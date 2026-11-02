Anche chi ha un'auto fino a 133 kW di potenza non pagherà il bollo

Il bollo auto è stato definitivamente cancellato per le auto con potenza fino a 80 kW. Dal 2027 quindi chiunque possegga un'auto da meno di 109 CV non dovrà versare la tassa automobilistica. E non sarà il solo. Nel testo del disegno di legge di bilancio - ed è bene sottolineare il fatto che si tratti solo di un disegno, perché per diventare legge a tutti gli effetti dovrà essere approvato da entrambe le Camere - l'articolo 3 comma 10 specifica come anche le famiglie numerose non pagheranno il bollo auto. O meglio, lo pagheranno ma riceveranno un rimborso.

A differenza delle auto con potenza fino a 80 kW, valida per tutti gli automobilisti e senza alcuna erogazione di fondi per i cittadini, quello dedicato alle famiglie numerose - con almeno 3 figli di cui almeno uno minorenne e auto con potenza non superiore a 133 kW - sarà un vero e proprio bonus. Ecco come funzionerà.

Il rimborso del bollo auto

Ecco il testo ufficiale:

A decorrere dall'anno 2027 è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW"

I paletti per ottenere il bonus bollo auto quindi sono 3:

Almeno 3 figli di cui uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo

Potenza del veicolo fino a 133 kW, con alimentazione benzina, gasolio o ibrida

Veicolo omologato da 6 a 9 posti

Se quindi avete 3 figli ma avete optato per un'auto 5 posti - magari un pratico MPV - siete fuori dal giro e non avrete alcun tipo di rimborso per il bollo auto. Se invece riuscite a soddisfare tutti e 3 i punti il Governo ha deciso che vi spetterà un rimborso (o bonus o contributo annuale, il nome conta relativamente) pari a un massimo di 385,71 euro. Nel caso di presenza di più di un veicolo omologato da 6 a 9 posti il rimborso riguarderà quello meno potente, mentre eventuali altri veicoli con potenza inferiore a 80 kW pagheranno il bollo auto.

Mancano ancora dettagli fondamentali come modalità di erogazione del rimborso per il bollo auto e tempistiche. Il testo rimanda a quanto il testo della legge di Bilancio 2027 sarà definitivo, delegando l'INPS a riconoscere il contributo per il bollo auto, per il quale sono stati stanziati 18.342.000 di euro a partire dal 2027.