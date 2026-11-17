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I prezzi del GPL salgono mentre benzina e diesel calano

Bisogna capire il perché: c'entrano la stagione e le quotazioni internazionali

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

17 nov alle 12:00

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I prezzi di benzina e diesel continuano a scendere e oggi, 17 novembre, si attestano rispettivamente a 1,958 e 2,208. Buone notizie, mentre per quanto riguarda GPL e metano il prezzo è a quota 0,831 e 2,125, stabile rispetto al giorno precedente ma comunque in salita se paragonato a un mese fa.

È la fotografia di un mercato spaccato in due. Chi fa benzina o gasolio vede un piccolo sollievo quotidiano, chi rifornisce a GPL o metano affronta listini che negli ultimi tempi hanno ripreso a salire.

Perché il prezzo del GPL sta salendo

Il GPL per autotrazione in Italia dipende in larga parte dalle quotazioni internazionali del prodotto raffinato e dal cambio euro/dollaro, più che dal petrolio grezzo che muove benzina e diesel. Quando la domanda invernale di GPL per il riscaldamento cresce in Europa e Nord Africa, il prodotto destinato ai veicoli diventa più scarso. Il prezzo alla pompa sale di conseguenza. Bisogna poi tenere conto anche del picco trentennale del prezzo del butano: a inizio novembre 2026, le quotazioni del butano nel Nord-Ovest Europa hanno toccato 1.125 dollari a tonnellata, il livello più alto degli ultimi trent'anni.

La Dacia Sandero Eco-G 120

Foto di: Dacia

il mercato europeo del GPL poi si regola su prezzi di contratto mensili (CP - Contract Prices). Per l'area mediterranea e l'Italia, il benchmark di riferimento è il listino pubblicato a fine mese dalla compagnia nazionale algerina Sonatrach (porto di Bethioua). Il listino di novembre 2026 ha segnato il quarto rialzo mensile consecutivo per propano e butano algerini. Poiché questi contratti bloccano il costo della materia prima per l'intero mese solare, il GPL alla pompa continua a incorporare gli aumenti contrattuali anche mentre il greggio e i distillati tradizionali ritracciano.

Per il 17 novembre le elaborazioni di alcuni operatori specializzati sui dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica stimano per GPL e metano variazioni nell'ordine di pochi millesimi di euro. Vanno lette come piccoli aggiustamenti giornalieri, non come dati ufficiali consolidati. Questi movimenti minimi però si aggiungono ai rialzi indicati dagli stessi operatori nelle settimane precedenti, in controtendenza rispetto a benzina e diesel: i due gruppi di carburanti rispondono a mercati e stagionalità diverse.

La Kia Picanto è una delle poche citycar a GPL rimaste sul mercato

La DR 3, uno dei numerosi modelli a. GPL della Casa

Chi guida un'auto a GPL beneficia comunque di un differenziale di prezzo ancora favorevole rispetto alla benzina. Anche dopo gli ultimi aumenti, un litro di GPL costa meno della metà di un litro di benzina. L'evoluzione dei listini nei prossimi mesi dipenderà soprattutto da come si muoverà la domanda stagionale fra inverno e primavera.

Prezzi di benzina, diesel, GPL e metano: l'ultimo aggiornamento

Sulla rete stradale il self service resta la modalità più conveniente: 1,958 euro/litro per la benzina e 2,208 euro/litro per il diesel, contro 1,990 e 2,267 euro/litro pagati in autostrada. Pesano i costi di gestione più alti in autostrada e una concorrenza tra impianti meno accesa.

Il GPL segue una logica simile ma con numeri molto più bassi in termini assoluti: 0,839 euro/litro sulla rete ordinaria, che arriva a 0,932 euro/litro in autostrada. Il metano per autotrazione invece ha una media di 2,162 euro/kg sulla rete stradale contro 2,158 euro/kg in autostrada. Un'inversione rispetto agli altri carburanti, dovuta alla minore diffusione di impianti a metano lungo le autostrade.

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