Mercedes 2027: tutte le novità in arrivo
Arriverà la nuova Mercedes Classe E e si attende anche il debutto della Baby G e un primo sguardo alla nuova Classe A
Il piano di Mercedes è quello di presentare 30 modelli entro la fine del 2027 e se il 2026 è stato ricco di novità, anche per celebrare i 140 anni della Casa, con il prossimo anno in quel di Stoccarda non hanno certo intenzione di rallentare. Anzi.
Le novità di Mercedes per il 2027 infatti saranno numerose e se l'elettrico farà di certo la sua parte, anche i classici termici (elettrificati) continueranno a esistere. Ecco quindi tutte le nuove auto Mercedes in arrivo nel corso del prossimo anno.
- Mercedes Classe E elettrica
- Mercedes GLA ibrida
- Nuova Mercedes Classe A
- Mercedes Baby G
- Mercedes Classe G Cabrio
- Mercedes GLC
- Mercedes GLC Coupé
Mercedes Classe E 2027
Come la Classe C anche la nuova Mercedes Classe E si prepara a cambiare, non solo lo stile ma il cuore. Al pari della sorella minore infatti diventerà elettrica, mandando quindi in pensione la EQE per prendersi la scena, pronta poi a presentarsi anche in versione termica, ma su un'altra piattaforma. Berlina e station a batterie utilizzeranno infatti la MB.EA-M.
Mercedes Classe E elettrica (2027), il render di Motor1.com
Stilisticamente dovrebbe riprendere quanto visto sulle ultime novità Mercedes: grande calandra con stella di ordinanza al centro, linee pulite e un grosso monitor a occupare la plancia.
|Modello
|Mercedes Classe E elettrica
|Carrozzeria
|Berlina media
|Motori
|Elettrico
|Arrivo
|Metà 2027
|Prezzi
|n.d.
Mercedes GLA ibrida
Prima è toccato all'elettrica, a inizio 2027 sarà invece il turno dell'ibrido per la nuova Mercedes GLA che, come la CLA, monterà un 4 cilindri di 1,5 4 affiancato da un motore elettrico da 22 kW. Si potrà viaggiare in modalità elettrica per una manciata di chilometri, con potenze che - se come sembra ricalcheranno quelle della CLA - saranno di 136 CV, 163 o 190 CV, con trazione anteriore (la meno potente) o integrale (a scelta per le altre due).
Mercedes GLA (2026)
Esteticamente dovrebbe cambiare poco rispetto alla GLA elettrica, con l'aggiunta di prese d'aria anteriori per far respirare il 1.5 e poco altro. Dentro invece tutto rimarrà inalterato.
|Modello
|Mercedes GLA
|Carrozzeria
|SUV compatto
|Motori
|Ibrido
|Arrivo
|Inizio 2027
|Prezzi
|N.d.
Nuova Mercedes Classe A
Data per spacciata qualche tempo fa la Mercedes Classe A ha vinto la sua battaglia e rimarrà in produzione fino al 2028, mentre la sua erede verrà presentata verso fine 2027. E cambierà tutto, per tornare al passato. Secondo indiscrezioni infatti tornerà a essere una sorta di monovolume come le prime 2 generazioni, con immancabili contaminazioni del mondo dei crossover. Tradotto: assetto leggermente rialzato.
Nuova Mercedes Classe A, il render di Motor1.com
La Mercedes Classe A 2027 continuerà a essere la entry level di Stoccarda, disponibile in versione elettrica o ibrida grazie all'adozione della piattaforma MMA di CLA e GLA.
|
Modello
|Mercedes Classe A 2027
|Carrozzeria
|Crossover compatto
|Motori
|Ibrido, elettrico
|Arrivo
|Fine 2027
|Prezzi
|n.d.
Mercedes Baby G
Dal 1979 la Mercedes Classe G rappresenta il fuoristrada della Stella, con tutto quello che serve per l'offroad duro e puro. Telaio a longheroni, ridotte e via dicendo. Icona della Stella che nel 2027, per la prima volta in mezzo secolo di vita, avrà una variante più piccola, conosciuta per ora con il nome di Baby G. Probabilmente senza longheroni. La piattaforma infatti potrebbe essere la già citata MMA, riveduta e corretta per garantire comunque ottime capacità in fuoristrada.
Mercedes Classe g (2027), il render di Motor1.com
Sarà sia elettrica sia ibrida, con trazione integrale e forme squadrate che riprenderanno quelle della Classe G, con dimensioni ben differenti: si parla infatti di circa 4,4 metri di lunghezza, 30 cm circa in meno rispetto alla sorella maggiore. La presentazione dovrebbe avvenire vero fine 2027.
|
Modello
|Mercedes Baby G
|Carrozzeria
|SUV compatto
|Motori
|Ibrido, elettrico
|Arrivo
|Fine
|Prezzi
|n.d.
Mercedes Classe G Cabrio
Se la Mercedes Classe G rappresenta una nicchia nella gamma della Stella, capace però di crescere nelle vendite nel 2025, una versione cabrio non può certo ambire a numeri strabilianti. Non per questo però la Casa tedesca vuole tarpare le ali a chi desidera viaggiare con il vento tra i capelli a bordo del proprio fuoristrada. Così, dopo anni di assenza, nel 2027 tornerà la Mercedes Classe G Cabrio, solo ed esclusivamente in versione 63 AMG.
Il teaser della Mercedes-AMG G 63 Cabriolet
Sotto il cofano ci sarà quindi il classico V8 4.0 biturbo abbinato alla trazione integrale, per 612 CV di potenza. Il fuoristrada più cattivo che ci sia, con tetto in tela retrattile (solo nella parte posteriore) per godersi l'aria. E il suond del V8.
|Modello
|Alfa Romeo Junior 2027
|Carrozzeria
|Fuoristrada
|Motori
|Benzina
|Arrivo
|Metà 2027
|Prezzi
|n.d.
Mercedes GLC 2027
La strategia di Mercedes viaggia ormai sul doppio binario di elettrico e termico (sempre più elettrificato), con la gamma sdoppiata su due differenti tipologie di powertrain e stili molto simili tra di loro. Lo abbiamo visto con CLA, GLA e Classe C e lo vedremo anche sulla nuova Mercedes GLC termica, attesa nel corso del 2027, in versione SUV e Coupé.
Mercedes GLC 2026
Se esteticamente cambierà poco rispetto alla GLC elettrica, meccanicamente dovrebbe riprendere quanto visto sulla Classe C restyling: 2.0 4 cilindri benzina mild hybrid da 177 CV, 218 CV e 258 CV, 2.0 4 cilindri turbodiesel da 163 e 200 CV e il plug-in da 326 CV o 394 CV, con batteria da 19,53 kWh e autonomia elettrica di circa 100 km.
|Modello
|Mercedes GLC
|Carrozzeria
|SUV medio
|Motori
|Ibrido benzina, diesel, plug-in
|Arrivo
|Metà 2027
|Prezzi
|n.d.
Mercedes Classe C AMG
Dopo la sfortunata parentesi con il 4 cilindri plug-in la versione più sportiva della Mercedes Classe C è destinata a montare motori con più cilindri. Si partirà con la C 53 AMG, spinta da un 3.0 6 cilindri in linea da 449 CV e 600 Nm di coppia, lo stesso della CLE 53 AMG.
Mercedes Classe C 2026
Mercedes sembra però intenzionata a non fermarsi qui e nel corso del 2027 potrebbe debuttare anche la nuova C 63 AMG, a segnare il ritorno del V8. O anche no. La Casa starebbe infatti lavorando a due declinazioni della berlina media più potente: una puramente termica e una elettrica.
|Modello
|Mercedes Classe C AMG
|Carrozzeria
|Berlina media
|Motori
|Benzina, elettrico
|Arrivo
|Fine 2027
|Prezzi
|n.d.
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