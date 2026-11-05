Come sarà la Fiat Multipla del futuro

La Fiat Multipla potrebbe avere un’erede capace di riportare le famiglie al centro del progetto. E' quanto suggerisce la Multiplay, il concept presentato al Salone di Parigi. Ed è partendo da questo prototipo che il nostro render immagina il modello di serie, ancora non confermata dalla Casa.

Il risultato è una Fiat dalle forme squadrate, con un abitacolo sviluppato in altezza e diversi richiami al mondo dei SUV. Una possibile interpretazione della monovolume di domani, che riprende lo spirito della Multipla senza riproporne direttamente le forme.

La Multipla del domani

La prima caratteristica che colpisce della Multiplay è il frontale verticale, attraversato da una fascia scura nella quale trovano posto la scritta Fiat e gruppi ottici composti da piccoli elementi luminosi. Più in basso, due grandi inserti circolari incorniciati da una firma luminosa danno personalità al paraurti, insieme alla presa d’aria inferiore e alla protezione centrale.

Fiat Multiplay (2028), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Le superfici vetrate sono ampie, mentre il parabrezza inclinato e il cofano corto lasciano intuire un progetto orientato a riservare più spazio possibile ai passeggeri. Non mancano elementi tipici dei crossover: passaruota marcati, protezioni scure lungo la parte inferiore della carrozzeria e grandi ruote con un disegno geometrico.

Per quanto riguarda le dimensioni, è possibile che il modello di serie conservi le dimensioni del concept, lungo circa 4,45 m.

Lo spazio prima di tutto

A bordo, la Multiplay dovrebbe puntare tantissimo su spazio e modularità. Non sappiamo, comunque, se le soluzioni presentate sul concept troveranno posto anche sull'eventuale versione di produzione.

Tra le idee più particolari del prototipo c'è sicuramente “Petsenger seat”, un elemento multifunzione utilizzabile come spazio per un animale domestico, supporto per un seggiolino, tavolino o contenitore. Il “Sunseat”, invece, trasforma il sedile anteriore del passeggero in una chaise longue quando l’auto è parcheggiata.

In ogni caso, un’eventuale erede della Multipla potrebbe riprendere soprattutto questa attenzione alla vita a bordo, anche rinunciando alle trovate più complesse.

Una nuova familiare entro fine decennio?

Fiat presenta ufficialmente la Multiplay come una fonte d’ispirazione per ampliare l’offerta di vetture familiari accessibili, senza identificarla con un modello definitivo già pronto al lancio.

Ma la sua trasposizione in una Fiat di serie non è così improbabile considerato il "peso storico" del nome Multipla e il possibile posizionamento nel segmento C, uno dei più importanti del mercato.

Fotogallery: Fiat Multiplay (2028), il render di Motor1.com

4 Fonte: Motor1.com