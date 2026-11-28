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Toyota Aygo X, tutti i prezzi e gli allestimenti

La piccola Toyota diventa solo full hybrid ed è anche in versione GR Sport. Scopriamo cosa cambia nei quattro allestimenti

Foto di: Toyota

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

28 nov alle 15:00

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La Toyota Aygo X aggiorna la formula della city car con carrozzeria rialzata e passa al full hybrid. Il precedente motore benzina lascia spazio a un sistema elettrificato abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica.

Rimangono le dimensioni compatte, con 3,78 metri di lunghezza, e l’abitacolo a quattro posti. Cambia invece la gamma, articolata nei quattro allestimenti Aygo X, Icon, Premium e GR Sport, con prezzi da 20.850 euro. Vediamo cosa comprende ciascuno.

Toyota Aygo X, gli allestimenti

La dotazione della Aygo X cambia soprattutto nella connettività, nelle finiture e nei sistemi che aiutano durante le manovre. La GR Sport aggiunge anche interventi specifici sull’assetto.

Toyota Aygo X

La versione d’ingresso della Toyota comprende cerchi in acciaio da 17", fari anteriori alogeni, climatizzatore automatico e telecamera posteriore. Nell’abitacolo troviamo la strumentazione con display da 7", il touchscreen Toyota Touch 3 da 9" e il collegamento wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Toyota Aygo X

Foto di: Toyota

Sono presenti anche il freno di stazionamento elettrico con funzione Hold e schienali posteriori abbattibili separatamente. La dotazione Toyota Safety Sense comprende frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Toyota Aygo X Icon

La Icon si distingue per i cerchi in lega da 17", la carrozzeria bicolore e i vetri posteriori oscurati. Arrivano inoltre fari anteriori e posteriori a LED, fendinebbia e retrovisori ripiegabili elettricamente.

Dentro mantiene il sistema multimediale da 9", aggiungendo la ricarica wireless dello smartphone e l’avviamento tramite pulsante. La dotazione comprende sensori pioggia e crepuscolare. A richiesta, l’Easy Pack riunisce accesso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica.

Toyota Aygo X Premium

La Premium porta i cerchi a 18" e introduce il sistema Toyota Smart Connect con touchscreen da 10,5", navigazione connessa e aggiornamenti software a distanza.

Toyota Aygo X, gli interni

Foto di: Toyota

Il comfort cresce con climatizzatore automatico bizona, purificatore dell’aria Nanoe-X e accesso senza chiave. Sono di serie anche i sensori di parcheggio con frenata automatica e i rivestimenti SakuraTouch. L’impianto audio JBL, i sedili anteriori riscaldabili e il tetto in tela apribile elettricamente sono invece riuniti nel Look Pack optional.

Toyota Aygo X GR Sport

La GR Sport mostra il lato più sportivo della Aygo X attraverso una calandra dedicata, cerchi da 18" specifici e il tetto a contrasto.

L’abitacolo aggiunge dettagli GR Sport e un volante con rivestimento parzialmente traforato, mantenendo lo schermo da 10,5" e le principali dotazioni della Premium. Cambia anche la taratura delle sospensioni anteriori. Il Tech Pack optional aggiunge sedili riscaldabili e impianto JBL con subwoofer.

Toyota Aygo X, il motore

Tutte le versioni utilizzano il sistema 1.5 Hybrid, con una potenza complessiva di 116 CV. Il tre cilindri benzina lavora quindi insieme al motore elettrico. La trazione è anteriore e l'unica trasmissione è quella automatica e-CVT.

La batteria si ricarica durante la marcia e le decelerazioni, senza collegamento alla presa. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,2 secondi, mentre la velocità massima è di 172 km/h. I consumi dichiarati sono compresi tra 3,7 e 3,9 l/100 km nel ciclo WLTP.

Toyota Aygo X, i prezzi

Allestimento Motore Prezzo Toyota Aygo X 1.5 Hybrid 20.850 euro Toyota Aygo X Icon 1.5 Hybrid 23.350 euro Toyota Aygo X Premium 1.5 Hybrid 24.950 euro Toyota Aygo X GR SPORT 1.5 Hybrid 25.950 euro

Toyota Aygo X, le concorrenti

Le alternative alla Aygo X comprendono Fiat Pandina, Kia Picanto e Suzuki Swift. Pandina e Picanto sono particolarmente vicine alla Toyota per vocazione cittadina e ingombri contenuti. La Swift propone una meccanica mild hybrid e la possibilità del 4x4. C'è poi la Sandero che, sebbene più grande della Aygo X, è disponibile con una motorizzazione full hybrid a un prezzo simile.

Modello Lunghezza Prezzo base Dacia Sandero Stepway 4,10 m 20.800 euro (full hybrid) Fiat Pandina 3,69 m 15.950 euro Kia Picanto 3,60 m 17.800 euro Suzuki Swift 3,86 m 21.450 euro

A proposito della Toyota Aygo X

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