Mercedes trasforma il parabrezza in uno schermo olografico

Il parabrezza diventa un display, i vetri comunicano con gli altri automobilisti e le batterie delle auto elettriche acquistano maggiore flessibilità. Mercedes guarda al futuro con tre nuove tecnologie sviluppate dai propri team di ricerca e sviluppo, presentate in occasione dei 140 anni dalla nascita dell'automobile. Tra le novità più interessanti c'è un sistema olografico che permette di trasformare il parabrezza in una superficie sulla quale proiettare informazioni, immagini e contenuti multimediali, senza ricorrere ai tradizionali schermi.

Le innovazioni riguardano anche la sicurezza e la gestione dell'energia. La Casa tedesca, che nel 2026 celebra 140 anni di storia, sta infatti lavorando a LED integrati nei cristalli e a un nuovo convertitore di potenza per le vetture elettriche, capace di gestire tensioni fino a 800 Volt. Si tratta di progetti ancora in fase di sviluppo, pensati per rendere le future auto più intuitive, efficienti e personalizzabili.

Il parabrezza diventa uno schermo, ma solo quando serve

Il progetto più particolare riguarda un display olografico che utilizza il parabrezza come superficie di comunicazione. Il funzionamento prevede un proiettore installato nella plancia, che invia le immagini verso il vetro. Una speciale pellicola trasparente, integrata nella struttura del parabrezza, riflette la luce grazie a particolari elementi ottici olografici, rendendo visibili i contenuti anche in presenza di luce solare diretta.

24 Fonte: Mercedes-Benz

Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di mostrare informazioni differenti a conducente e passeggero. Le immagini, infatti, sono visibili soltanto da determinate angolazioni, evitando che chi guida possa vedere i contenuti destinati a chi siede accanto.

Tra le applicazioni ipotizzate ci sono indicazioni del navigatore, dati di guida, informazioni sui punti di interesse lungo il percorso, videochiamate e intrattenimento. Il display, inoltre, non rimane sempre acceso: le informazioni compaiono soltanto quando necessario, lasciando il parabrezza libero quando non viene utilizzato.

Mercedes sta sviluppando anche una seconda soluzione che porta la tecnologia LED direttamente nei vetri. Mini-LED e Micro-LED vengono integrati nella struttura dei cristalli e rimangono praticamente invisibili quando spenti. I primi sono destinati soprattutto al lunotto, dove potrebbero mostrare segnali di frenata, avvertimenti e informazioni rivolte agli automobilisti che seguono. I Micro-LED, grazie alla maggiore risoluzione, sono invece adatti a visualizzare simboli e animazioni più dettagliate su superfici ridotte.

Batterie a 800 Volt e un nuovo convertitore di potenza

La terza innovazione riguarda la mobilità elettrica e si chiama Mercedes Power Converter. È un convertitore elettronico progettato per controllare i flussi di energia delle singole celle o di gruppi di celle della batteria, attraverso piccoli moduli programmabili. L'obiettivo è ottenere una tensione stabile fino a 800 Volt, indipendentemente dallo stato di carica e dall'invecchiamento degli accumulatori. La versione attuale raggiunge una potenza di 3 kW e supporta applicazioni in corrente alternata e continua.

La terza innovazione si chiama Mercedes Power Converter Foto di: Mercedes-Benz

La tecnologia potrebbe rendere più flessibile la progettazione delle batterie e dei sistemi di propulsione, integrando in un unico componente funzioni oggi affidate a dispositivi separati. Tra le possibilità c'è anche la ricarica bidirezionale: attraverso il Vehicle-to-Home, l'energia accumulata nell'auto può essere utilizzata per alimentare un'abitazione, mentre il Vehicle-to-Grid permette di restituirla alla rete elettrica.

Secondo Mercedes, il sistema potrebbe contribuire a migliorare efficienza e autonomia e semplificare lo sviluppo di nuove architetture elettriche, comprese quelle delle ibride plug-in. Sono prospettive ancora da verificare sulle vetture di serie, ma indicano una direzione precisa: rendere l'elettronica di bordo sempre più integrata e capace di gestire in modo intelligente l'energia.