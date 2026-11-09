Il maxi SUV 7 posti di Chery da 428 CV: prezzi e allestimenti

Chery amplia la gamma italiana con la sua Tiggo 9, il maxi SUV plug-in hybrid AWD a 7 posti, con 428 CV complessivi e trazione integrale intelligente. Il listino è in vigore dal 1° ottobre 2026 e prevede un solo allestimento, il Premium, al prezzo chiavi in mano di 49.800 euro.

La dotazione di serie comprende cerchi da 20", interni in pelle con sedili anteriori riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, tetto panoramico e un pacchetto di sistemi di guida assistita piuttosto ampio per la categoria.

Chery Tiggo 9: gli allestimenti

Chery Tiggo 9: i prezzi

Chery Tiggo 9: i motori

Chery Tiggo 9: le concorrenti

Chery Tiggo 9: gli allestimenti

Il listino prevede un solo allestimento, il Chery Tiggo 9 Premium: comprende cerchi in alluminio da 20", selettore delle modalità di guida (Normal, Eco, Sport) e un terrain selector con modalità Neve, Sabbia e Offroad. Gli interni sono in pelle, con sedili anteriori riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio a 10 punti.

Chery Tiggo 9 Foto di: Chery

Tra le dotazioni, oltre ai 7 posti nella classica configurazione 2+3+2, rientrano anche il tetto apribile panoramico, il Head-Up Display, l'impianto audio Sony a 14 altoparlanti e la telecamera a 360 gradi con vista panoramica. Il quadro strumenti digitale misura 10,25", lo schermo centrale 15,6", entrambi con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Sul fronte sicurezza il pacchetto comprende 10 airbag, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, monitoraggio dell'angolo cieco e sistema di parcheggio autonomo anche da remoto. È presente anche il monitoraggio della stanchezza del guidatore.

Cherry Tiggo 9, gli interni Foto di: Chery

Chery Tiggo 9: i prezzi

Versione Motore Prezzo Chery Tiggo 9 Premium Plug-in Hybrid AWD 1.5 TGDi + 3 motori elettrici, 428 CV, batteria 34,46 kWh 49.800 euro

Chery Tiggo 9: i motori

Il cuore del sistema Super Hybrid della Chery Tiggo 9 è un motore 1.5 TGDi a ciclo Miller da 105 kW (143 CV) e 215 Nm, abbinato a due motori elettrici anteriori (75 kW e 90 kW) e uno posteriore da 175 kW. La potenza complessiva dichiarata dal costruttore è di 428 CV (315 kW), con una coppia complessiva di 580 Nm.

La batteria NMC da 34,46 kWh garantisce un'autonomia in elettrico di 140 km nel ciclo combinato WLTP, che sale a 175 km in ambito urbano. L'autonomia complessiva stimata, sommando elettrico e benzina con il serbatoio da 70 litri, supera i 1.050 km.

Fotogallery: Chery Tiggo 9 (2026) 37 Fonte: Chery

Lo scatto da 0 a 100 km/h si ferma a 5,4 secondi, con velocità massima di 180 km/h. I consumi dichiarati sono di 1,8 l/100 km nel ciclo ponderato WLTP e le emissioni di CO2 si fermano a 40 g/km, mentre a batteria scarica il consumo sale a 7,0 l/100 km.

La ricarica in corrente continua arriva fino a 70 kW, con un tempo dichiarato di 25 minuti per passare dal 30 all'80%. In alternata la potenza massima è di 6,6 kW, sufficiente per un pieno in circa due ore e 40 minuti da una wallbox domestica.

Le dimensioni posizionano il SUV nel segmento dei maxi SUV familiari: 4.810 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e un passo di 2.800 mm. Il bagagliaio varia da 148 litri con tutti i sedili in uso fino a 2.065 litri a terza e seconda fila abbattute.

Chery Tiggo 9: le concorrenti

Nel segmento dei grandi SUV a 7 posti con propulsione elettrificata e trazione integrale, la nuova Tiggo 9 plug-in hybrid si confronta con altre proposte del gruppo Chery come la Jaecoo 8 e la Omoda 9, ma anche con la cinese DFSK E5. Tra le altre rivali si possono citare la Peugeot 5008, la Kia Sorento e la Hyundai Santa Fe.

Modello Dimensioni Prezzo Chery Tiggo 9 4,81 m 49.800 euro DFSK E5 4,76 m 32.988 euro Hyundai Santa Fe 4,83 m 58.300 euro Jaecoo 8 4,82 m 53.900 euro Kia Sorento 4,81 m 58.100 euro Omoda 9 4,77 m 51.900 euro Peugeot 5008 4,79 m 49,680 euro