhang Xi.
Non vengono menzionati nome, tipo di powertrain, arrivo previsto o altro. Si tratta quindi unicamente di un classico bozzetto, che potrebbe o meno dare vita a un modello vero e proprio.
Citycar o quadriciclo?
Sul sito dell'ufficio brevetti è presente solo una breve descrizione della piccola firmata BYD: un veicolo per il trasporto di passeggeri. Fine. Viste le dimensioni ridotte e sapendo come la Casa cinese punti sempre forte sull'elettrico c'è da aspettarsi un powertrain a batterie, vista anche la destinazione d'uso della due porte: la città.
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Fonte: BYD
Terreno ideale per auto estremamente piccole, come la già citata smart #2, che proprio nella piccola di BYD potrebbe trovare l'unica vera concorrente diretta. A meno che la Casa non decida di entrare nel segmento dei quadricicli elettrici pesanti (L7e), come Microlino, XEV Yoyo, Birba e Ligier Myli. Opzione che ci sentiamo di escludere, viste le limitazioni in termini di peso e potenza.
Smart #2
Foto di: smart
I bozzetti della piccola di BYD
Foto di: BYD
Più facile quindi che la proposta di BYD sia un'auto a tutti gli effetti, magari con un prezzo inferiore ai 19.900 euro della smart #2. La Casa cinese non è nuova nel miniaturizzare le proprie auto e già in Giappone ha deciso di sfidare le bestseller kei car con la Racco, prima citycar elettrica progettata ad hoc per il Paese del Sol Levante, lunga 3,39 metri e mossa da un motore elettrico anteriore da 20 kW (27 CV) e 110 Nm di coppia, alimentato da blade battery da 22,4 kWh e 35,84 kWh.
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