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Tutti i motori della Toyota Yaris

Due full hybrid da 116 e 130 CV per la Yaris, mentre la GR da 280 CV fa storia a sé. Ecco tutti i motori

Foto di: Toyota

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

24 nov alle 15:00

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La Toyota Yaris punta sul full hybrid per rimanere al top nelle vendite nel suo segmento. La compatta giapponese propone due motorizzazioni che condividono il motore a benzina da 1,5 litri, ma cambiano nella componente elettrica e nelle prestazioni.

Le possibilità sono Hybrid 115 e Hybrid 130, entrambe con cambio automatico e trazione anteriore. A queste si affianca la sportiva GR Yaris, un modello con caratteristiche profondamente diverse. Analizziamo tutte le soluzioni.

Toyota Yaris, i motori

Alla base delle due Yaris ibride troviamo un tre cilindri aspirato da 1.490 cm³, che sviluppa 92 CV e 120 Nm. Ad affiancarlo ci sono il motore elettrico di trazione e un generatore, gestiti dal sistema secondo la potenza richiesta e la carica disponibile.

La trasmissione e-CVT coordina il funzionamento delle diverse unità attraverso un ripartitore di potenza: non ci sono le marce di un automatico tradizionale.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 0,76 kWh e si ricarica durante la marcia, recuperando energia nelle decelerazioni o attraverso il motore termico. Non serve collegare l’auto a una presa. Quando le condizioni lo consentono, la Yaris può partire e percorrere brevi tratti utilizzando soltanto l’elettrico.

Toyota Yaris Hybrid 115

La versione d’ingresso abbina il benzina a un motore elettrico da 80 CV e 141 Nm. La potenza complessiva è di 116 CV, nonostante la denominazione commerciale Hybrid 115.

Toyota Yaris

Foto di: Toyota

Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 9,7 secondi e la velocità massima è di 175 km/h. Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP combinato è compreso tra 3,8 e 4,2 l/100 km, a seconda dell'allestimento e della configurazione.

Toyota Yaris Hybrid 130

La Hybrid 130 mantiene lo stesso motore termico, ma porta l’unità elettrica a 84 CV e 185 Nm. La potenza di sistema raggiunge così 130 CV.

Lo spunto di questa Toyota migliora: lo 0-100 km/h scende a 9,2 secondi, mentre la velocità massima rimane di 175 km/h. I consumi combinati dichiarati sono di 4,2–4,4 l/100 km.

Toyota Yaris, gli interni

Foto di: Toyota

I 185 Nm si riferiscono al motore elettrico: non vanno sommati ai 120 Nm del benzina per ricavare una coppia complessiva. Anche la potenza di sistema dipende dal funzionamento congiunto delle diverse unità e non dalla somma dei loro valori massimi.

Toyota GR Yaris

Un discorso a parte riguarda la GR Yaris, che utilizza un 1.6 turbo tre cilindri da 280 CV, senza sistema ibrido. La trazione è integrale, mentre la trasmissione è esclusivamente manuale.

Toyota GR Yaris (2026)

Foto di: Toyota

Oltre al propulsore, comunque, questa Yaris è diversa in tutto e per tutto: carrozzeria a tre porte, assetto dedicato, interni specifici e prestazioni da vera sportiva di razza.

Versione Motore Potenza Cambio Trazione Batteria Consumi dichiarati 0-100 km/h Toyota Yaris Hybrid 115 1.5 tre cilindri full hybrid 116 CV Automatico e-CVT Anteriore 0,76 kWh 3,8–4,2 l/100 km 9,7 secondi Toyota Yaris Hybrid 130 1.5 tre cilindri full hybrid 130 CV Automatico e-CVT Anteriore 0,76 kWh 4,2–4,4 l/100 km 9,2 secondi Toyota GR Yaris 1.6 turbo tre cilindri benzina 280 CV Manuale a 6 rapporti Integrale - 8,7 l/100 km 5,2 secondi

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