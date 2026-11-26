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Che spettacolo la griglia illuminata di Bentley Torcal! 76 diamanti e 202 LED

La Bentley Torcal ha 76 diamanti illuminati, oltre 260.000 microfori laser e fari Micro LED per una nuova firma notturna

Foto di: Bentley

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

26 nov alle 08:00

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Bentley svela i dettagli della griglia illuminata della Torcal, la vettura che anticipa la quarta linea di modelli della Casa di Crewe. Il frontale, composto da 76 elementi a forma di diamante lavorati singolarmente, si illumina di notte grazie a oltre 260.000 microforature laser e 202 LED nascosti sotto la superficie.

Al disegno si affianca un nuovo gruppo ottico con proiettori Micro LED, pensato per offrire un controllo più preciso del fascio luminoso. L'insieme, firmato a Crewe, ridefinisce uno degli elementi distintivi dei modelli Bentley.

Griglia illuminata Torcal: reinterpretazione contemporanea della firma Bentley

Il frontale è da sempre uno dei tratti più riconoscibili delle vetture Bentley. La Torcal riprende questa tradizione partendo dalla griglia della Continental T. La traduce però in una composizione tridimensionale fatta di 76 diamanti in cristallo di dimensioni variabili, assemblati a mano uno per uno.

Fotogallery: La griglia illuminata della Bentley Torcal

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Fonte: Bentley

Ogni elemento è protetto da una copertura trasparente singola, realizzata con gli stessi materiali e gli stessi rivestimenti usati per i fari. Di giorno la griglia si presenta come una superficie metallica scolpita. Di notte l'intera composizione si accende, trasformando il frontale in una firma luminosa.

Dettagli tecnici e artigianali della griglia a diamanti e delle sue varianti

L'innovazione riguarda anche la cornice metallica che circonda la griglia: più di 260.000 microforature laser, illuminate da 202 LED incassati sotto la superficie, permettono alla luce di emergere in modo uniforme quando il sistema è attivo. A luci spente, la cornice resta una lastra metallica dall'aspetto tradizionale.

La griglia illuminata della Bentley Torcal

Foto di: Bentley

Per reggere l'uso quotidiano, la griglia viene sottoposta a prove estese di abrasione e di impatto con la ghiaia. Un sistema attivo di gestione della condensa mantiene la trasparenza delle coperture nel tempo.

Bentley propone due versioni della griglia, tra cui una variante Bright Pack con coperture dei diamanti in finitura metallica.

A presentare la novità è Robin Page, responsabile del design di Bentley Motors: "Non volevamo semplicemente creare una griglia illuminata. La nostra ambizione era sviluppare il nuovo volto iconico di Bentley, unendo l'artigianalità dei diamanti alla tecnologia di illuminazione avanzata".

Nuova architettura dei fari: proiettori Micro LED e illuminazione adattiva

Ogni faro della Torcal integra quattro moduli luminosi: due proiettori Micro LED verticali da 16.000 pixel ciascuno, affiancati dai tradizionali moduli per anabbaglianti e abbaglianti. Secondo Bentley, il sistema offre luce sufficiente a leggere un libro a 1 km di distanza.

Fotogallery: Bentley Torcal

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Fonte: Bentley

Il proiettore superiore copre un angolo di 40 gradi e illumina i bordi del campo visivo, utile soprattutto in curva. Quello inferiore si concentra su un fascio più stretto, di 20 gradi, per affinare il controllo dove serve di più. Il sistema adatta la distribuzione della luce per garantire visibilità al conducente e ridurre l'abbagliamento percepito dagli altri utenti della strada.

Parlando di Bentley...

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