Self o servito cambia il conto del pieno, ecco quanto paghi in più

Fare il pieno da soli costa sempre meno che farlo fare al benzinaio. La differenza tra self-service e servito può superare i 10 centesimi al litro sullo stesso distributore. Su un pieno da 50 litri significa un divario di 5 euro o più.

Ripetuto per un anno di rifornimenti, lo scarto tra le due modalità pesa più della scelta tra un'insegna e l'altra. Molti automobilisti continuano a scegliere il servito per abitudine, senza calcolare quanto costa davvero quella comodità.

Self-service o servito: quale conviene

Il self-service resta la modalità più economica in quasi tutti i distributori italiani, autostrada compresa. Il servito applica un sovrapprezzo che varia da impianto a impianto, in genere tra 8 e 15 centesimi al litro, giustificato dal costo del personale alla pompa. Chi fa 1.500 litri di benzina all'anno, una stima realistica per un'auto di media percorrenza, con un sovrapprezzo medio di 10 centesimi al litro finisce per pagare 150 euro in più solo per farsi fare il pieno da un addetto. È una cifra paragonabile a quella di cambio gomme estive/invernali con stoccaggio compreso. Spesa per un servizio che il 90% degli automobilisti italiani non usa più.

Il servito ha ancora senso in situazioni specifiche: di notte, quando il self non è disponibile, o per chi ha difficoltà motorie. Fuori da questi casi, la scelta tra le due modalità è quasi sempre una scelta di prezzo, non di servizio reale.

Quanto pesa sul pieno e sull'anno

I monitoraggi dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) indicano per l'autunno 2026 prezzi medi della benzina intorno ai 2 euro al litro sulla rete stradale. Su questa base, un pieno da 50 litri in self-service costa poco più di 100 euro.

Lo stesso pieno fatto al servito, con un sovrapprezzo di 10 centesimi al litro, sale a circa 105 euro: 5 euro in più a ogni rifornimento. Chi fa il pieno una volta al mese arriva a spendere 60 euro in più all'anno solo per la modalità di erogazione, cifra che si somma alle normali variazioni del costo di benzina e diesel legate all'andamento dei prezzi. Di seguito una tabella con i prezzi del 2 novembre di benzina e diesel.

Carburante Prezzo medio self Prezzo medio servito Benzina 2,010 euro/litro 2,141 euro/litro Diesel 2,241 euro/litri 2,375 euro/litro

Stando ai prezzi attuali ecco i costi di 50 litri con rifornimento self service e servito:

Carburante Costo 50 litri self Costo 50 litri servito Benzina 100,5 euro 107,05 euro Diesel 112,05 euro 118,75 euro

Dove confrontare davvero i prezzi

Oltre 10.000 distributori italiani hanno aderito al price cap volontario promosso dal governo. Al 3 ottobre 2026 erano 10.413 su 20.141 impianti rilevati, pari al 51,7% della rete, a vendere benzina sotto i 2 euro al litro secondo i dati Mimit.

Le cosiddette pompe bianche, i distributori senza marchio di una grande compagnia, oggi non sono più in media le più economiche a livello nazionale. Gli ultimi confronti sui prezzi medi per marchio basati sui dati Mimit mostrano differenze contenute e variabili tra aree, con pompe bianche spesso competitive ma non sistematicamente più convenienti delle reti con insegna.

Confrontare i prezzi prima di partire resta la mossa più semplice per risparmiare, soprattutto quando si viaggia su tratte autostradali dove i divari tra impianti possono superare i 15 centesimi al litro. Il Mimit mette a disposizione il portale Osservaprezzi Carburanti, i relativi open data e, dal 20 luglio 2026, la nuova app ufficiale Osservaprezzi Carburanti per Android e iOS, pensata proprio per confrontare in tempo reale i prezzi comunicati per legge dai gestori.