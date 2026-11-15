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Guideresti sulla Route 66 con questo pick-up? La prova dello Chevrolet C10

Negli anni '70 se ne vendevano circa 750.000 all'anno negli USA. Ed è ricco di stranezze, abbiamo provato lo Chevrolet C10

Foto di: Motor1 Italia

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

15 nov alle 12:00

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Se doveste prendere il veicolo più rappresentativo degli Stati Uniti quale scegliereste? Con ogni probabilità un pick-up. Già, perché negli USA sono da sempre un culto. Era così anche negli anni '70, quando di modelli come lo Chevrolet C10 se ne vendevano circa 750.000 ogni anno.

Numeri impressionanti, che raccontano il culto dietro questi mezzi e la popolarità di questo tipo di carrozzeria.

Mi sono messo alla guida di un C10 del 1976 - restaurato e leggermente "migliorato" dal proprietario - per calarmi nello spirito e nella filosofia che permeava gli USA in quel periodo.

Esterni | Interni | Guida

Chevrolet C10, gli esterni

La prima cosa che colpisce del C10 è che, per essere un pick-up americano degli anni '70, non è poi così enorme. Almeno secondo gli standard odierni. Questo esemplare Stepside con cassone corto è lungo circa 4,86 metri, largo poco più di 2 metri e alto circa 1,77 metri.

Chevrolet C10 (1976)

Chevrolet C10 (1976), il tre quarti posteriore

Chevrolet C10 (1976), il cassone col pianale in legno

Foto Di: Motor1 Italy

Foto Di: Motor1 Italy

Il peso, a seconda della configurazione, si aggira nell'ordine di 1,7-2 tonnellate, quindi anche sotto questo aspetto il C10 appare quasi sorprendentemente leggero rispetto ai grandi pick-up moderni.

La carrozzeria appartiene alla generazione che Chevrolet definiva "Rounded Line", un nome apparentemente curioso per un mezzo che oggi tutti chiamano Square Body. In realtà gli elementi arrotondati ci sono: il parabrezza è curvo, gli angoli della cabina sono smussati e anche alcuni dettagli della carrozzeria sono stati progettati per rendere meno spigoloso il profilo.

Anche il nome C10 racconta molto della tecnica del mezzo.

La lettera C identifica i modelli a due ruote motrici, mentre la K era utilizzata per le versioni a quattro ruote motrici. Il numero 10 identifica invece la serie da mezza tonnellata, cioè la categoria dei light-duty pickup da mezzo tonnellata. La gamma comprendeva quindi anche C20 e C30, con capacità di carico superiori.

Nel 1976 Chevrolet proponeva inoltre diversi livelli di allestimento, tra cui Custom Deluxe, Scottsdale, Cheyenne e Silverado, con la possibilità di combinare differenti carrozzerie, passi, motori e dotazioni.

Era quindi molto più di un semplice modello: il C10 faceva parte di una vera e propria famiglia di veicoli commerciali e ricreativi.

Chevrolet C10, gli interni

Se l'esterno racconta immediatamente l'America degli anni '70, l'abitacolo lo fa ancora meglio.

Qui ovviamente non ci sono grandi schermi, pannelli digitali o superfici minimaliste. La plancia è completamente analogica, con strumenti circolari, interruttori fisici e una grande strumentazione davanti al guidatore.

Chevrolet C10 (1976), gli interni

Foto di: Motor1 Italy

La configurazione è quella tipica dei pick-up americani dell'epoca: una grande panca capace di ospitare tre persone, materiali robusti e, a seconda dell'allestimento, inserti decorativi che cercavano di avvicinare il mondo dei truck a quello delle automobili.

In questo esemplare ci sono anche rivestimenti in pelle e tappezzeria rossa, elementi curati che ricordano quanto il C10 fosse già diventato qualcosa di più di un semplice strumento da lavoro.

E poi c'è una soluzione storica per i pick-up: la leva del cambio automatico sul piantone dello sterzo.

C'è il riscaldamento, ma non c'è la climatizzazione. O meglio, si potrebbe installare un kit, ma il costo è particolarmente elevato e andrebbe a snaturare l'essenza di un veicolo del genere. E' vero anche d'estate diventa tutto più difficile...

Ma un mezzo americano di quest'epoca non sarebbe completo senza qualche soluzione decisamente particolare.

Chevrolet C10 (1976), gli indicatori analogici

Foto di: Motor1 Italy

Una delle più curiose riguarda l'antenna della radio. Alcuni esemplari potevano essere equipaggiati con un'antenna integrata direttamente nel parabrezza, eliminando la classica asta esterna. Una soluzione elegante e meno esposta agli urti, ma decisamente poco simpatica quando arrivava il momento di sostituire il parabrezza.

Anche il sistema di alimentazione racconta molto della filosofia americana dell'epoca. I serbatoi del carburante erano collocati all'esterno della cabina, lungo il telaio, e si poteva richiedere una configurazione con doppio serbatoio. Una soluzione che permetteva di aumentare sensibilmente l'autonomia, ma che oggi appare molto lontana dagli standard moderni di sicurezza.

E poi c'erano gli accessori. Il catalogo Chevrolet poteva arrivare a proporre equipaggiamenti che oggi sembrerebbero usciti da una caricatura del pick-up americano: tra questi, anche soluzioni pensate per il trasporto dell'immancabile cappello da cowboy e, su determinate configurazioni, supporti per il trasporto di armi.

Chevrolet C10: se ne cercassi uno usato?

Lo Chevrolet C10 è un pick-up d'epoca davvero difficile da trovare sul mercato dell'usato. A differenza di una normale auto moderno, un esemplare storico può aver avuto una lunga vita su strada e numerosi proprietari, rendendo particolarmente importante ricostruirne il passato prima dell'acquisto.

Per un modello così, controllare le informazioni disponibili sul veicolo può essere utile per conoscere meglio la sua storia e individuare eventuali dati documentati. Con carVertical, attraverso targa o numero di telaio, è possibile consultare le informazioni disponibili sulla vettura e verificare gli eventuali dati relativi alla sua storia. Provate qui: con il codice sconto “MOTOR1” è disponibile anche uno sconto sul servizio.

Chevrolet C10, la guida

La gamma meccanica del C10 era decisamente ampia e comprendeva sia sei cilindri in linea sia diversi V8.

Per il 1976 General Motors documentava i V8 350, 400 e 454, con il 350 Small Block destinato a diventare uno dei motori più importanti e longevi nella storia del gruppo. La gamma comprendeva inoltre il 250 sei cilindri e, a seconda della configurazione, il 292 sei cilindri.

Questo esemplare in prova nasce con il 350 V8, ovvero 350 pollici cubici, equivalenti a circa 5,7 litri.

Chevrolet C10 (1976), la prova di Motor1.com

Foto di: Motor1 Italy

In configurazione originale, il 350 con carburatore a quattro corpi sviluppava 165 CV. Una potenza che oggi può sembrare sorprendentemente bassa per un V8 da quasi sei litri, ma che va contestualizzata.

Gli anni '70 sono quelli della crisi energetica, dell'inasprimento delle normative sulle emissioni e dei primi importanti compromessi imposti all'industria americana. Il risultato è un rapporto tra cilindrata e potenza completamente diverso da quello a cui siamo abituati oggi.

Il proprietario di questo esemplare, però, ha scelto di intervenire sulla meccanica, portando la cilindrata a 383 pollici cubici, cioè circa 6,3 litri. La potenza sale così a circa 330 CV, trasformando completamente il carattere del pick-up.

Chevrolet C10 (1976), la prova di Motor1.com

Foto di: Motor1 Italy

Ma veniamo alla parte più interessante: cosa significa guidare oggi un C10 del 1976?

La prima sensazione è quella di essere improvvisamente entrati in un film americano. Il V8 gira con una regolarità quasi ipnotica e il sound è una parte fondamentale dell'esperienza. Non serve accelerare forte per capire che il motore è lì: basta premere leggermente il pedale per sentire arrivare quella tonalità profonda e metallica che nessun moderno motore downsized riesce a replicare.

Eppure la cosa più sorprendente non è il rumore. È la comodità.

Questo C10 non è affatto il pick-up scomodo e rumoroso che ci si potrebbe aspettare guardandolo dall'esterno. La grande panca, l'ampio abitacolo e la posizione di guida rilassata permettono di affrontare il viaggio con una certa naturalezza.

Poi arriva il primo incrocio e ci si ricorda immediatamente che stiamo guidando un mezzo progettato negli anni '70.

Lo sterzo è molto più lento e meno preciso rispetto a quello di un'auto moderna. Serve anticipare le traiettorie e abituarsi a una risposta molto diversa. Il grande volante aiuta nelle manovre, ma non bisogna aspettarsi la rapidità di un SUV contemporaneo.

Chevrolet C10 (1976), la prova di Motor1.com

Foto di: Motor1 Italy

Per quanto riguarda le sospensioni, il C10 della prova è una versione Custom, quindi con assetto ribassato. A ciò si aggiunge una personalizzazione del proprietario, che ha portato ad avere una risposta un po' più rigida su dossi e sconnesso, ma anche più sostenuta in curva. Ciò a differenza di tanti pick-up americani dell'epoca, noti per essere estremamente morbidi in tante situazioni.

E poi c'è l'acceleratore. Con il 383 da circa 330 CV di questo esemplare, il C10 non ha più nulla a che vedere con il 350 originale da 165 CV. Quando si affonda il pedale, il grande V8 reagisce con una spinta piena, accompagnata da un sound che rende quasi impossibile non sorridere.

E proprio qui emerge una delle caratteristiche più affascinanti del C10: non bisogna guidarlo velocemente per divertirsi. Anzi, probabilmente è il contrario. La velocità ideale è quella che permette di godersi il motore, il cambio, il rumore delle sospensioni e la vista dal grande parabrezza. È un modo completamente diverso di intendere l'automobile.

Lo Chevrolet C10 del 1976 non è veloce, non è particolarmente compatto e non è certo efficiente secondo i parametri moderni. Ma ha qualcosa che molte automobili contemporanee hanno perso: una personalità immediatamente riconoscibile. E quando quel V8 prende vita, per qualche minuto non serve nemmeno essere in Oklahoma o in qualsiasi altro Stato americano. L'America arriva direttamente qui.

Pro

Fascino e personalità inimitabili

Rombo del V8

Abitacolo comodo e posizione di guida non troppo alta

Contro

Consumi elevati

Climatizzatore assente

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Fotogallery: Chevrolet C10 (1976), la prova di Motor1.com

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Fonte: Motor1 Italy

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