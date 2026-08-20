La nuova Mercedes Classe A potrebbe trasformarsi in un crossover

La nuova generazione della Mercedes Classe A potrebbe tornare alle origini. Secondo le prime anticipazioni dei media tedeschi, la più compatta della Stella dovrebbe riprendere lo spirito (e le forme) della primissima Classe A, evolvendosi in un crossover con alimentazione ibrida e 100% elettrica.

Un cambio importante e destinato a far discutere, soprattutto dopo oltre un decennio caratterizzato da un design da hatchback che le ha permesso di conquistare una quota importante del mercato premium.

Ritorno al passato

Il nostro render permette di avere un'idea di come sarà la futura Classe A, attesa intorno al 2028. Basata sulle prime informazioni (ancora non confermate ufficialmente), la nostra ricostruzione grafica mette insieme il design delle Mercedes di ultima generazione con un'impostazione quasi da monovolume.

Mercedes Classe A (2028), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Secondo le anticipazioni, la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,40 metri, mantenendo quindi dimensioni compatte ma offrendo presumibilmente un abitacolo più sfruttabile e un bagagliaio più generoso.

Il frontale della Mercedes riprende alcuni elementi della nuova CLA, soprattutto nella forma della calandra e nella firma luminosa. Nella nostra ricostruzione, il tetto mantiene un andamento abbastanza slanciato, ma il corpo vettura è più verticale rispetto alla CLA. Il risultato dovrebbe essere una cinque porte dall'aspetto moderno, ma anche più pratica nell'uso quotidiano, con vantaggi importanti anche per l'abitabilità.

Piattaforma MMA, benzina ed elettrica

Sotto la carrozzeria ci sarà la piattaforma MMA, la stessa utilizzata dalla nuova famiglia di modelli compatti della Stella, tra cui CLA, CLA Shooting Brake e le nuove GLA e GLB.

Mercedes GLA (2026): il posteriore potrebbe ispirare la nuova Classe A Foto di: Mercedes-Benz

La caratteristica fondamentale della MMA è la possibilità di ospitare sia sistemi 100% elettrici sia motorizzazioni elettrificate a combustione. Le versioni elettriche dovrebbero utilizzare un'architettura a 800 volt, con potenze ipotizzate nell'ordine di 220-350 CV e autonomie potenziali comprese tra circa 550 e 700 km, a seconda della configurazione.

Sul fronte termico dovrebbe invece esserci un 1.5 turbo benzina, associato a un sistema mild hybrid a 48 volt e integrato con un cambio automatico a doppia frizione. Sulla CLA questa famiglia di powertrain arriva fino a 190 CV, anche con possibilità di trazione integrale 4Matic.

Abitacolo e prezzi

Anche l'interno dovrebbe condividere molto con la nuova generazione Mercedes. Al centro dell'esperienza ci sarà l'MB.OS, il sistema operativo proprietario della Casa, destinato a gestire infotainment, connettività, assistenza alla guida e funzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Mercedes CLA Hybrid, gli interni Foto di: Mercedes-Benz

Resta invece da capire quanto Mercedes vorrà spingersi con gli schermi. La CLA propone un'impostazione molto tecnologica, con una plancia dominata dai display, ma sulla Classe A potrebbe essere adottata una soluzione leggermente più semplice per contenere costi e prezzo.

Ed è proprio il prezzo uno degli elementi più importanti del progetto. La futura Classe A dovrebbe infatti posizionarsi al di sotto della CLA, diventando il modello d'accesso alla gamma Mercedes per una clientela soprattutto giovane. Se la CLA a benzina parte da circa 47.000 euro, la nuova Classe A potrebbe attaccare poco sotto ai 40.000 euro. Nei prossimi mesi, comunque, ne sapremo di più.

Fotogallery: Mercedes Classe A (2028), il render di Motor1.com