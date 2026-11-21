Home

Omoda

Omoda 7

Prove

Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no

E' comodo, ha una buona autonomia in elettrico e carica in DC. Il rollio però è marcato e la gestione passa tutta per uno schermo

Foto di: Omoda & Jaecoo

Flavio Atzori

Di: Flavio Atzori

21 nov alle 01:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Viene dalla Cina con la ricetta classica che oramai vediamo da un po' di tempo: tanta dotazione, un prezzo d’attacco interessante e una garanzia lunga. Ma la Omoda 7 vuole convincere il pubblico europeo anche con la tecnica, a partire dalla versione plug-in, con una gestione dell’energia pensata per cancellare l’ansia da ricarica.

Basterà? L’abbiamo provata nell’allestimento più ricco, il Premium: scopriamola insieme in questo Perché Comprarla, vediamo come è fatta, come va e quanto consuma.

7.6

Omoda 7 (2026)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Fuori com'è?

La Omoda 7 è un SUV che si pone nella zona "alta" del segmento C. Linee e proporzioni sono massicce e danno l’idea di un’auto solida, a tratti monolitica, e la trama della griglia lo sottolinea. Il cofano è importante e il montante anteriore è molto inclinato. Nel complesso sembra quasi più grande di quanto non dica la scheda tecnica.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

I fari full LED sono di serie e disegnano una curiosa linea concava. La fiancata è pulita, con venature che si fondono nelle portiere, e i cerchi sono da 19 o 20 pollici a seconda dell’allestimento. Dietro è un po’ più tradizionale, ma resta massiccia, con uno sviluppo verticale.

IDENTIKIT

Omoda 7

La Omoda 7 è un SUV di 4,66 metri dalle linee massicce, con la griglia a trama fitta, i fari full LED che disegnano una linea concava e una coda dallo sviluppo verticale. Sotto la carrozzeria c’è un sistema plug-in che lavora sia in serie sia in parallelo

E dentro? Interni e bagagliaio

Il bagagliaio si apre con il portellone elettrico e parte da 537 litri, che diventano 1.294 abbattendo il divano. Il vano è regolare, non enorme per un’auto di questa taglia, ma è ben organizzato: c’è uno scomparto sotto il pavimento, tasche laterali con ganci e la luce di cortesia. La cappelliera è a slitta, peccato che una volta tolta non ci sia un posto dove riporla.

Omoda 7 SHS-P (2026) - Prova su strada

Foto di: Omoda

Dietro la Omoda 7 ha uno dei suoi punti forti. L’ingresso è ampio e il pavimento è piatto, nonostante sotto ci siano batteria e serbatoio. Le ginocchia non stanno alte e lo schienale è inclinato il giusto, quindi è comoda anche nei viaggi lunghi. Di spazio per testa, gambe e piedi ce n’è tanto: io, che sono alto quasi 1 metro e 70, ne avanzo parecchio, ma ci si sta bene anche se si è più alti. Ci sono le bocchette dell’aria, due prese USB-C e le maniglie per tutti.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

Appena saliti si nota l’ambiente ovattato. L’abitacolo è arioso e i rivestimenti in ecopelle coprono quasi tutto: la plastica rigida si vede solo nella parte bassa. Ben sagomati anche i sedili, con le cuciture a vista; sulla Premium quelli anteriori sono riscaldati e ventilati, e il volante è riscaldato. Sul tunnel c’è la ricarica a induzione da 50 watt, ventilata per non scaldare il telefono, poi uno svuotatasche che si chiude e un altro vano sotto, mentre il pozzetto centrale è refrigerato. Manca però il cassetto portadocumenti: sulla Premium il suo posto lo prende il motorino che fa scorrere lo schermo.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

Lo schermo centrale da 15,6 pollici, infatti, scorre su una guida verso il passeggero: un’idea simpatica e anche pratica. È grande, leggibile e reattivo, e Apple CarPlay e Android Auto senza fili sono di serie. Si gestisce però tutto via touch, anche il clima, e la logica dei menu non sempre è intuitiva. Il quadro strumenti è da 8,9 pollici, con scritte un po’ piccole ma facili da capire, e sulla Premium c’è anche l’head-up display.

Cosa ci piace dentro

Spazio e comfort dietro

Ambiente ovattato

Rivestimenti curati

Cosa non ci piace dentro

Niente cassetto portadocumenti

I comandi del clima sono tutti a schermo

Menu poco intuitivi

Come va la Omoda 7

La Omoda 7 è una plug-in con tre motori e una logica precisa. A muovere le ruote anteriori, praticamente sempre, è il motore elettrico, alimentato da una batteria da 18,4 kWh. Quando la carica scende intorno al 15% si attiva il 1.5 benzina a ciclo Miller, che a regimi costanti non muove le ruote ma fa girare un generatore per ricaricare la batteria: è il funzionamento in serie.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

Se serve più spinta, in base a quanto si preme sull’acceleratore, una frizione collega il benzina alle ruote e l’ibrido lavora in parallelo. In tutto ci sono 279 CV e 365 Nm, per uno 0-100 in 8,4 secondi. Il comportamento si può personalizzare con tre strategie di gestione dell’energia: Iniziale, che scarica la batteria fino al 15% circa e poi lavora come una full hybrid; Forzata, con cui si sceglie quanta carica tenere da parte, ricaricando con il benzina; e Intelligente, che gestisce i flussi in base al percorso. Peccato che per trovarle si debba navigare in un menu piuttosto arzigogolato.

Nel complesso è un’auto che si muove quasi sempre in elettrico, quindi è fluida, reattiva e scattante, con tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. La posizione di guida è regolabile ma sempre rialzata, e questo accentua una sensazione di galleggiamento. L’assetto è morbido, con un rollio marcato: assorbe bene buche e sconnessioni, anche se è un po’ sfrenato.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

La visibilità è buona davanti e di lato, meno dietro, ma telecamere e proiezioni 3D aiutano parecchio. Anche perché in città, tra mole e diametro di sterzata di 11 metri, la Omoda 7 non è agilissima e nelle svolte strette è un po’ impacciata: dà il meglio in extraurbano e in autostrada. Lo sterzo è molto leggero e demoltiplicato: coerente con l’auto, ma un po’ di precisione in più non avrebbe guastato. Leggeri anche i pedali di freno e acceleratore, ma il freno non è spugnoso. Promossa l’insonorizzazione, anche a velocità autostradali.

Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Foto di: Motor1 Italia

Quanto ai consumi, a batteria carica, in città, abbiamo percorso fino a circa 90 km in elettrico, anche grazie all’energia recuperata in frenata e tenendo conto della riserva che l’auto mantiene per il funzionamento ibrido. Mettendo insieme tutti i percorsi, il consumo medio in elettrico è di 21 kWh/100 km. In ibrido si fanno circa 25 km con un litro in città, 16 in extraurbano e poco meno di 14 in autostrada. I consumi sono stati rilevati a ottobre, con temperature intorno ai 18 gradi. Si ricarica in corrente alternata fino a 6,6 kW, in circa 2 ore e un quarto alla colonnina, e anche in corrente continua fino a 40 kW, cosa non scontata per una plug-in: in 25 minuti si passa dal 15 all’80%.

Cosa ci piace della guida

Comodità del sistema di trazione

Insonorizzazione

Buona autonomia in elettrico

Cosa non ci piace della guida

Impacciata nelle svolte strette in città

Rollio marcato

Quanto consuma la Omoda 7

Città Extraurbano Autostrada 4,0 l/100 km 6,2 l/100 km 7,3 l/100 km

Quanto costa la Omoda 7

La Omoda 7 plug-in parte da 38.900 euro con l’allestimento Pure, che è già completo: cerchi da 19", fari full LED, schermo da 15,6 pollici, sedili e volante riscaldati, clima bizona e tutti gli aiuti alla guida. La Premium di questa prova costa 41.900 euro e aggiunge cerchi da 20", head-up display, tetto panoramico, ecopelle, sedili anteriori ventilati, impianto Sony, portellone elettrico e telecamere a 540 gradi.

Cosa ne pensiamo

La Omoda 7 convince soprattutto per spazio, comfort e silenziosità, il sistema plug-in è comodo da usare, perché va quasi sempre in elettrico, e la dotazione è completa già dalla versione d’ingresso. Bisogna però mettere in conto qualche compromesso, dal cassetto portadocumenti che manca all’impianto audio che con CarPlay e Android Auto non suona benissimo, fino ai menu dell’energia poco intuitivi.

Pro

Spazio e comfort per tutti

Insonorizzazione

Comodità del sistema di trazione

Completezza dell’allestimento

Contro

Niente cassetto portadocumenti

Sistema audio migliorabile

In città è impacciata nelle svolte

Menu dell’energia poco intuitivo

A proposito di Omoda

Chery Italy apre una sede a Roma e supera le 37.000 immatricolazioni

La Omoda 5 si aggiorna e diventa Next

Fotogallery: Omoda 7, la prova del crossover plug in hybrid

Omoda

Make: Omoda

Omoda Model:

URL: Omoda

62

Fonte: Motor1 Italy

Foto di: Motor1.com Staff

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no





Omoda 2027, tutte le novità in arrivo





Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti





Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida

Ultime notizie

Omoda 7 (2026), perché comprarla e perché no 21 nov - Perché Comprarla

Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti 20 nov - Nuove auto

Il SUV con motore benzina, elettrico e volante a scomparsa 20 nov - Nuove auto

XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti 20 nov - Prove su strada

Opel e Leapmotor firmano un accordo di cooperazione ufficiale 20 nov - Attualità e mercato

Se l'auto guida da sola, a cosa serve il volante? 20 nov - Design

Ford Transit City, nato per la città prezzi e dotazioni: si parte dalla promo di 26.850 euro 20 nov - Veicoli Commerciali

Consigliati per te





Omoda 7 ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali





Il nuovo ibrido Honda debutta su un SUV 7 posti





Questo SUV full hybrid ha una batteria da record che promette molto bene





Il SUV con motore benzina, elettrico e volante a scomparsa





Omoda 2027, tutte le novità in arrivo





XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti





Chery Italy apre una sede a Roma e supera le 37.000 immatricolazioni