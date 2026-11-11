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Nissan migliora i conti e prepara il nuovo piano 2027

Risultati in progresso per la Casa giapponese, che a febbraio 2027 presenterà il nuovo piano industriale

Foto di: Nissan

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

11 nov alle 17:00

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Nissan ha chiuso il primo semestre dell'anno fiscale 2026, concluso il 30 settembre, con un utile operativo di 80 miliardi di yen (451.120.000 euro circa), in miglioramento di 107,7 miliardi di yen (circa 607.535.700 euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite globali si sono fermate a 1,41 milioni di unità, con ricavi consolidati per 6.072 miliardi di yen.

Il recupero arriva dal piano di ristrutturazione Re:Nissan, che nel semestre ha generato risparmi sui costi per 110 miliardi di yen. L'azienda conferma le previsioni per l'intero esercizio fiscale, con un utile operativo atteso a 200 miliardi di yen, e a febbraio 2027 presenterà un nuovo piano industriale che prenderà il testimone da Re:Nissan.

I numeri del semestre

Un recupero netto anche per quanto riguarda l'utile netto trimestrale, che passa da -106,2 a -43,5 miliardi di yen grazie a minori oneri di ristrutturazione. Merito specialmente dei mercati USA e Giappone, dove modelli come Rogue, Frontier, Pathfinder, Elgrand e Kicks hanno sostenuto le vendite.

Nissan Pathfinder 2026

Foto Di: Nissan

Nissan Kicks

Foto Di: Nissan

Ivan Espinosa, presidente e CEO di Nissan, ha commentato: "I risultati del primo semestre mostrano segnali incoraggianti nei principali mercati, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. La Cina continua a rappresentare la nostra sfida più importante e dobbiamo restare agili e pronti ad adattarci".

Arriva il nuovo piano

Per la seconda metà dell'anno fiscale Nissan prevede un utile operativo di 120 miliardi di yen, sostenuto dal lancio di nuovi modelli e da un mix prodotto più favorevole.

Nissan Pixo (2027)

Foto Di: Nissan

Nissan X-Trail N-Trek, la prova

Foto Di: Nissan

Tra le novità ci sono la Rogue Hybrid negli Stati Uniti, gli aggiornamenti di Elgrand e Kicks in Giappone, la Frontier Pro PHEV in Messico e la nuova elettrica Pixo in Europa, dove arriverà anche la Juke EV. In Giappone debutteranno anche Skyline e Patrol, mentre in Europa il rinnovamento della gamma proseguirà dopo modelli come l'X-Trail aggiornata per il 2026.

Arriveranno poi anche altre novità, per le quali bisognerà attendere febbraio 2027, quando Nissan presenterà il suo nuovo piano industriale.

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