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Ispirare la prossima generazione di meccanici

Come Valvoline Global Operations e Aston Martin Aramco Formula One Team stanno collaborando per affrontare una necessità globale

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Di: Redazione

17 nov alle 18:37

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Valvoline™ Global Operations

Ogni squadra di successo in F1, in effetti, ogni automobile che circola su strada, si basa interamente su meccanici e tecnici altamente qualificati, la cui conoscenza tecnica e capacità sono essenziali per le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza.

Nel mondo della F1, spesso i piloti e gli ingegneri sono al centro dell'attenzione, ma sono i meccanici a garantire che le auto siano pronte per la gara, assumendosi la responsabilità di assicurarsi che ogni componente dell'auto sia assemblato, mantenuto e funzioni al meglio.

Nel team Aston Martin Aramco Formula One, la squadra di gara è composta da 50-75 meccanici e tecnici che si occupano di assemblaggio e preparazione, ricostruzione, manutenzione, cambiamenti di componenti e riparazioni urgenti in pista.

La vetrina più visibile di questo lavoro di squadra è durante un pit stop, dove una squadra di 20 persone si affolla attorno all'auto. Ogni angolo ha tre meccanici, un addetto alla pistola per le ruote, un portatore di pneumatici e un montatore di pneumatici che rimettono l'auto in pista con nuovi pneumatici in meno di tre secondi.

Può essere un ritmo un po' più lento in un normale garage per auto, ma il lavoro che ogni meccanico svolge, sia su una macchina di F1 che su un'auto di tutti i giorni, è vitale e prezioso, ma il problema è che ci sono sempre meno meccanici nel mondo per aiutare.

Preparare la prossima generazione

Foto di: Valvoline

La F1 è senza dubbio il culmine della professione meccanica, ma non è l'unico luogo in cui sono richiesti tali talenti, e con una carenza prevista di 4,3 milioni di lavoratori qualificati entro il 2030, l'industria automobilistica globale è attualmente in una grande campagna di reclutamento.

È per questo che la partnership di Valvoline con Aston Martin implica molto più di un posto sulla livrea dell'auto. Le aziende lavorano insieme per sviluppare prodotti ad alte prestazioni e lavorano fianco a fianco per aiutare a ispirare e abilitare la prossima generazione di meccanici.

Parte di questa partnership pratica è il Programma Valvoline Aspiring Mechanics, una campagna quinquennale che Valvoline Global ha lanciato nell'ottobre dello scorso anno. Il programma mira a rimuovere le barriere di ingresso e ad aprire le porte per la prossima generazione di tecnici in tutto il settore automobilistico.

Gustavo Schmidt, Direttore Generale di Valvoline Global per l'America Latina, spiega: “I meccanici e i tecnici qualificati sono essenziali per le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza di ogni veicolo sulla strada – dalle auto di tutti i giorni alle macchine da corsa di élite.

“Questo programma si concentra sul fornire agli studenti accesso a prodotti, strumenti, borse di studio ed esperienze per aiutarli nel loro percorso verso una carriera come meccanico.

Anniversario di un anno

Foto di: Valvoline

Dalla sua inaugurazione in Messico lo scorso anno, il programma si è espanso in sette paesi e ha già fornito a più di 1.000 futuri tecnici tutoraggio, formazione, borse di studio ed esperienze pratiche.

All'inizio di quest'anno, il suo lancio in Spagna ha visto gli studenti della scuola professionale automobilistica CESUR Madrid Intea Jarama vivere una sessione di apprendimento interattivo in un'officina locale e ricevere un go-kart da corsa FA Alonso donato come strumento di formazione pratica.

Pedro de la Rosa ha anche portato un gruppo selezionato di studenti nel garage F1, offrendo loro un'idea di come lavora il team. Uno di quei visitatori, Alejandra, ha detto: “Quello che ho apprezzato di più, senza dubbio, è l'opportunità di essere accanto a Fernando Alonso.”

In Messico, gli studenti della scuola partner La Escuela Mexicana de Electricidad (EME) hanno servito come assistenti meccanici al Mexico City Speed Fest, uno dei principali festival motoristici del paese, aiutando a preparare l'auto del promettente pilota messicano Ivanna Richards.

Hanno anche partecipato quando la gara di F1 è arrivata in città, con il membro del team Aston Martin F1 Miguel Faísca che ha condotto una sessione di apprendimento pratico con otto studenti borsisti accademici che hanno visitato il garage del team F1 durante il weekend del Gran Premio.

“Gli studenti sono così entusiasti di essere vicini alle operazioni motoristiche di élite e di ascoltare il personale del team che aspirano a essere o con cui sperano di lavorare un giorno,” condivide Schmidt. “Miguel ha portato pezzi dell'auto e rendering come ausili visivi per il seminario, e ciò ha aiutato a coinvolgere gli studenti mentre li passavano in giro per vederli e toccarli. Ha anche tenuto una sessione di domande e risposte e ha risposto alle domande specifiche degli studenti.”

“Una delle cose migliori del programma è vedere l'entusiasmo e l'impatto sugli studenti – ispirandoli a continuare a perseguire i loro sogni, dando loro un esempio tangibile di dove i loro studi possono portarli.”

Crescita futura

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Valvoline ha una ricca storia nel celebrare e investire nei meccanici, creando un impatto globale per l'intero settore. L'ultimo programma si basa sul successo del suo programma Mechanics Month, lanciato nel 2020.

Valvoline adatta specificamente il lavoro che svolge su scala globale per soddisfare le esigenze regionali, con impegni che vanno da borse di studio e apprendistati a donazioni di cassette degli attrezzi e mentorship nelle comunità di tutto il mondo.

Il Programma Aspiring Mechanics include un programma di punta con l'Hub for Innovative Learning and Leadership (HILL), che si trova vicino alla sede americana della compagnia a Lexington, Kentucky, USA, insieme ad attivazioni globali negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Australia, Thailandia e Portogallo.

Schmidt conclude: “L'industria automobilistica globale affronta una carenza critica e crescente di talenti – e senza meccanici, l'intera rete di trasporto globale si fermerebbe.

“Questa iniziativa collega l'educazione tradizionale con l'esposizione al mondo reale per creare ampi percorsi occupazionali nel settore automobilistico – ed è possibile che uno studente che ha partecipato al programma possa un giorno lavorare in F1.”

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