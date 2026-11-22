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Peugeot 208, tutti i prezzi e gli allestimenti

Dalla Style alla GTi, passando per la nuova Lumiere: ecco come cambiano dotazioni, carattere e prezzi della compatta francese

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

22 nov alle 15:00

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La Peugeot 208 è uno dei modelli più longevi sul nostro mercato. Introdotta nel 2019, l'attuale generazione è stata aggiornata nel 2023 e nel corso degli anni ha subito delle costanti modifiche alla gamma.

Il listino è tuttora piuttosto ampio, con allestimenti improntati a una dotazione più semplici e altri più sportivi. Diverse anche le scelte di motorizzazione.

Peugeot 208, gli allestimenti

Vediamo come cambiano dotazioni e carattere delle diverse versioni. All'interno della gamma della Peugeot, infatti, troviamo ben sette declinazioni diverse.

Peugeot 208 Style

La Style apre la gamma con cerchi in acciaio da 16", fari LED, climatizzatore manuale e sensori posteriori. Dentro troviamo sedili in tessuto, strumentazione analogica con display da 3,5" e touchscreen da 10" con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

La dotazione comprende sei airbag, frenata automatica, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali. Sull’elettrica arrivano climatizzatore automatico, bracciolo centrale e freno di stazionamento elettrico.

Peugeot 208 Edition

La Edition mantiene l’impostazione della Style, ma aggiunge cerchi in lega Noma da 16", vetri posteriori oscurati e retrovisori ripiegabili elettricamente. I paraurti riprendono quelli della Allure e arrivano i sensori anteriori.

È quindi un passaggio intermedio che arricchisce soprattutto estetica e praticità, conservando l’infotainment e la strumentazione della versione d’ingresso.

Peugeot 208 Allure

Con la Allure cambia soprattutto l’ambiente digitale: la strumentazione della 208 diventa da 10" e il sistema i-Connect adotta un touchscreen HD, sempre da 10". Si aggiungono climatizzatore automatico, sensore pioggia, vetri oscurati e bracciolo centrale.

Completano la dotazione cerchi diamantati da 16", retrovisore interno elettrocromico e specchietti esterni ripiegabili elettricamente. Il freno elettrico è previsto sulle ibride ed elettriche.

Peugeot 208 Lumiere

La Lumiere parte dalla Allure e lavora sulla personalizzazione. Il tetto nero si abbina ai cerchi da 16" con finitura Black Mist e alla nuova tinta Verde Alvao, disponibile insieme agli altri colori previsti.

Peugeot 208 Lumiere

Foto di: Peugeot

Dentro troviamo sedili specifici con cuciture blu-verdi, riprese sui pannelli porta, e battitacco in alluminio. L’illuminazione interna completa l’ambiente personalizzato. Sono presenti anche telecamera posteriore HD e accesso e avviamento senza chiave.

Peugeot 208 GT e GT Exclusive

La GT interpreta il lato sportivo della 208 attraverso cerchi da 17", fari full LED e pedaliera in alluminio. Nell’abitacolo arrivano strumentazione 3D da 10", illuminazione ambientale a otto colori e volante in pelle, mentre la telecamera posteriore affianca i sensori anteriori e posteriori.

Peugeot 208, la prova con il nuovo 1.2 turbo 100 CV

Foto di: Peugeot

La GT Exclusive arricchisce ulteriormente questa dotazione con rivestimenti in alcantara, navigazione connessa e pacchetto Drive Assist Plus. Sull’elettrica aggiunge la pompa di calore.

Peugeot E-208 GTi

La GTi ha una caratterizzazione propria: cerchi da 18", carreggiate allargate, assetto ribassato e differenziale autobloccante accompagnano il motore elettrico da 281 CV.

Peugeot E-208 GTi 2026

Foto di: Peugeot

Dentro spiccano sedili sportivi, dettagli rossi e volante con inserti in alcantara. Non mancano navigazione connessa, telecamere a 360° e Drive Assist Plus. Anche freni e sospensioni ricevono interventi specifici.

Peugeot 208, i motori

La versione a benzina adotta il 1.2 turbo da 100 CV con cambio manuale a sei marce, mentre le mild hybrid da 110 e 145 CV - basate sempre sul 1.2 turbo tre cilindri - utilizzano l’automatico a 6 rapporti.

Le elettriche da 136 e 156 CV hanno batterie rispettivamente da 50 e 51 kWh e autonomie fino a 363 e 433 km WLTP. La GTi da 281 CV arriva a 375 km e scatta da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La ricarica raggiunge 100 kW in DC e fino a 11 kW in AC.

Peugeot 208, i prezzi

Allestimento 1.2 Turbo 100 CV 1.2 Hybrid 110 CV 1.2 Hybrid 145 CV Elettrica 136 CV, 50 kWh Elettrica 156 CV, 51 kWh Peugeot 208 Style 22.600 euro 25.220 euro - 35.430 euro 36.430 euro Peugeot 208 Edition 22.800 euro 25.420 euro - 35.630 euro 36.630 euro Peugeot 208 Allure 24.250 euro 26.870 euro 28.070 euro 37.080 euro 38.080 euro Peugeot 208 Lumiere 24.900 euro 27.520 euro - 38.229* euro - Peugeot 208 GT - - 30.120 euro - 40.130 euro Peugeot 208 GT Exclusive - - 32.020 euro - 42.430 euro

Peugeot 208, le concorrenti

Il segmento B in cui s'inserisce la Peugeot 208 è particolarmente ricco. Tra le principali rivali - almeno dando un'occhiata alle vendite degli scorsi mesi -, possiamo considerare, per esempio, Dacia Sandero, Fiat Grande Panda, Renault Clio e Toyota Yaris.

Modello Lunghezza Prezzo base Dacia Sandero Streetway 4,09 m 14.800 euro Fiat Grande Panda 4,00 m 17.900 euro Renault Clio 4,12 m 18.900 euro Toyota Yaris 3,94 m 24.750 euro

A proposito di Peugeot 208

Le novità per Peugeot 208 e 2008

Peugeot riscopre la GTi, ma lo fa in un modo tutto nuovo

Fotogallery: Peugeot 208 restyling (2023)

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