Home

Mercedes-Benz

News

Abbiamo provato la prima auto della storia: il viaggio sulla Benz Patent-Motorwagen del 1886

Il Big Bang su tre ruote può essere preso alla lettera ...

Foto di: Motor1.com Deutschland

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Fabio Gemelli

22 nov alle 07:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Il cammino verso l'automobile moderna è arduo. E questo nel vero senso della parola. Devo mettere un piede su una sorta di gradino per salire su un veicolo che sembra una combinazione tra una bicicletta e una carrozza. Permettetemi di presentarvi la Benz Patent-Motorwagen del 1886, la prima automobile del mondo. Ammetto che "la mia" è solo una replica. Tuttavia, questo mezzo da 0,75 CV incute rispetto.

Ma andiamo per ordine: è il 29 gennaio 1886 quando a Berlino, presso l'Ufficio brevetti imperiale, viene rilasciato, con il numero 37 435, il certificato di nascita ufficiale per l'automobile moderna. Carl Benz (nato il 26 novembre 1844 a Karlsruhe, morto il 4 aprile 1929 a Ladenburg, preferiva la scrittura del suo nome con la C) registra con la sua azienda Benz & Co. a Mannheim, sotto la classe 46 (macchine a gas e aria), un "veicolo a motore a gas, il cui gas è prodotto da sostanze gassose tramite un apparato portatile".

La leggerezza è il suo segreto

Il brevetto viene infine rilasciato il 2 novembre 1886. Ora, questo traguardo storico compie il suo 140° anniversario, e uno sguardo ai dettagli tecnici mostra quanto il pioniere di Mannheim fosse effettivamente avanti rispetto ai suoi tempi.

Mentre i suoi contemporanei Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach prevedono la motorizzazione globale su terra, acqua e aria, e provano il loro motore inizialmente nel 1885 su una "Reitwagen" (la prima motocicletta del mondo), poi come motore per imbarcazioni e solo verso la fine del 1886 su una carrozza modificata, Benz adotta un approccio completamente diverso.

Fotogallery: Il nostro giro sulla Benz Patent-Motorwagen Nr.1 (1886)

40

Fonte: Motor1.com Germany

Riconosce presto che il futuro risiede in una simbiosi organica tra veicolo leggero e motore compatto. Né i pesanti motori a gas stazionari dell'epoca, né le carrozze ondeggianti sono adatti alla sua visione. Così, costruisce un veicolo completamente nuovo senza carrozzeria attorno a un motore a quattro tempi a rapida rotazione. I primi tentativi di guida, non ancora privi di problemi ma promettenti, li compie già nell'ottobre 1885 sulla Ringstraße di Mannheim.

Poiché la guida a due ruote tecnicamente pulita gli causa ancora qualche grattacapo, Benz adotta tre ruote a raggi di filo con pneumatici pieni in gomma. La spina dorsale è costituita da un leggero e stabile telaio in tubo d'acciaio con un passo di 1.450 millimetri. Nel complesso, il biposto misura 2.700 millimetri in lunghezza, 1.400 millimetri in larghezza e 1.450 millimetri in altezza, con un peso a vuoto di appena 265 kg.

Benz Patent-Motorwagen Nr.1 (1886)

Foto di: Mercedes-Benz

La singola ruota anteriore con cuscinetti a sfera, di 730 millimetri di diametro, è inserita in una forcella di guida verticale simile a quella di una bicicletta e completamente non ammortizzata. La guida avviene tramite una manovella di controllo posizionata centralmente, che trasmette i comandi attraverso un asse verticale con un ingranaggio inferiore e una cremagliera al braccio di guida della forcella.

Al posteriore, invece, due molle a balestra a ellisse piena sull'asse rigido (orizzontalmente sostenute da due aste di spinta contro il telaio) forniscono un comfort rudimentale. Le ruote posteriori sono notevolmente più grandi, con un diametro di 1.125 millimetri, e la carreggiata posteriore misura 1.190 millimetri.

Giro a bordo del Benz Patent-Motorwagen Nr.1 (1886)

Foto Di: Motor1.com Deutschland

Immagini di: Motor1.com Deutschland

Sotto il sedile posteriore lavora orizzontalmente il vero cuore: un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad acqua con una cilindrata di 954 centimetri cubi, realizzato con un alesaggio di 90 e una corsa di 150 millimetri. Con un rapporto di compressione di 2,7, l'unità esprime un'impressionante potenza di 0,75 CV a 400 giri al minuto.

Questo è sufficiente per accelerare il veicolo di 265 chili a sbalorditivi 16 km/h. Particolarmente evidente è il grande volano rotante orizzontale, che può essere avviato anche a mano. Benz sceglie deliberatamente questa disposizione orizzontale per evitare che l'inerzia di massa durante le curve influisca sul comportamento di guida o faccia ribaltare il triciclo.

Giro a bordo del Benz Patent-Motorwagen Nr.1 (1886)

Foto di: Motor1.com Deutschland

Nel mio caso, un meccanico di Mercedes Classic si occupa dell'avviamento con slancio. Dopo alcuni giri vigorosi del grande volano, il monocilindrico parte con sicurezza. E poi il triciclo vibra al ritmo. Si ha l'impressione di sentire ogni singolo ciclo. Chissà quale effetto doveva avere sui contemporanei 140 anni fa?

Classico e moderno

Dal punto di vista tecnico, in questo antenato c'è già sorprendentemente molta modernità, anche se l'albero motore e la biella, per la mancanza di una coppa dell'olio, funzionano ancora all'aperto e sono lubrificati tramite un oliatore a goccia. Tuttavia, l'albero motore monoblocco possiede già contrappesi. Il ricambio dei gas è gestito lato aspirazione da una valvola a scorrimento azionata tramite un'asta eccentrica, mentre sul lato di scarico una valvola verticale opera tramite camma, bilanciere e asta di spinta.

Foto di: Mercedes-Benz

Un'accensione elettrica ad alta tensione con candela accende la miscela. Con il motore in funzione, il circuito primario è permanentemente chiuso, mentre sul lato secondario un interruttore controllato dalla camma regola inizio e durata dell'accensione. Il raffreddamento avviene tramite evaporazione dell'acqua aperta: l'acqua intorno al cilindro evapora, una parte sale in un sistema di tubi sopraelevato, si condensa lì grazie al vento durante la marcia e ritorna giù, mentre il resto evapora attraverso un'apertura.

Il carburante Ligroin o benzina (il cui nome non deriva da Carl Benz, ma dall'incenso Benzoe commerciato attraverso il porto nordafricano Bizerta, o Benzert) è conservato, in assenza di un serbatoio classico, direttamente nel carburatore a superficie Benz. Nel serbatoio di rame possono entrare 4,5 litri, e tramite un vetro di controllo con rubinetto di regolazione è possibile controllare l'afflusso a gocce. Con un consumo di circa dieci litri, è necessario rabboccare regolarmente durante il viaggio.

Quando l'auto era un'avventura

Ancora più avventurosa del rifornimento è la trasmissione della potenza, poiché mancano sia un cambio che una retromarcia o una frizione classica. C'è esattamente una marcia in avanti. Un'unica leva (indicata come leva 9 nella descrizione del brevetto) gestisce l'avvio, il disinnesto e la frenata. In posizione centrale, la cinghia piatta dal motore (rapporto 1:1) gira a vuoto su una puleggia folle.

Se il conducente spinge la leva in avanti, una barra di disinnesto con forcella e disco eccentrico sposta la cinghia sulla puleggia fissa. Il collegamento di potenza è stabilito. Da lì, la potenza arriva tramite un differenziale integrato nell'albero di trasmissione (tre ingranaggi conici) e catene laterali (rapporto 10:25) alle ruote posteriori. Se si vuole fermarsi, si tira la leva indietro al centro; se la si spinge ancora più indietro, la cinghia resta in folle grazie a una meccanica a manovella ingegnosa, mentre un freno a nastro agisce sulla puleggia dell'albero di trasmissione. Non esiste un freno a pedale.

Foto di: Mercedes-Benz

Non proprio intuitivo, quindi lascio che Peter Becker della Mercedes Classic si occupi del volante, pardon... della leva e della manovella. Naturalmente, il triciclo non ha omologazione stradale, quindi alcune giri presso la Loh Collection devono essere sufficienti. Mi viene presto chiaro l'origine della parola tedesca "tuckern" (avanzare borbottando).

E nonostante i soli 10 km/h, devo tenermi bene nelle curve per non cadere dalla stretta panca della Motorwagen. Il tema del "baricentro basso" fu affrontato solo nel 1902 con il Benz Parsifal e il Mercedes Simplex di Daimler. Non importa, il maestro del 1886 riesce comunque a strapparmi un ampio sorriso.

Che questa costruzione funzioni anche nel più profondo inverno è dimostrato dai restauratori di Mercedes Classic nel 1996 con una replica fedele all'originale a temperature sotto zero nella neve. Il vero test pratico, tuttavia, viene già effettuato all'inizio di agosto del 1888 da Bertha Benz, quando, senza il consenso del marito, insieme ai suoi figli Eugen (15) e Richard (14), percorre il tragitto da Mannheim a Pforzheim per andare a trovare sua madre. È il primo viaggio a lunga distanza nella storia dell'automobile e allo stesso tempo la prima volta di una donna al volante.

Durante il suo viaggio verso Pforzheim, Bertha Benz acquistò il carburante in una farmacia

Foto di: Mercedes-Benz

Dopo di ciò, lo sviluppo prosegue rapidamente: dopo l'ultimo triciclo, il "Modello 2" venduto 25 volte con ruote a raggi di legno e due marce avanti, il primo sterzo a perno del 1891 e il primo veicolo a quattro ruote "Victoria" del 1893 (ormai con 3 CV), segue nel 1897 il "Contra-Motor" come precursore del motore Boxer con 5 e 8 CV e cambio a tre marce con retromarcia.

Carl Benz anno 1925 nell'originale Benz Patent-Motorwagen Nr.1

Foto di: Mercedes-Benz

Nel 1898, il "Tonneau" eroga già 9 CV, nel 1899 una Benz da corsa da 16 CV raggiunge già i 70 km/h, e dal 1900 la manovella di sterzo cede definitivamente il posto al volante inclinato. Ma il primissimo triciclo originale del 1886, dopo il brevetto, viene inizialmente smontato, poi ricomposto completamente e nel 1906 è donato personalmente da Carl Benz al Deutsches Museum di Monaco. Lì, l'antenato di tutte le auto si trova ancora oggi come insostituibile testimone del tempo.

Altre nostre prove di Mercedes classiche

Mercedes 240 D, la prova su strada a 50 anni dal debutto

Ho guidato la Mercedes C 111, icona degli anni '70

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata!





La prima auto: il nostro viaggio sulla Benz Patent-Motorwagen del 1886





Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no





Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo

Ultime notizie

Un weekend con il Ford Nugget dei 40 anni 22 nov - Tempo Libero

Abbiamo provato la prima auto della storia: il viaggio sulla Benz Patent-Motorwagen del 1886 22 nov - Storia dell'auto

Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata! 21 nov - Nuove auto

Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo 21 nov - Anticipazioni

La Fiat da famiglia che conquistò il Mondiale rally 21 nov - Auto e Storia

Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no 21 nov - Perché Comprarla

Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti 20 nov - Nuove auto

Consigliati per te





Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante?





Un weekend con il Ford Nugget dei 40 anni





Mercedes ammette di aver esagerato con gli schermi, ma i comandi digitali "sembrano ancora giusti"





Ferrari 296 Challenge Stradale: è un'auto da corsa omologata!





Nuovi test Euro NCAP 2026: nove auto su dieci a 5 stelle





Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo





Mercedes mette all'asta una C 111 con motore Wankel, questa sì che è una notizia!