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Ford Transit City, nato per la città prezzi e dotazioni: si parte dalla promo di 26. 850 euro

Il furgone, nato elettrico elettrico di Ford parte da un listino pieno di 31.950 euro IVA esclusa: tre versioni, batteria LFP da 56 kWh

Foto di: Ford

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

20 nov alle 15:00

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Ford ha comunicato prezzi e caratteristiche definitive del Transit City, il nuovo furgone 100% elettrico pensato per le consegne in città. Il listino pieno parte da 31.950 euro più IVA per la versione L1H1, senza promozioni. Per le piccole e medie imprese con partita IVA c'è però un prezzo promozionale di 26.850 euro, sempre IVA esclusa, come da configuratore sul sito Ford Italia.

Il Transit City arriva in tre varianti: furgone L1H1, furgone L2H2 e Chassis Cab L2, il primo cabinato Ford nel segmento da una t. Una sola motorizzazione, un solo allestimento e nessuna lista di optional. Il progetto è sviluppato con JMC, partecipata al 30% da Ford. Le prime unità su strada sono attese, in europa a gennaio 2027.

Transit City: Prezzi e versioni

Il prezzo di partenza del Transit City è di 31.950 euro IVA esclusa, riferito alla versione furgonata L1H1 senza promozioni. La L2H2, più lunga e più alta, sale a 34.200 euro. Sono prezzi di listino, che non comprendono messa su strada, IPT e contributo PFU.

Ford Transit City L2H2

Foto di: Ford

Ford affianca al listino una promozione dedicata alle PMI: il Transit City L1H1 parte da 26.850 euro IVA esclusa, circa 5mila euro in meno. L'offerta è riservata ai titolari di partita IVA.

Versione Volume di carico Portata utile lorda Prezzo di listino (IVA esclusa) Furgone L1H1 6,4 metri cubi 1.085 kg 31.950 euro Furgone L2H2 8,5 metri cubi 1.275 kg 34.200 euro Chassis Cab L2 in base all'allestimento fino a circa 1.300 kg da confermare

Transit City: Batteria e ricarica

Il Transit City ha una sola configurazione tecnica. La batteria è una LFP (litio-ferro-fosfato) da 56 kWh (utilizzabili), abbinata a un motore elettrico da 110 kW, cioè 150 CV che muove le ruote anteriori. L'autonomia arriva a 254 km nel ciclo WLTP combinato e a 380 km in quello urbano. La velocità massima è di 120 km/h e c'è la guida One-Pedal, abbinata alla frenata rigenerativa quando si rilascia l'acceleratore e tre modalità di guida.

Ford Transit City - Presa di Ricarica

Foto di: Ford

La batteria è sottodimensionata di proposito. Secondo i dati dei furgoni connessi analizzati da Ford, 9 veicoli su 10 percorrono meno di 110 km in una tipica giornata di lavoro in città. Niente corsa ai numeri da record, quindi, ma meno peso e meno costi.

In AC a 11 kW si passa dal 10 al 100% in circa 5 ore e mezza, con wallbox o impianto trifase in deposito. In DC fino a 87 kW servono circa 33 minuti per andare dal 10 all'80%, e in una pausa di 10 minuti si recuperano fino a 68 km.

Ford Transit City - Chassis Cab e Trasformazioni

Foto di: Ford

Per le tratte fuori programma c'è la BlueOval Charge Network che comprende la rete Octopus Electroverse con oltre un milione di punti di ricarica. Ford propone anche servizi di gestione della ricarica, per flotte con più hub logistici e per il professionista con un solo furgone.

Transit City: Carico e allestimenti

La L1H1 è alta meno di due metri, quindi entra anche nei contesti più congestionati. Offre 6,4 metri cubi di volume, fino a 1.085 kg di portata utile lorda e 2.770 mm di lunghezza massima di carico. La L2H2 sale a 8,5 metri cubi, 1.275 kg e 3.070 mm, ed è la scelta per chi muove oggetti più ingombranti.

Ford Transit City L1H1

Foto Di: Ford

Ford Transit City L2H2

Foto Di: Ford

Entrambe caricano tre europallet e hanno il pianale a soli 545 mm da terra. Di serie ci sono paratia in acciaio a tutta altezza, rivestimento del pianale, protezioni laterali e sei anelli di ancoraggio. Il frontale perde la classica griglia trapezoidale e il nome non riporta la "E" di Electric, perché il Transit City esiste solo a batteria.

Ford Transit City - Chassis Cab e Trasformazioni

Foto di: Ford

La Chassis Cab L2 è il primo cabinato Ford nel segmento da una tonnellata. La portata del telaio arriva fino a 1.600 kg che scendono a circa 1.300 con alletimento. È una base per cassone fisso o ribaltabile, box refrigerato e vano con scaffalature interne.

La struttura è pensata per chi allestisce: motore anteriore, longheroni ottimizzati e collegamenti elettrici standardizzati. Ford si appoggia a una rete di allestitori partner qualificati che trasformano il mezzo in uno strumento su misura per ogni attività.

Transit City: Dotazioni e costi di gestione

L'allestimento è unico e comprende tutto ciò che serve. Di serie ci sono avviamento senza chiave, sedile del conducente riscaldato e touchscreen da 12 pollici con Apple CarPlay e Android Auto (non wireless). Sul fronte della sicurezza troviamo Pre-Collision Assist con frenata automatica d'emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, cruise control adattivo con Stop & Go, sensori anteriori e posteriori e telecamera posteriore ad alta risoluzione. I posti in cabina sono tre.

Ford Transit City - Gli interni

Foto di: Ford

La connettività è di serie e alimenta i servizi che usano i dati del veicolo per prevenire i fermi imprevisti. Chi gestisce più mezzi può usare Ford Pro Telematics per tenere sotto controllo l'operatività della flotta. Il Transit City ha superato gli stessi test di durata degli altri Transit, che simulano fino a 10 anni e oltre 240mila km.

Un risparmio sul TCO

Sul fronte dei costi, uno studio di SDA Bocconi realizzato per i 60 anni del Transit indica un risparmio sul costo totale di possesso fino a 12mila euro in tre anni per chi sceglie l'elettrico. Ford stima fino al 40% in meno nei costi di gestione rispetto a un diesel equivalente, grazie a meno componenti mobili, meno fluidi da gestire e minore usura dei freni.

Ford Transit City L2H2

Foto di: Ford

Sono stime riferite a scenari di utilizzo urbano. I dati energetici dello studio arrivano da analisi condotte in Germania e Regno Unito, quindi i risparmi reali in Italia dipendono da prezzi dell'energia, percorrenze e modalità di ricarica. La manutenzione prevede intervalli di due anni o 40mila km, con garanzia di otto anni o 160mila km sui componenti ad alta tensione.

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Fonte: Ford

Foto di: Renault

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