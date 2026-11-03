Zeekr 7X arriva in Italia, ecco prezzi e allestimenti del SUV
Tre allestimenti per Zeekr 7X, elettrica da 455 a 680 CV con autonomia fino a 627 km e prezzo base di 54.100 euro
La Zeekr 7X arriva sul mercato italiano in tre versioni elettriche, con potenze che vanno da 455 a 680 CV e un'autonomia WLTP dichiarata fino a 627 km. Il listino, valido dal 30 ottobre 2026, parte da 54.100 euro chiavi in mano per la Core RWD.
Le altre due versioni, Long Range RWD e Privilege AWD, salgono rispettivamente a 60.000 e 69.400 euro. Non risultano, al momento, promozioni o condizioni di lancio dedicate a questa gamma.
Zeekr 7X: gli allestimenti
Il listino della nuova Zeekr 7X conta tre allestimenti: Core, Long Range e Privilege.
Zeekr 7X
Zeekr 7X Core: include cerchi in lega da 19", fari Matrix LED, tetto panoramico, clima trizona, sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente a 8 vie, display centrale da 16" e display per il conducente da 13". Di serie anche cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e sistema di mantenimento della corsia.
Zeekr 7X Long Range: stessa dotazione della Core, con cerchi in lega da 20" e volante regolabile elettricamente a 4 vie al posto della regolazione manuale. Le differenze sostanziali tra le due versioni riguardano soprattutto la batteria e l'autonomia, non l'equipaggiamento.
Zeekr 7X Privilege: aggiunge cerchi da 21", sospensioni pneumatiche attive, pinze freno verniciate in arancione, tetto bicolore con spoiler posteriore, sedili in pelle nappa traforata con funzione massaggio e ventilazione, head-up display con realtà aumentata e un impianto audio Zeekr da 21 speaker e 2.160 W. Solo su questa versione sono disponibili i pacchetti Advanced Cockpit e Comfort, con portiere ad apertura elettrica e tendine posteriori motorizzate.
Zeekr 7X, gli interni
Zeekr 7X: i prezzi
|Versione
|Motore
|Prezzi
|Zeekr 7X Core
|BEV 335 kW (455 CV) RWD
|54.100 euro
|Zeekr 7X Long Range
|BEV 335 kW (455 CV) RWD
|60.000 euro
|Zeekr 7X Privilege
|BEV 500 kW (680 CV) AWD
|69.400 euro
Zeekr 7X: i motori
Core e Long Range montano lo stesso motore singolo da 335 kW (455 CV) e 520 Nm di coppia, a trazione posteriore, ma con batterie diverse: 75 kWh per la Core e 100 kWh per la Long Range. Questo spiega il salto di autonomia, da 482 a 627 km WLTP, a parità di potenza.
La Privilege adotta invece un doppio motore a trazione integrale da 500 kW (680 CV) e 790 Nm, con 0-100 km/h in 3,7 secondi contro i 5,5-5,6 secondi delle altre due. L'architettura a 800 V consente una ricarica rapida dal 10 all'80% in 10,5 minuti sulla Core e in 15 minuti sulle altre due versioni, con potenza massima in corrente continua fino a 450 kW. La capacità di traino è di 2.000 kg su tutta la gamma. Per chi segue le altre proposte del marchio, la Zeekr 7GT condivide parte della piattaforma ma con un taglio più orientato alla carrozzeria sportiva.
Zeekr 7X: le concorrenti
Nel segmento dei SUV elettrici premium, la nuova Zeekr si confronta con rivali tedesche e giapponesi di dimensioni simili. La BMW iX3 parte da 63.900 euro con una lunghezza di 4,78 metri, mentre la Lexus RZ costa da 59.900 euro ed è leggermente più lunga, 4,81 metri contro i 4,79 della 7X.
Tra le proposte Audi, la Q6 e-tron parte da 67.800 euro e la Q6 Sportback e-tron da 73.500 euro, entrambe posizionate sopra il prezzo d'attacco della 7X. Chi cerca un'alternativa più economica nello stesso segmento può guardare anche alla più compatta Zeekr X dello stesso costruttore, oppure alla berlina Xpeng P7+.
|Modello
|Dimensioni
|Prezzo
|BMW iX3
|4,78 m
|63.900 euro
|Lexus RZ
|4,81 m
|59.900 euro
|Audi Q6 e-tron
|4,77 m
|67.800 euro
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