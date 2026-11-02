Mercedes Classe C SW vs Audi A5 Avant, la sfida familiare premium

Entrambe sono state aggiornate di recente, rinnovando così una storica rivalità e un vero e proprio "derby" tedesco.

Si parla di Mercedes Classe C Station Wagon e Audi A5 Avant, che puntano in modo diverso su design, tecnologia e versatilità, proponendo una gamma di motorizzazioni ampia e, nel caso, della RS 5, anche una declinazione sportiva. Scopriamole meglio.

Esterni

La Classe C Station Wagon misura 4,76 metri di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 1,46 m d'altezza, con un passo di 2,87 m. Il design è elegante e slanciato, con superfici pulite e una coda che cerca un equilibrio tra sportività e funzionalità. Il restyling 2026 introduce una calandra leggermente più grande, illuminabile in base alla configurazione, e gruppi ottici con una firma luminosa ispirata alla stella Mercedes. I cerchi in lega sono disponibili da 17 a 19", mentre nuove tinte per la carrozzeria ampliano le possibilità di personalizzazione.

Mercedes Classe C restyling (2026) Foto di: Mercedes-Benz Audi A5 Avant Foto di: Audi

L'A5 Avant risponde con proporzioni più muscolose e un'impostazione visiva decisamente sportiva. La lunghezza è di 4,83 m, la larghezza raggiunge 1,86 m e il passo è di 2,90 m. Il frontale è caratterizzato dalla grande griglia Singleframe a nido d'ape, affiancata da fari a LED e, a seconda della versione, da proiettori Matrix LED e fanali posteriori OLED digitali. Le maniglie a filo carrozzeria e il lunotto inclinato accentuano il dinamismo della fiancata, mentre i cerchi arrivano fino a 20" nelle configurazioni più sportive (o 21" nel solo caso della RS 5).

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Mercedes Classe C SW 4,76 m 1,82 m 1,46 m 2,87 m Audi A5 Avant 4,83 m 1,86 m 1,46 m 2,90 m

Interni

La plancia della Mercedes è dominata dal quadro strumenti digitale da 12,3" e dal display centrale verticale da 11,9". Con l'aggiornamento 2026 debutta il sistema operativo MB.OS, che aggiorna l'ecosistema digitale e integra un assistente virtuale basato anche su tecnologie di intelligenza artificiale.

Mercedes Classe C 2026, gli interni Foto di: Mercedes-Benz Audi A5 Avant, gli interni Foto di: Audi

L'abitacolo dell'Audi adotta invece una configurazione più scenografica, con una plancia ispirata ai modelli elettrici della Casa. Il quadro strumenti misura 11,9", mentre il display centrale dell'infotainment arriva a 14,5 pollici e utilizza un sistema basato su Android Automotive, che integra l'IA di ChatGPT. A richiesta è disponibile anche uno schermo da 10,9" dedicato al passeggero anteriore. I rivestimenti combinano superfici morbide, tessuti, pelle e inserti metallici, con una particolare attenzione alla pulizia del disegno e all'integrazione degli schermi.

Mercedes Classe C restyling (2026), il bagagliaio Foto di: Mercedes-Benz Audi A5 Avant, il bagagliaio Foto di: Audi

Sul fronte della capacità di carico, la Mercedes offre 490 litri con tutti i sedili in posizione e 1.510 litri abbattendo la seconda fila. Le versioni plug-in hybrid perdono invece parte della capacità, scendendo rispettivamente a 360 e 1.375 litri.

L'Audi A5 Avant mild hybrid diesel dichiara 448 litri, che diventano 1.396 litri con i sedili posteriori ripiegati.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Mercedes Classe C SW 12,3" 11,9" 490-1.510 litri (360-1.375 litri PHEV) Audi A5 Avant 11,9" 14,5" (+10,9" per il passeggero) 448-1.396 litri

Motori

La gamma Mercedes comprende motori a benzina e diesel mild hybrid a 48 Volt, oltre a due versioni plug-in hybrid. Tra le benzina troviamo la C 200 da 177 CV, la C 250 da 218 CV e la C 300 da 258 CV, mentre sul fronte diesel la C 200 d sviluppa 163 CV e la C 250 d arriva a 200 CV. Il cambio è sempre automatico a nove rapporti e, a seconda della motorizzazione, è disponibile anche la trazione integrale 4MATIC.

Al vertice della gamma elettrificata si collocano la C 300 e da 326 CV e la C 400 e 4MATIC da 394 CV. Entrambe utilizzano una batteria con capacità utilizzabile di 19,53 kWh, che consente di percorrere fino a circa 100 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP, a seconda della versione. La ricarica raggiunge 11 kW in corrente alternata e 55 kW in corrente continua: in condizioni favorevoli, bastano circa 20 minuti per passare dal 10 all'80% utilizzando una colonnina DC compatibile.

Audi propone una gamma articolata che comprende la A5 TFSI a benzina da 150 o 204 CV, la A5 TDI mild hybrid da 204 CV e le varianti sportive S5. Quest'ultima utilizza un 3.0 V6 mild hybrid da 367 CV, abbinato alla trazione integrale quattro e al cambio automatico S tronic a sette rapporti.

Mercedes Classe C restyling (2026) Foto di: Mercedes-Benz Audi RS 5 Avant (2026) Foto di: Audi

La proposta plug-in hybrid è rappresentata dalla A5 e-hybrid, disponibile con potenze di sistema da 299 e 367 CV. La batteria ha una capacità netta di 20,7 kWh e permette di raggiungere fino a circa 100 km di autonomia elettrica WLTP nella versione Avant, in base alla configurazione. Il caricatore di bordo supporta fino a 11 kW in corrente alternata, consentendo una ricarica completa in circa due ore e mezza. Non è prevista la ricarica rapida in corrente continua.

Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, la protagonista è la RS 5 Avant. Il suo sistema plug-in hybrid abbina un 2.9 V6 biturbo a un motore elettrico, raggiungendo una potenza complessiva di 639 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede circa 3,6 secondi e la velocità massima può arrivare a 285 km/h con il pacchetto dedicato. La trazione integrale quattro e la gestione attiva della coppia al retrotreno contribuiscono a trasferire efficacemente la potenza sull'asfalto.

Modello Benzina Mild hybrid benzina Mild hybrid diesel Ibrida plug-in benzina Ibrida plug-in diesel Mercedes Classe C SW n.d. 2.0 177 CV 2.0 218 CV 2.0 258 CV 2.0 163 CV 2.0 200 CV 2.0 326 CV 2.0 394 CV n.d. Audi A5 Avant 2.0 150 CV 2.0 204 CV 3.0 367 CV 2.0 204 CV 2.9 V6 639 CV n.d.

Prezzi

La Classe C Station Wagon parte da 52.863 euro nella versione C 200, mentre la C 200 d diesel ha un prezzo d'ingresso di 57.265 euro. Per accedere alla tecnologia plug-in hybrid bisogna mettere in conto almeno 68.658 euro per la C 300.

L'A5 Avant parte invece da 50.950 euro nella versione a benzina da 150 CV. Per la A5 e-hybrid il prezzo d'ingresso si colloca a 66.200 euro, mentre la S5 Avant da 367 CV sale a 88.850 euro. La RS 5 Avant da 639 CV si posiziona su un livello decisamente superiore, con un prezzo di 115.100 euro.