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Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no
E' comodo, ha una buona autonomia in elettrico e carica in DC. Il rollio però è marcato e la gestione passa tutta per uno schermo
Foto di: Omoda & Jaecoo
Flavio Atzori
Di: Flavio Atzori
21 nov alle 01:00
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Viene dalla Cina con la ricetta classica che oramai vediamo da un po' di tempo: tanta dotazione, un prezzo d’attacco interessante e una garanzia lunga. Ma la Omoda 7 vuole convincere il pubblico europeo anche con la tecnica, a partire dalla versione plug-in, con una gestione dell’energia pensata per cancellare l’ansia da ricarica.
Basterà? L’abbiamo provata nell’allestimento più ricco, il Premium: scopriamola insieme in questo Perché Comprarla, vediamo come è fatta, come va e quanto consuma.
7.6
Omoda 7 (2026)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Fuori com'è?
La Omoda 7 è un SUV che si pone nella zona "alta" del segmento C. Linee e proporzioni sono massicce e danno l’idea di un’auto solida, a tratti monolitica, e la trama della griglia lo sottolinea. Il cofano è importante e il montante anteriore è molto inclinato. Nel complesso sembra quasi più grande di quanto non dica la scheda tecnica.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
I fari full LED sono di serie e disegnano una curiosa linea concava. La fiancata è pulita, con venature che si fondono nelle portiere, e i cerchi sono da 19 o 20 pollici a seconda dell’allestimento. Dietro è un po’ più tradizionale, ma resta massiccia, con uno sviluppo verticale.
IDENTIKIT
Omoda 7
La Omoda 7 è un SUV di 4,66 metri dalle linee massicce, con la griglia a trama fitta, i fari full LED che disegnano una linea concava e una coda dallo sviluppo verticale. Sotto la carrozzeria c’è un sistema plug-in che lavora sia in serie sia in parallelo
E dentro? Interni e bagagliaio
Il bagagliaio si apre con il portellone elettrico e parte da 537 litri, che diventano 1.294 abbattendo il divano. Il vano è regolare, non enorme per un’auto di questa taglia, ma è ben organizzato: c’è uno scomparto sotto il pavimento, tasche laterali con ganci e la luce di cortesia. La cappelliera è a slitta, peccato che una volta tolta non ci sia un posto dove riporla.
Omoda 7 SHS-P (2026) - Prova su strada
Foto di: Omoda
Dietro la Omoda 7 ha uno dei suoi punti forti. L’ingresso è ampio e il pavimento è piatto, nonostante sotto ci siano batteria e serbatoio. Le ginocchia non stanno alte e lo schienale è inclinato il giusto, quindi è comoda anche nei viaggi lunghi. Di spazio per testa, gambe e piedi ce n’è tanto: io, che sono alto quasi 1 metro e 70, ne avanzo parecchio, ma ci si sta bene anche se si è più alti. Ci sono le bocchette dell’aria, due prese USB-C e le maniglie per tutti.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
Appena saliti si nota l’ambiente ovattato. L’abitacolo è arioso e i rivestimenti in ecopelle coprono quasi tutto: la plastica rigida si vede solo nella parte bassa. Ben sagomati anche i sedili, con le cuciture a vista; sulla Premium quelli anteriori sono riscaldati e ventilati, e il volante è riscaldato. Sul tunnel c’è la ricarica a induzione da 50 watt, ventilata per non scaldare il telefono, poi uno svuotatasche che si chiude e un altro vano sotto, mentre il pozzetto centrale è refrigerato. Manca però il cassetto portadocumenti: sulla Premium il suo posto lo prende il motorino che fa scorrere lo schermo.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
Lo schermo centrale da 15,6 pollici, infatti, scorre su una guida verso il passeggero: un’idea simpatica e anche pratica. È grande, leggibile e reattivo, e Apple CarPlay e Android Auto senza fili sono di serie. Si gestisce però tutto via touch, anche il clima, e la logica dei menu non sempre è intuitiva. Il quadro strumenti è da 8,9 pollici, con scritte un po’ piccole ma facili da capire, e sulla Premium c’è anche l’head-up display.
Cosa ci piace dentro
- Spazio e comfort dietro
- Ambiente ovattato
- Rivestimenti curati
Cosa non ci piace dentro
- Niente cassetto portadocumenti
- I comandi del clima sono tutti a schermo
- Menu poco intuitivi
Come va la Omoda 7
La Omoda 7 è una plug-in con tre motori e una logica precisa. A muovere le ruote anteriori, praticamente sempre, è il motore elettrico, alimentato da una batteria da 18,4 kWh. Quando la carica scende intorno al 15% si attiva il 1.5 benzina a ciclo Miller, che a regimi costanti non muove le ruote ma fa girare un generatore per ricaricare la batteria: è il funzionamento in serie.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
Se serve più spinta, in base a quanto si preme sull’acceleratore, una frizione collega il benzina alle ruote e l’ibrido lavora in parallelo. In tutto ci sono 279 CV e 365 Nm, per uno 0-100 in 8,4 secondi. Il comportamento si può personalizzare con tre strategie di gestione dell’energia: Iniziale, che scarica la batteria fino al 15% circa e poi lavora come una full hybrid; Forzata, con cui si sceglie quanta carica tenere da parte, ricaricando con il benzina; e Intelligente, che gestisce i flussi in base al percorso. Peccato che per trovarle si debba navigare in un menu piuttosto arzigogolato.
Nel complesso è un’auto che si muove quasi sempre in elettrico, quindi è fluida, reattiva e scattante, con tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La posizione di guida è regolabile ma sempre rialzata, e questo accentua una sensazione di galleggiamento. L’assetto è morbido, con un rollio marcato: assorbe bene buche e sconnessioni, anche se è un po’ sfrenato.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
La visibilità è buona davanti e di lato, meno dietro, ma telecamere e proiezioni 3D aiutano parecchio. Anche perché in città, tra mole e diametro di sterzata di 11 metri, la Omoda 7 non è agilissima e nelle svolte strette è un po’ impacciata: dà il meglio in extraurbano e in autostrada. Lo sterzo è molto leggero e demoltiplicato: coerente con l’auto, ma un po’ di precisione in più non avrebbe guastato. Leggeri anche i pedali di freno e acceleratore, ma il freno non è spugnoso. Promossa l’insonorizzazione, anche a velocità autostradali.
Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid
Foto di: Motor1 Italia
Quanto ai consumi, a batteria carica, in città, abbiamo percorso fino a circa 90 km in elettrico, anche grazie all’energia recuperata in frenata e tenendo conto della riserva che l’auto mantiene per il funzionamento ibrido. Mettendo insieme tutti i percorsi, il consumo medio in elettrico è di 21 kWh/100 km. In ibrido si fanno circa 25 km con un litro in città, 16 in extraurbano e poco meno di 14 in autostrada. I consumi sono stati rilevati a ottobre, con temperature intorno ai 18 gradi. Si ricarica in corrente alternata fino a 6,6 kW, in circa 2 ore e un quarto alla colonnina, e anche in corrente continua fino a 40 kW, cosa non scontata per una plug-in: in 25 minuti si passa dal 15 all’80%.
Cosa ci piace della guida
- Comodità del sistema di trazione
- Insonorizzazione
- Buona autonomia in elettrico
Cosa non ci piace della guida
- Impacciata nelle svolte strette in città
- Rollio marcato
Quanto consuma la Omoda 7
Città Extraurbano Autostrada 4,0 l/100 km 6,2 l/100 km 7,3 l/100 km
Quanto costa la Omoda 7
La Omoda 7 plug-in parte da 38.900 euro con l’allestimento Pure, che è già completo: cerchi da 19", fari full LED, schermo da 15,6 pollici, sedili e volante riscaldati, clima bizona e tutti gli aiuti alla guida. La Premium di questa prova costa 41.900 euro e aggiunge cerchi da 20", head-up display, tetto panoramico, ecopelle, sedili anteriori ventilati, impianto Sony, portellone elettrico e telecamere a 540 gradi.
Cosa ne pensiamo
La Omoda 7 convince soprattutto per spazio, comfort e silenziosità, il sistema plug-in è comodo da usare, perché va quasi sempre in elettrico, e la dotazione è completa già dalla versione d’ingresso. Bisogna però mettere in conto qualche compromesso, dal cassetto portadocumenti che manca all’impianto audio che con CarPlay e Android Auto non suona benissimo, fino ai menu dell’energia poco intuitivi.
Pro
- Spazio e comfort per tutti
- Insonorizzazione
- Comodità del sistema di trazione
- Completezza dell’allestimento
Contro
- Niente cassetto portadocumenti
- Sistema audio migliorabile
- In città è impacciata nelle svolte
- Menu dell’energia poco intuitivo
A proposito di Omoda
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Fonte: Motor1 Italy
Foto di: Motor1.com Staff
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