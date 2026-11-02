Così Giugiaro fa rinascere la Lamborghini Gallardo

La Lamborghini Gallardo è scomparsa dal listino nel 2013, ora sta per tornare. Con il suo designer originale al comando. A più di 20 anni dalla sua nascita infatti la V10 di Sant'Agata è tornata. Si chiama HOMMAGE 26 ed è un progetto a opera di CAVËN Atelier, prodotto in edizione limitata di soli 25 esemplari.

Una creazione storica reinterpretata in 25 esemplari

La Cavën Hommage 26 nasce da una commissione diretta di Cavën Atelier, che ha affidato a Giugiaro il compito di rileggere una delle sue opere più note: la Lamborghini Gallardo. Il risultato è stato presentato al pubblico del Concours at Wynn Las Vegas, evento statunitense che riunisce appassionati e collezionisti di auto di design.

28 Fonte: CAVËN Atelier

La produzione è fissata in una serie limitata di 25 unità: un numero che colloca la vettura nel territorio delle edizioni da collezione, più che in quello della produzione di serie. Il debutto americano arriva a ridosso di quello della Peralta D in Messico. Segno di un'attività progettuale che negli ultimi giorni ha toccato due continenti diversi.

Il lavoro recente di Giugiaro tra passato e presente

Il nome di Giugiaro resta legato a un filone di progetti che spesso guarda indietro. Recupera forme e linee già disegnate in passato e le propone con una chiave nuova. Lo stesso approccio ha caratterizzato altre operazioni del settore, come la Bizzarrini Centenario Edition da 400 CV, debuttata sul Lago di Como.

Il designer è tornato di recente anche a parlare pubblicamente del momento che sta attraversando il settore, intervistato in occasione del Salone di Parigi 2026. In quell'occasione aveva commentato il lavoro di alcuni marchi europei e l'attenzione crescente verso le case cinesi. Uno sguardo sempre attivo sulle tendenze del design automobilistico.