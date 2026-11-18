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Il marchio REO è tornato, con auto semplici senza troppo software

I codici di errore possono essere letti con qualsiasi semplice lettore da 30 dollari

Foto di: REO Industries

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Fabio Gemelli

18 nov alle 08:00

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La leggendaria casa automobilistica americana REO celebra un notevole ritorno dopo decenni di silenzio, aprendo un nuovo capitolo. L'azienda fu fondata nel 1905 da Ransom Eli Olds, un pioniere dell'industria automobilistica statunitense, le cui iniziali diedero il nome al produttore, che aveva precedentemente creato anche Oldsmobile.

REO raggiunse fama mondiale nei primi anni del XX secolo grazie a veicoli commerciali estremamente robusti, pratici e affidabili. Il fiore all'occhiello della storia aziendale fu il REO Speed Wagon, prodotto a partire dal 1915, considerato oggi il più antico vero pick-up americano, che per circa settant'anni innumerevoli versioni costituirono la spina dorsale del mondo del lavoro americano, fino a quando la divisione di veicoli commerciali scomparve dal mercato negli anni '70 a seguito di fusioni.

Culturalmente, il nome risonante è rimasto immortale, poiché la famosa rock band americana REO Speedwagon si è ispirata proprio a questo storico camion alla fine degli anni '60, mantenendo viva la memoria con successi mondiali come "Keep On Loving You" o "Can't Fight This Feeling".

Ritorno con auto semplici

Ora il marchio automobilistico torna sulle strade con una gamma completamente nuova chiamata Runabout, prodotta in Texas, che trasferisce le antiche virtù di semplicità, durata e convenienza nella modernità.

Fotogallery: REO Runabout T4X, T4C e S4C

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Fonte: REO Industries

La nuova famiglia Runabout è composta da tre modelli distinti: il T4X, un veicolo da lavoro puro con cabina singola e cassone, il doppia cabina a cinque posti T4C e l'S4C, un SUV familiare a sei posti. Il concetto è nato dall'osservazione del fondatore e CEO di REO, Zach De Bernardi, che i moderni pick-up americani sono diventati nel tempo sempre più grandi, tecnicamente sovraccaricati e semplicemente inaccessibili, non lasciando più spazio nel mercato a veicoli commerciali onesti, compatti e accessibili.

REO Runabout S4C

Foto di: REO Industries

Niente fronzoli, prezzi convenienti

Ispirandosi alla funzionalità dei kei-trucks giapponesi, ma adattandoli alle esigenze americane, REO ha creato una cosiddetta classe Ameri-Kei, che rinuncia a orpelli inutili concentrandosi sulla vera usabilità. Grazie alla produzione in uno stabilimento esistente in Texas, alla vendita diretta senza una rete di concessionari tradizionale e alla costruzione semplice, i prezzi di partenza dovrebbero essere di appena 21.500 dollari per il T4X, 25.000 dollari per il T4C e 28.500 dollari per l'S4C, senza costi di trasporto nascosti o sovrapprezzi.

REO Runabout T4X

Foto di: REO Industries

Attualmente ci sono oltre 40.000 prenotazioni a pagamento, e gli interessati possono assicurarsi un posto sul sito del produttore pagando una tassa rimborsabile di 25 dollari. I primi veicoli pre-serie del T4X sono previsti per il 2027, le prenotazioni ufficiali apriranno nel 2028 e le prime consegne sono previste per la fine del 2028 fino all'inizio del 2029, seguite dal T4C e dall'S4C.

Per il design dei veicoli, REO ha coinvolto il rinomato studio frankstephenson design, il cui fondatore Frank Stephenson (ex BMW) si è ispirato ai modelli storici REO come lo Speed Wagon per creare un'icona meccanica futura in un'era di cultura digitale usa e getta. Citazione: "In accordo con il principio di design della biomimicry, la statura possente e vigorosa con spalle larghe e frontale imponente ricorda un bisonte americano."

REO Runabout T4C

Foto di: REO Industries

La grande griglia funzionale non è solo un omaggio ai veicoli commerciali classici, ma offre anche sufficiente aria di raffreddamento per future varianti di propulsione o modifiche al motore da parte dei proprietari. È affiancata da doppi fari a LED sovrapposti in stile retrò, basati su misure standardizzate, in modo che in caso di danni sia possibile installare facilmente pezzi di ricambio economici del mercato automobilistico comune.

Un rilievo marcato sul cofano cita le classiche muscle car americane, mentre il parabrezza verticale garantisce la massima visibilità in fuoristrada. Dettagli pratici caratterizzano l'intero aspetto, come i parafanghi avvitati singolarmente che possono essere facilmente sostituiti in caso di danni off-road o durante il montaggio di pneumatici più grandi, maniglie delle porte montate in alto per superfici laterali lisce, oltre a ganci di traino e attacchi per ganci di rimorchio anteriori e posteriori, con l'attacco anteriore abilmente nascosto dietro il supporto della targa.

Purismo anche all'interno

Anche all'interno, i cui dettagli completi saranno svelati nel 2027, regna una funzionalità senza compromessi secondo il principio che nulla di ciò che è necessario per guidare sparisce dietro un touchscreen e né lo sterzo né i freni o il cambio possono mai essere influenzati o limitati da aggiornamenti software remoti. Tutti i pulsanti, gli interruttori e le leve sono dimensionati per essere utilizzati facilmente con i guanti da lavoro.

Mentre gli alzacristalli elettrici sono di serie per motivi di comfort, i sedili singoli confortevoli si regolano intenzionalmente in modo meccanico per evitare la rottura dei motorini di regolazione e offrono spazio sufficiente anche a persone di quasi due metri di altezza. Oltre a numerosi vani portaoggetti, prese da 120 volt e interruttori pre-cablati per fari aggiuntivi, nel vano portaoggetti si trova anche un set di bit che si adatta a ogni singola vite dell'intero veicolo.

Identici fino al montante B

Tutti e tre i modelli condividono un tradizionale telaio a longheroni saldati in acciaio stampato con un interasse identico di 119,6 pollici (circa 3,04 metri) e sono completamente identici fino al montante B, il che riduce i costi di produzione e consente in caso di incidente la facile sostituzione delle singole parti della carrozzeria in qualsiasi officina comune.

REO Runabout T4X

Foto di: REO Industries

Il T4X utilizza questa struttura per una cabina a due posti e un generoso cassone in acciaio con sponde ribaltabili, pedane integrate, un portellone multifunzionale con righello integrato, portabicchieri, supporti per tablet e apribottiglie nonché un modulo portapacchi.

REO Runabout T4C

Foto di: REO Industries

Il T4C offre quattro porte, cinque posti, un piano di carico più compatto con ruota di scorta incassata e due moduli sul tetto, mentre l'S4C, come rappresentante più compatto, offre sei posti, uno sbalzo posteriore corto per angoli di rampa ottimali, una portiera posteriore incernierata lateralmente con vetro posteriore completamente retrattile e una ruota di scorta montata esternamente.

Per impieghi particolarmente impegnativi, fin dal lancio sul mercato sarà disponibile il pacchetto Ransom, che prende il nome dal fondatore dell'azienda e comprende, tra l'altro, pneumatici all-terrain più robusti su cerchi da 17 pollici, ammortizzatori rinforzati e balestre, nonché un rialzo di 2,5 pollici, riconoscibile per gli accenti arancioni marcati.

Motori a combustione senza turbo

Sotto il cofano funziona un motore a benzina aspirato a quattro cilindri montato longitudinalmente, su cui REO rinuncia intenzionalmente al turbocompressore, all'iniezione diretta e al sistema start-stop per raggiungere una durata prevista di 500.000 miglia e la massima facilità di manutenzione, mentre a lungo termine si valutano anche propulsori diesel o elettrici.

REO Runabout S4C

Foto di: REO Industries

La trasmissione è affidata di serie a un cambio manuale, oppure optional a un automatico, entrambi azionabili tramite una leva del cambio tradizionale sul pavimento del veicolo. La trazione integrale inseribile con ripartitore meccanico e riduttore per il fuoristrada è standard, così come gli assi rigidi anteriori e posteriori, le molle elicoidali all'anteriore, le balestre al posteriore, il servosterzo idraulico e i freni a disco anteriori e tamburo posteriori. Anche per i pneumatici nel formato comune 245/70 R17, REO punta su dimensioni commerciali standard, per garantire una disponibilità immediata di ricambi in tutto il paese.

Riparazioni semplici

REO si dimostra infine rivoluzionaria nel tema della manutenzione e della proprietà, poiché il Runabout non sarà mai un veicolo definito dal software e rinuncia completamente ad abbonamenti o blocchi elettronici dei componenti.

I codici di errore possono essere letti con un semplice dispositivo da 30 dollari, il filtro dell'olio e la pompa del carburante sono estremamente facili da raggiungere, il piano di manutenzione è inciso direttamente sotto il cofano e paraurti o pannelli delle porte possono essere smontati con utensili standard in meno di cinque minuti.

Inoltre, REO rende il veicolo una piattaforma aperta, poiché l'intero catalogo di ricambi con prezzi trasparenti resta accessibile pubblicamente per 20 anni, il manuale di officina è disponibile gratuitamente su Internet e i fornitori terzi possono ottenere dati di progettazione ufficiali tramite un programma di partnership certificato per produrre accessori personalizzati e venderli direttamente ai clienti tramite il marketplace online e l'app aziendale.

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