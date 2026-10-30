La BMW M3 con l'ananas dedicata ad Alex Zanardi

BMW Italia ha realizzato una BMW M3 "Tribute to Alex Zanardi", esemplare unico costruito sulla base dell'attuale M3. La berlina celebra quello che sarebbe stato il 60° compleanno del pilota bolognese, caduto il 23 ottobre, e nasce dalla collaborazione con lo studio di design BorromeoDeSilva, proprio a ridosso dei 40 anni dalla nascita della prima M3.

Zanardi è stato pilota ufficiale BMW Motorsport e Brand Ambassador del marchio per oltre vent'anni. Si è spento il 1° maggio 2026, dopo una seconda carriera sportiva nata in seguito all'amputazione di entrambe le gambe, conseguenza di un incidente al Lausitzring il 15 settembre 2001.

Tra omaggi e ricordi

BorromeoDeSilva ha firmato una livrea che reinterpreta in chiave contemporanea i colori storici BMW M, richiamando le vetture da competizione del marchio fin dalle origini. L'elemento distintivo della grafica è l'ananas, storico portafortuna di Zanardi, riproposto attraverso il linguaggio stilistico M come simbolo del suo spirito positivo.

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Anche l'abitacolo porta i segni del tributo. I sedili in Alcantara antracite hanno un rivestimento centrale forato al laser, che lascia emergere un backing iridescente con un gradiente dal blu al rosso. Le fasce in Alcantara disegnano un motivo trasversale esteso ai pannelli porta, e l'insieme richiama la BMW M3 E30 Sport Evolution: un omaggio diretto alla storia del motorsport del marchio. Alla realizzazione hanno contribuito Alcantara e Befuel, partner che hanno trasformato il progetto creativo in vettura reale.

BMW M3 Tribute to Alex Zanardi Foto Di: BMW BMW M3 Tribute to Alex Zanardi Foto Di: BMW

In occasione dell'evento è stato scoperto anche un pannello celebrativo permanente nella sede di BMW Italia, la House of BMW Italia, che descrive Zanardi come "il più grande modello che abbiamo mai avuto". Un atleta e campione legato, il cui legame con BMW prosegue attraverso il figlio Niccolò, Ambassador di SpecialMente e istruttore nella BMW Driving Experience di Siegfried Stohr, impegnato in particolare nei corsi per persone con disabilità con la BMW M2 dotata di comandi speciali.