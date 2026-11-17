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Dalla Cina arriva un SUV che punta tutto su stile e comfort

È la Hongqi EHS4, un modello 100% elettrico con 470 km di autonomia, tanto spazio a bordo e prezzi di lancio da 32.900 euro

Foto di: Hongqi

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

17 nov alle 12:30

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Forse in Italia ancora non tutti conoscono Hongqi, ma in Cina è un nome che conta da anni: fondato nel 1958, il marchio è stato a lungo sinonimo di auto di lusso e berline ufficiali per le più alte cariche del Paese. Oggi guarda anche all'Europa e lo fa con una gamma sempre più elettrificata, nella quale debutta la Hongqi EHS4.

Si tratta di un SUV compatto elettrico, pensato per conquistare gli automobilisti europei con un mix di stile, tecnologia e comfort. Le sue linee sono state sviluppate dal centro stile del marchio in Germania, a Monaco di Baviera, mentre sotto la carrozzeria trovano posto una motorizzazione elettrica e un'autonomia dichiarata fino a 470 km. Il prezzo? Si parte da 32.900 euro in promozione per il lancio. Scopriamo come si presenta, cosa offre e quali sono i suoi punti di forza.

Hongqi EHS4, eleganza equilibrata

Hongqi EHS4, dimensioni compatte

Hongqi EHS4, accogliente e spaziosa

Hongqi EHS4, oltre 400 km con una ricarica

Hongqi EHS4, quanto costa

Hongqi EHS4, gli esterni

Uno degli aspetti più interessanti della Hongqi EHS4 è proprio il design, sviluppato dall'Advanced Design Centre del marchio in Germania e pensato fin dall'inizio per conquistare il Vecchio Continente. Il risultato è un'auto dalle linee moderne ed equilibrate, che punta sull'eleganza senza esagerare con forme aggressive o dettagli troppo appariscenti. Il frontale cattura subito l'attenzione grazie ai particolari gruppi ottici chiamati Eyes of Infinite Allure, che regalano alla Hongqi EHS4 uno sguardo originale e facilmente riconoscibile.

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Fonte: Hongqi

Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con uno stile coerente con il resto dell'auto e un'impronta moderna. Hongqi ha scelto, insomma, la strada della semplicità e dell'equilibrio, con un pizzico di Oriente a ricordare le origini del marchio. Lo troviamo nella particolare colorazione Celadon, una delicata tonalità di verde ispirata alle antiche ceramiche di Longquan. Una scelta cromatica originale, che aggiunge carattere all'auto e crea un bel mix tra tradizione cinese e gusto europeo.

Hongqi EHS4, le dimensioni

Passando alle dimensioni, la EHS4 misura 4,54 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza. Numeri che la collocano nel cuore del segmento dei SUV compatti. Il bagagliaio offre una capacità di 557 litri, che sale a 1.704 litri abbattendo gli schienali posteriori, a cui si aggiunge un pratico vano anteriore da 33 litri.

Lunghezza Larghezza Altezza Bagagliaio 4,54 metri 1,89 metri 1,65 mettri Da 557 a 1.704 litri

Hongqi EHS4, gli interni

L'abitacolo è uno degli aspetti su cui Hongqi ha lavorato maggiormente. Gli interni puntano su un ambiente non solo elegante, ma molto accogliente, con un'attenzione particolare alla praticità e al comfort quotidiano. I sedili anteriori possono reclinarsi fino a unirsi idealmente al divano posteriore, creando una superficie simile a un letto.

Tra i dettagli più curiosi, invece, spicca il Crystal Control Knob, un comando dal look cristallino che aggiunge un tocco di eleganza alla plancia. Molto curato anche il comfort acustico: il costruttore dichiara una rumorosità di appena 59 decibel a 60 km/h e un impianto audio Yamaha con quattro ambienti sonori selezionabili.

Hongqi EHS4, i motori

La Hongqi EHS4 adotta la trazione posteriore, una soluzione che, insieme alla distribuzione dei pesi 50:50, promette un comportamento equilibrato su strada, con un raggio di sterzata di appena 5,25 metri.

Hongqi EHS4

Foto di: Hongqi

Uno degli aspetti più interessanti (sempre sulla carta) riguarda l'autonomia: la Casa dichiara fino a 470 chilometri con una singola ricarica secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida invece permette di passare dal 30 all'80% della batteria (fornita da CATL e che ha superato test particolarmente severi, resistendo per 48 ore senza innescare incendi) in appena 18 minuti (in condizioni compatibili con le prestazioni massime dichiarate).

Capitolo sicurezza: la EHS4 dispone di sette airbag e di diversi sistemi intelligenti di assistenza alla guida. La scocca, inoltre, è realizzata per il 73% con acciai ad alta resistenza, una scelta pensata per migliorare la protezione degli occupanti in caso di incidente.

Hongqi EHS4, i prezzi

La gamma italiana della Hongqi EHS4 prevede inizialmente due versioni, T1 e T2, con prezzi di listino rispettivamente di 35.900 e 37.900 euro. In occasione del lancio commerciale, le cifre scendono a 32.900 e 34.900 euro.

Per chi non è ancora pronto a passare completamente all'elettrico, Hongqi ha già annunciato l'arrivo, nella prima metà del 2027, di una variante con tecnologia range extender, che affiancherà alla propulsione elettrica un sistema pensato per aumentare l'autonomia complessiva.

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