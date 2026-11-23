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Veicoli industriali, mercato in ripresa ma la transizione resta al palo senza incentivi

Il mercato oltre 3,5 tonnellate sfiora 24.126 veicoli nei primi dieci mesi, spinto dai trattori e frenato da incentivi ancora bloccati

Foto di: Motor1.com

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

23 nov alle 10:21

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I veicoli industriali con massa superiore a 3,5 t chiudono ottobre con 2.802 immatricolazioni, il 7,4% in più rispetto alle 2.608 dello stesso mese del 2025. È il secondo mese consecutivo di crescita, dopo il +3% di settembre.

A spingere il risultato sono soprattutto i trattori stradali che, a ottobre, segnano il loro miglior mese dell'anno. Il comparto resta però diviso: alcune fasce di peso crescono con decisione, altre arretrano.

Il dettaglio per fasce di peso

I mezzi leggeri, tra 3,51 e 6 t, salgono del 57,4%, passando da 54 a 85 unità. Il segmento intermedio, tra 6,01 e 15,99 t, va invece in direzione opposta: scende del 23,9%, a 236 veicoli contro i 310 di ottobre 2025.

La fascia pesante, dai 16 t in su, cresce del 10,6% a 2.481 unità. Dentro questo gruppo i trattori stradali toccano 1.577 immatricolazioni, il 21,5% in più rispetto alle 1.298 dell'anno scorso. I carri invece calano del 4,4%, fermandosi a 904 unità.

Nel bilancio dei primi dieci mesi del 2026 il mercato raggiunge quota 24.126 unità, il 3,4% in più delle 23.325 registrate nello stesso periodo del 2025. Anche sul cumulato annuo sono i trattori stradali a trainare, con un +14,1%, mentre i carri arretrano del 7,3%.

Il nodo degli incentivi per i mezzi a zero emissioni

Per Giovanni Dattoli, presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE, il rinnovo del parco circolante, che ha un'anzianità media di 15 anni, ha un effetto diretto su emissioni e sicurezza stradale.

"Il segno positivo conferma l'impegno delle imprese nel rinnovo delle flotte: in un parco con un'anzianità media di 15 anni, ogni nuovo veicolo immatricolato si traduce in minori emissioni e maggiore sicurezza stradale",

dichiara Dattoli.

Dattoli segnala però che la transizione del trasporto pesante resta bloccata sul fronte degli incentivi. A un anno dal decreto che lo ha istituito, il Fondo straordinario da 590 milioni di euro resta inaccessibile.

"Mancano però i fattori abilitanti, a partire dagli incentivi. Chiediamo di chiudere rapidamente l'iter attuativo e ribadiamo la necessità di riservare una quota delle risorse ai veicoli a zero emissioni oltre le 16 t",

prosegue Dattoli.

Infografica UNRAE novembre 2026

Foto di: UNRAE

Euro 7, rinvio di 18 mesi in discussione a Bruxelles

Il 4 novembre le commissioni ENVI, IMCO e TRAN del Parlamento europeo hanno approvato la proposta di rinviare di 18 mesi l'applicazione dei requisiti Euro 7 sui veicoli pesanti. Il voto in seduta plenaria è atteso a dicembre.

Nello stesso periodo la Commissione europea ha inserito nel programma di lavoro 2027, per il terzo trimestre, la proposta legislativa di revisione dei target di riduzione delle emissioni di CO2 per i mezzi pesanti.

"Il rinvio dell'Euro 7 è una decisione di buon senso che auspichiamo venga confermata: evita che i Costruttori disperdano ingenti risorse finanziarie tra l'adeguamento dei motori endotermici e lo sviluppo delle tecnologie a zero emissioni",

sottolinea Dattoli.

"Regole europee realistiche e strumenti nazionali tempestivi, come pedaggi commisurati alle emissioni di CO₂, devono avanzare di pari passo, affinché gli sforzi industriali delle Case si traducano in una presenza concreta di veicoli puliti sulle nostre strade",

conclude Dattoli. Per un confronto con i mesi precedenti, a settembre i numeri del mercato camion avevano già mostrato un paradosso simile tra pesanti e leggeri, mentre a febbraio e a gennaio erano stati soprattutto i trattori a sostenere il comparto.

Così nei mesi precedenti

Flotte di camion, i numeri di settembre nascondono un paradosso

Frenata d'estate per i camion: solo i trattori stradali tengono

Fotogallery: Mercato camion 2026

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Fonte: Motor1 Italy

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