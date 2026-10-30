Quante luci aggiuntive posso montare sulla mia auto?

Aggiungere una barra LED o una coppia di fari supplementari alla propria automobile può essere utile per migliorare la visibilità durante i viaggi notturni, soprattutto sulle strade extraurbane poco illuminate. Ma attenzione: non basta acquistare un prodotto potente e installarlo sul veicolo. Per circolare regolarmente su strada bisogna rispettare precise regole di omologazione, installazione e intensità luminosa.

Una delle più importanti è la cosiddetta regola del 100, che stabilisce un limite alla potenza luminosa complessiva dei proiettori abbaglianti che possono funzionare contemporaneamente. Non significa, quindi, che si possano montare liberamente 100 fari o che esista un limite di 100 watt: il numero si riferisce a un valore di riferimento riportato sui dispositivi di illuminazione.

Regola del 100: quanti fari supplementari si possono montare?

Per le automobili, la normativa prevede generalmente un massimo di quattro proiettori abbaglianti complessivi: ai due già presenti sul veicolo si può quindi aggiungere una coppia di fari supplementari. Non è però sufficiente rispettare il numero massimo.

Bisogna verificare anche il cosiddetto Reference Number, cioè il valore di riferimento dell'intensità luminosa associato a ciascun proiettore omologato. Questo numero è riportato sul faro, generalmente vicino al marchio di omologazione ECE, e deve essere sommato a quello di tutti gli altri abbaglianti installati sulla vettura.

Il Reference Number è il valore di riferimento dell'intensità luminosa associato a ciascun proiettore omologato Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Il risultato non può superare 100, un limite corrispondente a un'intensità luminosa massima complessiva di 430.000 candele. Per esempio, se i due fari originali hanno un Reference Number pari a 12,5 ciascuno, la somma è 25. Installando una coppia di fari supplementari con valore 25 ciascuno, si arriva a 75, rimanendo quindi entro il limite previsto.

Se invece i nuovi proiettori hanno un valore di 50 ciascuno, il totale salirebbe a 125 e l'installazione non sarebbe conforme. È importante ricordare che i fari aggiuntivi devono essere omologati per l'impiego su strada, montati correttamente e collegati in modo che si accendano insieme agli abbaglianti originali e si spengano quando si passa agli anabbaglianti. Non tutte le barre LED, dunque, possono essere utilizzate liberamente durante la circolazione.

Barre LED e fari da lavoro: attenzione all'omologazione

Un altro aspetto da considerare riguarda la differenza tra luci da guida e luci da lavoro. Si tratta di due categorie di prodotti che possono sembrare simili, ma che hanno destinazioni d'uso differenti. Le prime, chiamate driving lights, sono progettate per integrare l'illuminazione originale dell'automobile e possono essere utilizzate sulle strade pubbliche se rispettano le prescrizioni ECE.

Le seconde, le working lights, sono invece pensate per attività lavorative e utilizzi fuoristrada: non essendo omologate per la circolazione stradale, non possono essere impiegate durante la guida su strade pubbliche. La distinzione è importante anche quando si acquistano prodotti a LED, perché la tecnologia utilizzata non è di per sé una garanzia di conformità alla legge.

Le luci da guida possono essere usate su strada se omologate ECE, quelle da lavoro sono riservate a impieghi specifici e fuoristrada. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Tra le aziende che propongono soluzioni per entrambe le applicazioni c'è OSRAM, con la gamma LEDriving, che comprende diverse tipologie di fari supplementari, con forme e fasci luminosi differenti.

L'azienda sottopone i propri prodotti a una serie di verifiche per valutarne la resistenza alle vibrazioni, agli urti, all'acqua, alla polvere, alle temperature estreme e alla corrosione. Per aiutare gli automobilisti a scegliere e installare correttamente i dispositivi, sul sito ufficiale è disponibile anche un video dedicato alla regola del 100, con indicazioni su come individuare i Reference Number e calcolare il valore complessivo dell'impianto.