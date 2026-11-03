Mercedes 2027: tutte le novità in arrivo

Il piano di Mercedes è quello di presentare 30 modelli entro la fine del 2027 e se il 2026 è stato ricco di novità, anche per celebrare i 140 anni della Casa, con il prossimo anno in quel di Stoccarda non hanno certo intenzione di rallentare. Anzi.

Le novità di Mercedes per il 2027 infatti saranno numerose e se l'elettrico farà di certo la sua parte, anche i classici termici (elettrificati) continueranno a esistere. Ecco quindi tutte le nuove auto Mercedes in arrivo nel corso del prossimo anno.

Mercedes Classe E elettrica

Mercedes GLA ibrida

Nuova Mercedes Classe A

Mercedes Baby G

Mercedes Classe G Cabrio

Mercedes GLC

Mercedes GLC Coupé

Mercedes Classe E 2027

Come la Classe C anche la nuova Mercedes Classe E si prepara a cambiare, non solo lo stile ma il cuore. Al pari della sorella minore infatti diventerà elettrica, mandando quindi in pensione la EQE per prendersi la scena, pronta poi a presentarsi anche in versione termica, ma su un'altra piattaforma. Berlina e station a batterie utilizzeranno infatti la MB.EA-M.

Mercedes Classe E elettrica (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Stilisticamente dovrebbe riprendere quanto visto sulle ultime novità Mercedes: grande calandra con stella di ordinanza al centro, linee pulite e un grosso monitor a occupare la plancia.

Modello Mercedes Classe E elettrica Carrozzeria Berlina media Motori Elettrico Arrivo Metà 2027 Prezzi n.d.

Mercedes GLA ibrida

Prima è toccato all'elettrica, a inizio 2027 sarà invece il turno dell'ibrido per la nuova Mercedes GLA che, come la CLA, monterà un 4 cilindri di 1,5 4 affiancato da un motore elettrico da 22 kW. Si potrà viaggiare in modalità elettrica per una manciata di chilometri, con potenze che - se come sembra ricalcheranno quelle della CLA - saranno di 136 CV, 163 o 190 CV, con trazione anteriore (la meno potente) o integrale (a scelta per le altre due).

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Esteticamente dovrebbe cambiare poco rispetto alla GLA elettrica, con l'aggiunta di prese d'aria anteriori per far respirare il 1.5 e poco altro. Dentro invece tutto rimarrà inalterato.

Modello Mercedes GLA Carrozzeria SUV compatto Motori Ibrido Arrivo Inizio 2027 Prezzi N.d.

Nuova Mercedes Classe A

Data per spacciata qualche tempo fa la Mercedes Classe A ha vinto la sua battaglia e rimarrà in produzione fino al 2028, mentre la sua erede verrà presentata verso fine 2027. E cambierà tutto, per tornare al passato. Secondo indiscrezioni infatti tornerà a essere una sorta di monovolume come le prime 2 generazioni, con immancabili contaminazioni del mondo dei crossover. Tradotto: assetto leggermente rialzato.

Nuova Mercedes Classe A, il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

La Mercedes Classe A 2027 continuerà a essere la entry level di Stoccarda, disponibile in versione elettrica o ibrida grazie all'adozione della piattaforma MMA di CLA e GLA.

Modello Mercedes Classe A 2027 Carrozzeria Crossover compatto Motori Ibrido, elettrico Arrivo Fine 2027 Prezzi n.d.

Mercedes Baby G

Dal 1979 la Mercedes Classe G rappresenta il fuoristrada della Stella, con tutto quello che serve per l'offroad duro e puro. Telaio a longheroni, ridotte e via dicendo. Icona della Stella che nel 2027, per la prima volta in mezzo secolo di vita, avrà una variante più piccola, conosciuta per ora con il nome di Baby G. Probabilmente senza longheroni. La piattaforma infatti potrebbe essere la già citata MMA, riveduta e corretta per garantire comunque ottime capacità in fuoristrada.

Mercedes Classe g (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Sarà sia elettrica sia ibrida, con trazione integrale e forme squadrate che riprenderanno quelle della Classe G, con dimensioni ben differenti: si parla infatti di circa 4,4 metri di lunghezza, 30 cm circa in meno rispetto alla sorella maggiore. La presentazione dovrebbe avvenire vero fine 2027.

Modello Mercedes Baby G Carrozzeria SUV compatto Motori Ibrido, elettrico Arrivo Fine Prezzi n.d.

Mercedes Classe G Cabrio

Se la Mercedes Classe G rappresenta una nicchia nella gamma della Stella, capace però di crescere nelle vendite nel 2025, una versione cabrio non può certo ambire a numeri strabilianti. Non per questo però la Casa tedesca vuole tarpare le ali a chi desidera viaggiare con il vento tra i capelli a bordo del proprio fuoristrada. Così, dopo anni di assenza, nel 2027 tornerà la Mercedes Classe G Cabrio, solo ed esclusivamente in versione 63 AMG.

Il teaser della Mercedes-AMG G 63 Cabriolet Foto di: Mercedes-Benz

Sotto il cofano ci sarà quindi il classico V8 4.0 biturbo abbinato alla trazione integrale, per 612 CV di potenza. Il fuoristrada più cattivo che ci sia, con tetto in tela retrattile (solo nella parte posteriore) per godersi l'aria. E il suond del V8.

Modello Alfa Romeo Junior 2027 Carrozzeria Fuoristrada Motori Benzina Arrivo Metà 2027 Prezzi n.d.

Mercedes GLC 2027

La strategia di Mercedes viaggia ormai sul doppio binario di elettrico e termico (sempre più elettrificato), con la gamma sdoppiata su due differenti tipologie di powertrain e stili molto simili tra di loro. Lo abbiamo visto con CLA, GLA e Classe C e lo vedremo anche sulla nuova Mercedes GLC termica, attesa nel corso del 2027, in versione SUV e Coupé.

Mercedes GLC 2026 Foto di: Mercedes-Benz

Se esteticamente cambierà poco rispetto alla GLC elettrica, meccanicamente dovrebbe riprendere quanto visto sulla Classe C restyling: 2.0 4 cilindri benzina mild hybrid da 177 CV, 218 CV e 258 CV, 2.0 4 cilindri turbodiesel da 163 e 200 CV e il plug-in da 326 CV o 394 CV, con batteria da 19,53 kWh e autonomia elettrica di circa 100 km.

Modello Mercedes GLC Carrozzeria SUV medio Motori Ibrido benzina, diesel, plug-in Arrivo Metà 2027 Prezzi n.d.

Mercedes Classe C AMG

Dopo la sfortunata parentesi con il 4 cilindri plug-in la versione più sportiva della Mercedes Classe C è destinata a montare motori con più cilindri. Si partirà con la C 53 AMG, spinta da un 3.0 6 cilindri in linea da 449 CV e 600 Nm di coppia, lo stesso della CLE 53 AMG.

Mercedes Classe C 2026 Foto di: Mercedes-Benz

Mercedes sembra però intenzionata a non fermarsi qui e nel corso del 2027 potrebbe debuttare anche la nuova C 63 AMG, a segnare il ritorno del V8. O anche no. La Casa starebbe infatti lavorando a due declinazioni della berlina media più potente: una puramente termica e una elettrica.

Modello Mercedes Classe C AMG Carrozzeria Berlina media Motori Benzina, elettrico Arrivo Fine 2027 Prezzi n.d.