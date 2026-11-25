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Volkswagen ID. Cross R-Line, sportività non soltanto estetica

La versione da 226 CV del nuovo SUV elettrico tedesco va otlre il look: differenziale VAQ, assetto specifico DCC e sterzo progressivo

Foto di: Volkswagen

Filippo Einaudi

Di: Filippo Einaudi

25 nov alle 17:00

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Più fumo che arrosto? Per i modelli che alle sigle sportive aggiungono il suffisso "Line" il più delle volte è così: le versioni GT Line, ST Line e via dicendo sono sovente "soltanto" allestimenti richiamano le varianti più prestazionali nell'abbigliamento, abbinandoci però motorizzazioni e messe a punto non dedicate e magari qualche intervento sull'assetto. Anche Volkswagen segue da tempo questa strada con gli allestimenti R-Line, ma sulla nuova ID. Cross R-Line ha deciso di fare qualcosa di diverso.

Già, il modello top, che si aggiungerà alla gamma della ID.Cross nella primavera del 2027, ha una caratterizzazione sportiva che non si limita all'aspetto: comprende un motore più potente, un differenziale anteriore a bloccaggio controllato elettronicamente, sospensioni adattive ribassate, sterzo progressivo e persino una modalità di guida dedicata alla motricità sui fondi difficili.

Non è una vera e propria "R", dunque, ma nemmeno una semplice ID. Cross vestita da sportiva. Naturalmente, la ID. Cross R-Line spicca anche per elementi estetici specifici: paraurti e luci diurne ridisegnati, cerchi in lega da 19 pollici, dettagli esterni e interni dedicati e sedili sportivi Comfort con rivestimenti R-Line. Ma ciò che cambia davvero è sotto la carrozzeria.

Volkswagen ID. Cross R-Line: le novità in quattro punti

Motore da 226 CV

Differenziale VAQ

Telaio e sterzo

Traction Mode

Quindici cavalli in più, ma non è tutto

La base tecnica è quella della piattaforma MEB+, evoluzione dell'architettura elettrica modulare Volkswagen che, sui nuovi modelli compatti, adotta la trazione anteriore. Il motore APP290, di tipo sincrono a magneti permanenti, è lo stesso utilizzato dalle altre ID. Cross, ma nella R-Line più potente raggiunge 166 kW, equivalenti a 226 CV, contro i 155 kW (211 CV) delle versioni Life e Style con batteria da 52 kWh.

Volkswagen ID. Cross R-Line, il powertrain

Foto di: Volkswagen

La coppia massima, invece, rimane invariata a 290 Nm. Il vantaggio prestazionale si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, contro i 7,1 delle versioni da 211 CV, mentre la velocità massima sale da 160 a 175 km/h.

Anche la batteria è condivisa: si tratta di quella da 52 kWh netti con chimica nichel-manganese-cobalto (NMC), che accetta una potenza di ricarica fino a 105 kW in corrente continua, sufficiente secondo Volkswagen per passare dal 10 all'80% in circa 24 minuti. L'autonomia dichiarata per la R-Line è di 428 km nel ciclo WLTP, un valore ancora preliminare e soggetto a omologazione.

Volkswagen ID. Cross R-Line, il differenziale VAQ

Foto di: Volkswagen

Il VAQ, non solo controllo della trazione

La principale novità tecnica della ID. Cross R-Line da 226 CV è il differenziale anteriore a bloccaggio controllato elettronicamente VAQ, una soluzione che Volkswagen ha già utilizzato su diversi modelli sportivi con motore termico e sulla ID. Polo GTI e che ora porta anche sul suo SUV elettrico compatto.

A differenza dei sistemi che simulano l'azione di un differenziale autobloccante intervenendo sui freni e rallenatando la ruota che tende a pattinare, il VAQ utilizza un vero dispositivo di bloccaggio gestito elettronicamente. Al suo interno si trova un pacco frizioni multidisco azionato idraulicamente, la cui pressione viene regolata attraverso un attuatore con specifica centralina elettronica.

Il vantaggio non riguarda soltanto la motricità sui fondi scivolosi. In accelerazione all'uscita delle curve, il VAQ può generare un effetto di torque vectoring, contribuendo a stabilizzare la traiettoria e a rendere più preciso il comportamento della vettura. Volkswagen ha inoltre previsto un leggero intervento del dispositivo anche in altre situazioni, come la marcia in rettilineo e i cambi di corsia, per migliorare la sensazione di stabilità.

Volkswagen ID. Cross R-Line, il telaio

Foto di: Volkswagen

L'assetto: DCC e sterzo progressivo

La ID. Cross R-Line da 226 CV si distingue anche per una configurazione specifica delle sospensioni. L'architettura rimane quella delle altre ID. Cross, con schema MacPherson all'anteriore e ruote interconnesse al posteriore, ma Volkswagen interviene su molle, ammortizzatori e altezza da terra.

La regolazione adattiva dell'assetto DCC, disponibile a richiesta anche sulla Style da 211 CV, diventa qui di serie. Gli ammortizzatori a controllo elettronico hanno una taratura specifica, mentre le molle dedicate determinano un abbassamento della carrozzeria di 15 mm rispetto alle versioni convenzionali. Il DCC regola continuamente la forza di smorzamento in base alle condizioni della strada, allo stile di guida e al programma selezionato dal conducente. Il controllo avviene individualmente per ciascuna ruota, con l'obiettivo di conciliare comfort e precisione nella risposta dell'assetto.

Di serie è anche lo sterzo progressivo, caratterizzato da un rapporto di demoltiplicazione variabile: meno diretto nelle piccole correzioni, diventa gradualmente più rapido all'aumentare dell'angolo di sterzata, per favorire l'agilità nelle curve senza penalizzare la facilità di manovra. A coordinare questi dispositivi provvede il Vehicle Dynamics Manager, che mette in comunicazione DCC, VAQ, sterzo progressivo e controlli elettronici di stabilità e frenata. In questo modo i singoli sistemi non lavorano indipendentemente, ma vengono gestiti secondo una strategia comune.

Volkswagen ID. Cross R-Line, le sospensioni

Foto di: Volkswagen

Traction: la modalità che sfrutta il VAQ

Alle quattro modalità di guida disponibili sulle altre ID. Cross, che sono Eco, Comfort, Sport e Individual, la R-Line da 226 CV aggiunge un quinto programma, denominato Traction. La sua funzione è sfruttare le possibilità offerte dal differenziale VAQ per migliorare la motricità nelle situazioni più difficili, come le partenze su fondi bagnati, innevati o caratterizzati da coefficienti di aderenza differenti tra le due ruote anteriori.

In queste condizioni il bloccaggio controllato del differenziale permette di sfruttare meglio l'aderenza disponibile, limitando il pattinamento e favorendo accelerazioni più regolari. È una funzione particolarmente interessante su una vettura elettrica a trazione anteriore, nella quale la coppia massima del motore è disponibile fin dai regimi più bassi. La presenza di Traction chiarisce anche la filosofia scelta da Volkswagen: la maggiore motricità non viene sfruttata soltanto per migliorare le prestazioni nella guida sportiva, ma anche per rendere la vettura più efficace e controllabile nelle condizioni di aderenza precaria.

Volkswagen ID. Cross R-Line

Foto di: Volkswagen

Per chi si accontenta

La gamma internazionale prevede anche una R-Line da 135 CV con batteria da 37 kWh, che punta soprattutto sulla caratterizzazione estetica. Le modifiche tecniche più interessanti, dal VAQ al DCC in questo caso non sono disponibili ma restano riservate alla versione da 226 CV con batteria da 52 kWh che come accennato prevede l'apertura degli ordini nella seconda metà di marzo 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

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Fonte: Volkswagen

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