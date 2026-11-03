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Il pick-up Nissan col V6 della GT-R

Un Frontier coi turbo della GT-R, una Pathfinder retrò e un'Armada per i safari: Nissan porta tre concept pazzeschi al SEMA

I concept Nissan per il SEMA 2026
Foto di: Nissan
Di: Jeff Glucker
Tradotto da: Alberto Carmone
alle 18:30

Nissan porta al SEMA Show 2026 di Las Vegas tre concept che interpretano il fuoristrada e l'avventura con obiettivi molto diversi.

Le protagoniste sono Frontier Ronin, Pathfinder XE-V6 e Armada Jungle Patrol. Tutte partono da modelli esistenti, ma intervengono su assetto, carrozzeria e accessori per esplorare nuove possibilità. Il risultato va dalla preparazione per il deserto alla vettura aperta per osservare il paesaggio, passando per una proposta dal gusto retrò.

Il Frontier che non ti aspetti

Il Frontier Ronin è probabilmente il progetto più interessante per chi cerca le prestazioni pure. Il suo 3.8 V6 riceve due turbocompressori derivati dalla GT-R Nismo insieme a un sistema di aspirazione specifico per l’impiego fuoristradistico.

Nissan Frontier RONIN Concept

Nissan Frontier RONIN Concept

Foto Di: Nissan
Nissan Frontier RONIN Concept

Nissan Frontier RONIN Concept, gli interni

Foto Di: Nissan

La presenza dei turbo non basta però a raccontare quanto cambi il pick-up. Nissan utilizza componenti delle sospensioni del Titan e interviene anche sull’assale posteriore. Le carreggiate aumentano di circa 30,5 cm, mentre il rialzo supera i 10 cm. E non mancano degli pneumatici Yokohama Geolandar X-AT da 35".

I cerchi sono Nismo Ascend da 17" con sistema beadlock. Completano il lavoro bracci delle sospensioni dedicati e un’escursione dichiarata di quasi 36 cm.

L’impostazione è quella di un mezzo preparato per affrontare percorsi sconnessi a ritmo sostenuto. Arrivano anche un impianto frenante maggiorato, protezioni laterali, illuminazione supplementare e un supporto per la ruota di scorta. Manca invece il dato che molti vorrebbero conoscere: Nissan, infatti, non comunica la potenza del V6 biturbo.

La Pathfinder nostalgica

La Pathfinder XE-V6 sceglie una strada diversa. La livrea richiama le prime generazioni del modello, mentre la ruota di scorta posteriore - montata attraverso un supporto apribile lateralmente - rende immediato il collegamento con le fuoristrada del passato.

Nissan Pathfinder XE-V6 Concept

Nissan Pathfinder XE-V6 Concept

Foto Di: Nissan
Nissan Pathfinder XE-V6 Concept

Nissan Pathfinder XE-V6 Concept, un dettaglio

Foto Di: Nissan

Sotto questa caratterizzazione ci sono interventi concreti. L’assetto viene rialzato di circa 10 cm e abbinato a pneumatici da fuoristrada su cerchi Nismo prototipali da 18". I paraurti specifici sono studiati per lasciare maggiore libertà nell’affrontare gli ostacoli.

Non mancano protezioni sottoscocca e laterali, verricello Warn, luci aggiuntive e portapacchi sul tetto.

La Armada si prepara al safari

La trasformazione più radicale riguarda la Armada Jungle Patrol. Nissan elimina il tetto e introduce una struttura tubolare, creando un abitacolo aperto ispirato ai veicoli utilizzati nei safari africani. Dietro trovano posto panche longitudinali rivolte verso l’interno.

Nissan Armada Jungle Patrol Concept

Nissan Armada Jungle Patrol Concept

Foto Di: Nissan
Nissan Armada Jungle Patrol Concept

Nissan Armada Jungle Patrol Concept, gli interni

Foto Di: Nissan

L’assetto adotta carreggiate allargate e sospensioni a lunga escursione, con ammortizzatori regolabili e serbatoi separati. Gli pneumatici Yokohama Geolandar da 37" sono montati su cerchi Nismo Axis beadlock prototipali da 18".

Paraurti tubolari in acciaio, passaruota allargati, protezioni laterali e fari supplementari completano la preparazione. Il motore rimane il 3.5 V6 della Armada da circa 431 CV e 700 Nm, accompagnato da uno scarico Nismo sperimentale.

Al momento, tutti e tre i concept non avranno un seguito in un modello di serie. Si tratta più che altro di sperimentazioni in linea con lo spirito folle del SEMA, tra tuning incredibili e soluzioni improbabili.

I prototipi del SEMA

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Fotogallery: Nissan Frontier RONIN Concept

Nissan Frontier RONIN Concept
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Fonte: Nissan
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