La Germania è nota per i suoi musei dell'auto. I più famosi sono quelli di BMW, Porsche e Mercedes, ma ce ne sono alcuni davvero eccezionali sebbene meno celebri. Un esempio si trova nell'Assia centrale, dove circa 150 veicoli spettacolari dal 1886 ai giorni nostri sono esposti al "Museo Nazionale dell'Automobile della Collezione Loh".

Ad oggi il museo, aperto da luglio 2023, ha accolto più di 85.000 visitatori da tutto il mondo (nonostante la chiusura invernale) e si è anche affermato come punto di partenza, tappa o destinazione per raduni di auto d'epoca, escursioni di orientamento e riunioni di club. I nostri colleghi di Motor1.com Germania ci raccontano com'è.

150 veicoli da ammirare

Il Museo Nazionale dell'Automobile della Collezione Loh si estende su 7.500 metri quadrati in una rete di undici sale e stanze museali in un ex sito industriale. Espone numerosi pezzi singoli, prototipi e pezzi forti della storia dell'auto provenienti dalla collezione del fondatore del museo, Friedhelm Loh.

Il museo inaugura il suo secondo anno di vita con una mostra che celebra i 125 anni di costruzione di automobili alla Opel. Dal primo agosto al 17 novembre 2024, la mostra speciale integrata nell'esposizione permanente presenterà un totale di 15 veicoli di spicco della movimentata storia del marchio di Russelsheim, tra cui la prima Opel, la Patent Motor Car del 1899.

Altri tesori della sezione classica includono la "Laubfrosch" da 4/12 CV del 1924, con la quale Opel introdusse la catena di montaggio nella produzione automobilistica tedesca, la lussuosa Opel Admiral del 1939 e la Commodore GS/E, con la quale la casa superò la barriera del suono dei 200 km/h nel 1970.

La storia motoristica del marchio è documentata dall'auto da corsa 12 CV del 1903, dall'Ascona Safari Rally del 1983 e dalla leggendaria Cliff Calibra, che vinse il Campionato Internazionale Turismo (ITC) nel 1996. Ci sono anche la Corsa Moon del 1997, la GT Concept del 2016 e la Corsa-e Rally Concept del 2019.

C'è anche un buon mix di auto d'epoca e leggende del motorsport, oltre a un ambiente piacevole con un cinema e altro ancora.

Spettacolare portafoglio Ferrari

Non è stata solo l'imponente mostra permanente del museo ad attirare l'interesse del pubblico, belle pure le mostre speciali, uniche per la loro qualità a livello mondiale. La prima è stata "100 anni di 24 Ore di Le Mans - il mito, gli eroi, le auto" con 21 auto da corsa originali di Le Mans dal 1928 a oggi.

La grande mostra speciale "Ferrari - Capolavori per la pista e la strada" si svolge in parallelo e rimarrà aperta fino alla primavera del 2025. Presenta auto da sogno di otto decenni, tra cui due vetture campioni del mondo di Formula 1 guidate da Michael Schumacher e il quintetto di hypercar 288 GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari, oggi note come "Ferrari Big Five". Sono esposte anche vetture uniche vincitrici di gare storiche su strada come la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana.

Il museo come campus universitario

Come caso unico in Germania dal semestre invernale del 2023, il Museo Nazionale dell'Automobile funge anche da campus universitario per la Facoltà di Economia e Diritto dell'Università di Nürtingen-Geislingen (HfWU). Il Prof. Jochen Buck, docente di perizia forense presso la HfWU, ha accolto i primi studenti a Dietzhölztal-Ewersbach durante la pausa invernale. In un corso di certificazione di un semestre, gli studenti si formano per diventare Esperti Certificati per Auto Storiche (CEHC).

Anche il corso Certified Expert for Car Design (CECD) è iniziato nel novembre 2023 sotto la direzione accademica del Prof. Wolfgang Henseler della Facoltà di Design dell'Università di Pforzheim. È rivolto a tutti gli interessati che hanno sempre desiderato approfondire il tema del design automobilistico.

L'importanza internazionale della collezione di circa 150 veicoli selezionati, che vanno dal 1885 ai giorni nostri, è dimostrata infine dall'assegnazione della FIA Founding Members' Club Heritage Cup nel dicembre 2023, il più alto riconoscimento internazionale che un museo possa ricevere nel panorama delle auto d'epoca.