Fiat Grande Panda, i prezzi e gli allestimenti

La Fiat Grande Panda ha debuttato nel 2024 e da allora è uno dei crossover compatti più venduti nel nostro mercato. Questo è merito di un design che strizza l'occhio alla Panda del passato, ma anche di una gamma motori un po' per tutti i gusti, capace di spaziare da versioni a benzina a quelle elettriche, passando per le mild hybrid.

Analizziamo meglio il listino, i motori e le sue principali rivali.

Fiat Grande Panda, gli allestimenti

La gamma della Grande Panda si articola negli allestimenti Pop, Icon, La Prima e Business, con dotazioni che crescono dalla praticità essenziale fino a un equipaggiamento più ricco per comfort e tecnologia.

Fiat Grande Panda Pop

La Pop è la versione d'ingresso, pensata per chi cerca una dotazione funzionale senza troppi accessori. All'esterno monta cerchi in acciaio da 16" con coprimozzo e fari alogeni. L'abitacolo comprende sedili in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzatore manuale e quadro strumenti digitale da 10". Per l'infotainment sono presenti i servizi connessi e un supporto per smartphone, mentre la sicurezza include sei airbag, frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, rilevamento della stanchezza e sensori di parcheggio posteriori.

Fiat Grande Panda Icon

La Icon aggiunge una dotazione più ricca sul fronte della tecnologia e dell'illuminazione. I fari anteriori e posteriori diventano Full LED, mentre nell'abitacolo arriva il touchscreen da 10,25", con mirroring wireless per smartphone e impianto audio composto da quattro altoparlanti e due tweeter. Sono previsti anche specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, vetri elettrici anteriori e posteriori e cruise control con limitatore di velocità.

Fiat Grande Panda Turbo 100 Foto di: Fiat

Fiat Grande Panda La Prima

Al vertice della gamma della Fiat si colloca la La Prima, che si distingue per i cerchi in lega da 17", le barre sul tetto, i vetri posteriori oscurati e le protezioni esterne. L'abitacolo adotta rivestimenti più ricercati, volante soft-touch e plancia rivestita in tessuto derivato dal bambù, denominato Bambox. Si aggiungono il bracciolo centrale, il climatizzatore automatico, il navigatore integrato, il caricatore wireless per smartphone, i sensori di parcheggio anteriori e la telecamera posteriore.

Fiat Grande Panda Business

La Business è dedicata soprattutto a professionisti e flotte aziendali. Parte dalla dotazione della Icon e integra contenuti pensati per rendere più pratici gli spostamenti di lavoro, tra cui navigazione integrata, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera e tre porte USB-C. La disponibilità può variare in base alla motorizzazione e alla configurazione commerciale.

Fiat Grande Panda, i motori

La gamma della Grande Panda comprende tre alternative, tutte a trazione anteriore.

La Grande Panda a benzina utilizza un 1.2 tre cilindri turbo che sviluppa 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. È la versione più semplice dal punto di vista meccanico e non dispone di un sistema di propulsione elettrificato. Fiat dichiara un consumo nel ciclo misto WLTP compreso indicativamente tra 5,6 e 5,7 l/100 km, a seconda della configurazione.

La Grande Panda Hybrid combina il motore 1.2 turbo a benzina con un sistema mild hybrid a 48 Volt e un cambio automatico a doppia frizione elettrificato eDCT a sei rapporti. La potenza complessiva è di 110 CV. La batteria agli ioni di litio da 48 Volt recupera energia nelle fasi di decelerazione e supporta il motore termico nelle ripartenze e nelle accelerazioni.

La Grande Panda Elettrica monta invece un motore da 113 CV, con trazione anteriore e batteria al litio-ferro-fosfato. La capacità è di 43,8 kWh, con un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Di recente è stata introdotta la variante con batteria da 54 kWh (a parità di motore) e un'autonomia dichiarata intorno ai 400 km.

Fiat Grande Panda, i prezzi

Modello Motore Prezzo Fiat Grande Panda Pop 1.2 100 CV 17.900 euro Fiat Grande Panda Icon 1.2 100 CV 19.650 euro Fiat Grande Panda Business 1.2 100 CV 20.900 euro Fiat Grande Panda La Prima 1.2 100 CV 22.650 euro Fiat Grande Panda Pop 1.2 110 CV MHEV 20.400 euro Fiat Grande Panda Icon 1.2 110 CV MHEV 22.150 euro Fiat Grande Panda Business 1.2 110 CV MHEV 23.400 euro Fiat Grande Panda La Prima 1.2 110 CV MHEV 25.150 euro Fiat Grande Panda Pop 113 CV e 44 kWh 23.900 euro Fiat Grande Panda Icon 113 CV e 44 kWh 25.650 euro Fiat Grande Panda La Prima 113 CV e 44 kWh 28.650 euro Fiat Grande Panda Pop 113 CV e 54 kWh 25.900 euro Fiat Grande Panda Icon 113 CV e 54 kWh 27.650 euro Fiat Grande Panda La Prima 113 CV e 54 kWh 30.650 euro

Fiat Grande Panda, le concorrenti

Tra le rivali della Grande Panda ci sono modelli con dimensioni simili ma filosofie differenti. La Citroën C3 e l'Opel Corsa sono due delle alternative più dirette per prezzo, praticità e disponibilità di motorizzazioni termiche ed elettriche. Tra le full hybrid si possono considerare, invece, MG3 e Toyota Yaris.

Modello Dimensioni Prezzi Citroen C3 4,02 m 16.900 euro MG3 4,11 m 16.990 euro Opel Corsa 4,06 m 21.600 euro Toyota Yaris 3,96 m 24.750 euro

Fotogallery: Fiat Grande Panda Hybrid 2025