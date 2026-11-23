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Il Gran Premio più strano di sempre

Si è tenuto a Las Vegas, con monoposto fatte di Lego e 11 celebrità alla guida

Foto di: Lego

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 10:00

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Undici star internazionali, una per ogni scuderia, si sono sfidate al volante di minicar Lego in scala ispirate alle monoposto di Formula 1. La gara, battezzata Lego Race, si è svolta prima del Gran Premio di Las Vegas e ha visto trionfare Fisher, performer e DJ internazionale, al volante della minicar di Oracle Red Bull Racing.

Ogni modellino richiama la livrea della propria scuderia con luci a tema "neon", il filo conduttore grafico di questa stagione di Formula 1. Per Las Vegas i mezzi sono stati perfezionati con luci a LED che riprendono le insegne luminose della città.

Chi ha corso e chi ha vinto

Fisher ha conquistato un trofeo realizzato interamente con mattoncini Lego. A contendere la vittoria c'erano, come detto, altre celebrità.

Fotogallery: Le monoposto Lego al Gran Premio di Las Vegas 2026

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Fonte: Lego

Sulla minicar della Scuderia Ferrari HP ha gareggiato LISA, cantante, rapper e attrice. Al via anche lo chef stellatoMichelin Gordon Ramsay per McLaren Mastercard F1 Team e l'attrice premio Emmy Hannah Waddingham per Audi Revolut F1 Team. Completavano la griglia Caleb McLaughlin, interprete di Stranger Things, per Atlassian Williams F1 Team, il comico Jack Whitehall per Visa Cash App Racing Bulls, l'attore Terry Crews per Cadillac F1 Team, il DJ Carl Cox per Mercedes-AMG Petronas F1 Team, il mago Dynamo per BWT Alpine F1 Team, la ginnasta statunitense medaglia d'oro Jordan Chiles per TGR Haas F1 Team e Brendan Hunt, attore e sceneggiatore di Ted Lasso, per Aston Martin Aramco F1 Team.

Le monoposto Lego al Gran Premio di Las Vegas 2026

Foto Di: Lego

Le monoposto Lego al Gran Premio di Las Vegas 2026

Foto Di: Lego

Le chiavi delle minicar sono state consegnate alle star direttamente dai piloti dei rispettivi team. A dare il via alla gara, sventolando la bandiera a scacchi, è stata REI AMI, cantante, rapper e star del film KPop Demon Hunters.

Come sono fatte le minicar

Non è la prima volta che le mini monoposto di Lego fanno la loro comparsa su un tracciato. Quella tra l'azienda dei mattoncini colorati e la F1 è infatti una collaborazione che va avanti ormai da tempo con, per esempio, la parata in pista in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, o installazioni allestite al Gran Premio di Monza. Ogni minicar è composta da oltre 28.000 mattoncini Lego e può raggiungere i 25 km/h. Realizzate da un team di 20 persone tra designer, ingegneri e costruttori del Gruppo Lego, hanno richiesto oltre 6.400 ore di lavoro complessive nello stabilimento di Kladno, in Repubblica Ceca.

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