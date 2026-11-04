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Prezzi e allestimenti di Pixo, la nuova city car di Nissan

La city car elettrica Nissan Pixo parte da 19.990 euro e offre batteria LFP da 27,5 kWh con autonomia fino a 259 km

Nissan Pixo
Foto di: Nissan
Fabio Gemelli Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
alle 12:30

Nissan Pixo arriva in Italia con un listino che parte da 19.990 euro e tre allestimenti: Engage, Advance ed Evolve. La city car elettrica monta su tutta la gamma la stessa batteria LFP da 27,5 kWh, con un'autonomia dichiarata fino a 259 km WLTP.

La ricarica rapida in corrente continua arriva a 50 kW di serie su ogni versione, e porta la batteria dal 15 all'80% in circa 28 minuti. Le prime consegne ai clienti italiani sono previste dall'inizio del 2027.

Nissan Pixo: gli allestimenti

Nissan Pixo (2027)

Nissan Pixo

Foto di: Nissan

Nissan Pixo Engage: è la versione d'ingresso e include Apple CarPlay e Android Auto, oltre al caricatore AC da 11 kW di serie su tutta la gamma. Copre già le funzioni base per l'uso quotidiano in città.

Nissan Pixo Advance: aggiunge la Suite Google con pianificatore di percorso per auto elettriche e l'assistente vocale Gemini, disponibile in 16 lingue. Introduce anche i sedili posteriori scorrevoli indipendenti, pensati per guadagnare spazio in un'abitabilità già sorprendente per una city car lunga 3.796 mm.

Nissan Pixo Evolve: è il gradino più ricco e aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, la tecnologia One-Pedal con palette al volante, il parcheggio a mani libere, il cruise control adattivo con Stop & Go e l'avviso angolo cieco con intervento attivo. Completa la dotazione il Cold Pack, con sedili riscaldati per guidatore e passeggero.

Nissan Pixo (2027)

Nissan Pixo, gli interni

Foto di: Nissan

Nissan Pixo: i prezzi

Versione Motore Prezzi
Nissan Pixo Engage 27,5 kWh, 60 kW 19.990 euro
Nissan Pixo Advance 27,5 kWh, 60 kW 21.300 euro
Nissan Pixo Evolve 27,5 kWh, 60 kW 22.700 euro

Nissan Pixo: i motori

Tutta la gamma della Nissan Pixo monta lo stesso powertrain elettrico, con un motore da 60 kW (82 CV) alimentato dalla batteria LFP da 27,5 kWh. Non ci sono varianti di potenza tra i tre allestimenti: a cambiare è solo la dotazione di bordo.

La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW ed è bidirezionale, con predisposizione alla funzione V2L per alimentare dispositivi esterni dalla batteria dell'auto. La ricarica in corrente continua è a 50 kW di potenza. Per approfondire le caratteristiche tecniche complete del modello si può consultare la scheda con autonomia e tempi di ricarica della Pixo, già anticipata nei mesi scorsi rispetto all'annuncio dei prezzi.

Pixo si affianca a Leaf, la berlina elettrica di Nissan già in listino, e a Micra nella gamma europea a batteria del costruttore giapponese. È il modello più compatto e accessibile dei tre, pensato per gli spostamenti urbani quotidiani.

Nissan Pixo: le concorrenti

Nel segmento delle city car elettriche, la nuova Nissan si confronta con modelli che condividono dimensioni contenute e un listino d'attacco sotto i 25.000 euro. La fascia è una delle più affollate del mercato elettrico europeo, con proposte sia europee sia asiatiche.

Tra le rivali dirette figurano la Citroen C3, la Fiat Grande Panda elettrica e la Leapmotor T03, tutte posizionate sulla stessa fascia di prezzo e pensate per un uso prevalentemente cittadino.

Modello Dimensioni Prezzo
Nissan Pixo 3,80 m 19.990 euro
BYD Dolphin Surf 3,99 m 19.790 euro
Citroen C3 4,01 m 20.090 euro
Fiat Grande Panda 3,99 m 23.900 euro
Dacia Spring 3,85 m 17.900 euro
Leapmotor T03 3,62 m 18.900 euro

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