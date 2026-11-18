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Chery Italy apre una sede a Roma e supera le 37.000 immatricolazioni

Gli uffici di Roma affiancano la base operativa di Milano e seguono sviluppo del business, relazioni istituzionali e public affairs del gruppo

Foto di: Chery

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

18 nov alle 09:00

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Chery Italy apre una sede di rappresentanza a Roma, in viale dell'Arte 25. Gli uffici della capitale affiancano l'organizzazione di Milano, che resta la base operativa per vendite, prodotto, marketing e post-vendita. Si occuperanno di sviluppo del business, relazioni istituzionali e public affairs.

La mossa arriva a poco più di due anni dall'ingresso del gruppo in Italia. Da gennaio a ottobre 2026 Omoda & Jaecoo ha immatricolato oltre 37.000 vetture, il 235,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Le vendite italiane in crescita

Nel solo mese di ottobre le immatricolazioni di Omoda & Jaecoo sono state circa 5.000, il 171,8% in più rispetto a ottobre 2025. Pari al 3,8% del mercato italiano.

Omoda 5 SHS-H (2025)

Foto di: Motor1 Italia

Jaecoo 7 SHS-P

Foto di: Jaecoo

Il dato arriva in un mercato in ripresa. Nei primi dieci mesi del 2026 le immatricolazioni totali in Italia sono state 1,401 milioni, l'8,3% in più, secondo i dati UNRAE.

Da ottobre la società italiana ha assunto la ragione sociale Chery Italy S.r.l., segno di un gruppo ormai multimarca. Lo scorso anno la holding ha sostituito la precedente denominazione legata solo a Omoda e Jaecoo, che restano comunque i marchi con i volumi più alti sul mercato italiano.

Kevin Cheng, CEO di Chery Italy, ha commentato l'apertura della sede romana: "Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata". Cheng ha aggiunto: "I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali".

Quattro marchi, ruoli diversi

Il gruppo assegna a ogni marchio un compito preciso. Omoda punta su tecnologia e mobilità intelligente, Jaecoo sulla versatilità dei SUV, mentre Lepas, già presente sul mercato, propone un design orientato all'eleganza contemporanea.

Lepas L8

Foto di: LEPAS

iCaur V25

Foto di: Chery

Chery si dedicherà alla mobilità familiare, completando il quadro con il piano iCaur, basato su SUV elettrificati dallo spirito avventuroso.

Il catalogo si inserisce in un percorso di espansione più ampio del gruppo, che punta anche sulla logistica urbana con i veicoli commerciali FSCV e Delivan e sul mercato italiano con una gamma di modelli progressivamente ampliata.

Rete, ricambi e garanzia

La priorità della prossima fase, secondo l'azienda, è consolidare la crescita già registrata. I clienti possono contare su 137 punti vendita e assistenza in Italia, 10 dei quali sono in apertura.

Il centro ricambi nazionale di Basiano, in provincia di Milano, occupa 7.500 metri quadrati e gestisce oltre 11.000 referenze per un totale di 400.000 parti. Rifornisce le concessionarie di tutta Italia in 24-48 ore.

Su tutta la gamma di tutti i marchi del gruppo la garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.

A livello globale, nei primi dieci mesi del 2026 Chery Automobile ha venduto oltre 2,5 milioni di veicoli nel mondo, il 9,3% in più, di cui 1,75 milioni all'estero, il 64,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il gruppo lavora anche su batterie, intelligenza artificiale e guida autonoma, un fronte tecnologico su cui investe anche attraverso il centro di ricerca e sviluppo di Barcellona.

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