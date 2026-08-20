Il cambio manuale è stato a lungo un pilastro del mondo delle sportive e delle supercar. Ma con i costruttori che sono passati sempre più spesso (gioco di parole voluto) ad automatici più rapidi ed efficienti, il cambio a tre pedali è diventato in gran parte un vezzo riservato agli acquirenti con i budget più elevati.

Fino a poco tempo fa, non si trovava un solo cambio manuale nelle gamme di alcuni dei più grandi marchi mondiali di auto sportive. Ferrari, McLaren e Pagani erano già andate oltre; perfino Porsche—forse il marchio più strettamente associato al classico cambio manuale—aveva ridotto le proprie proposte manuali a solo una manciata di modelli.

Ma Porsche non è ancora pronta ad arrendersi. L'azienda ha svelato la nuova 911 Carrera S con MT Package durante la Monterey Car Week, in risposta a quella che definisce una domanda reale da parte degli appassionati. Il pacchetto abbina il cambio manuale a sette marce a una serie di altri contenuti orientati alle prestazioni, rendendola una delle varianti Carrera più votate al piacere di guida di sempre.

Ma come si traduce concretamente questa domanda dal punto di vista di Porsche? E quanto potrà durare? Ne abbiamo parlato con Timo Resch, presidente e CEO di Porsche Cars North America, per discutere del futuro del cambio manuale, dell'evoluzione del panorama EV e di ciò che i clienti Porsche vogliono davvero.

Porsche 911 Carrera S MT 2027 Foto di: Porsche

Domanda: avete detto che la Carrera S è nata dalla domanda dei clienti. In generale, molti clienti Porsche vogliono ancora il cambio manuale?

Risposta: Assolutamente sì. Noi lo vediamo sotto tre aspetti. Da una parte, perché ascoltiamo attivamente ciò che il mondo dei social media ci restituisce in termini di feedback. Non sempre sai se dietro ci sia davvero un cliente reale oppure no, ma vedi che è un tema di conversazione. Inoltre partecipiamo a molti eventi e abbiamo un contatto diretto con i clienti, dove vediamo che questa è la scelta degli appassionati. E lo sentiamo anche dai nostri concessionari, che ovviamente vivono il business quotidiano insieme ai clienti e ci dicono: "È davvero qualcosa per cui vediamo una domanda aggiuntiva". E lo vediamo anche nei tassi di scelta. Sulla GT3 Touring, l'80% dei clienti sceglie il cambio manuale. Quindi tutti questi indicatori ci hanno dato motivo di credere che sia proprio questo ciò che i clienti stanno cercando.

Perché riproporre il manuale con un sovrapprezzo invece di offrirlo come allestimento standard sulla Carrera S?

Alla fine abbiamo valutato quale sarebbe stata la combinazione di optional più probabile scelta dai clienti. E dato che la Carrera S è sempre stata la scelta degli appassionati, se guardi agli elementi che si possono aggiungere all'auto—come lo sterzo posteriore, che la rende ancora più agile, e i cerchi con fissaggio centrale per ridurre il peso, che di solito non trovi su una Carrera S—anche questi sono elementi tipici della scelta degli enthusiast. Perciò abbiamo pensato di riunire il tutto in un pacchetto di vari contenuti che si sposano naturalmente con questo tipo di trasmissione. E se sommi i prezzi dei singoli elementi—alcuni dei quali non sono nemmeno disponibili sulla Carrera standard, come i cerchi—per il cliente è in un certo senso un vantaggio averli in pacchetto, invece di doverli acquistare separatamente. Per noi è importante essere coerenti con ciò che i clienti vogliono davvero, invece di fare qualcosa solo per poterlo proporre come semplice variante a listino. In quel caso tutto diventerebbe un po' più complicato.

Porsche 911 Carrera S MT 2027, la leva del cambio manuale Foto di: Porsche

Passando alla 718: pensate che ci sia mercato per una sportiva elettrica? I clienti Porsche la vogliono?

Penso che le sportive elettriche abbiano un ruolo nel futuro. La questione sarà allineare domanda e offerta nel modo giusto. Ho avuto la possibilità di guidare questa sportiva elettrica, ed è davvero coinvolgente. È un'auto che dà molta motivazione al volante. Quindi non vedo l'ora che arrivi, a un certo punto in futuro. Penso che l'intera traiettoria dell'elettrificazione sia cambiata rispetto a quanto non solo gli OEM, ma anche i governi di tutto il mondo—soprattutto gli Stati Uniti—non solo avevano previsto, ma cercato di imporre. Per questo oggi vediamo quello che sta accadendo: siamo guidati dalla domanda naturale dei clienti e noi, come Porsche, crediamo fortemente in ciò che i clienti chiedono; è questo che dobbiamo essere in grado di offrire loro. Vedere volumi più bassi per Taycan non rende necessariamente l'auto meno interessante; semplicemente c'è meno domanda naturale, e va bene così. Le persone trovano la propria scelta all'interno della gamma Porsche, e noi siamo contenti se sono clienti soddisfatti che trovano la soluzione giusta per loro, qualunque sia il tipo di motorizzazione.

Porsche 911 Carrera S MT 2027, il cambio manuale è un plus Foto di: Porsche

I clienti passano di solito dalla Taycan di nuovo a modelli con motore termico?

Abbiamo visto entrambe le situazioni. Ci sono persone che guidano una Taycan una volta e poi restano con Taycan per sempre, oppure, se hanno bisogno di più spazio e versatilità, ora passano a una Cayenne elettrica. E altri ancora dicono: "Ho fatto la mia esperienza con un veicolo elettrico e voglio una motorizzazione termica più emozionale". Ma penso che anche queste persone vedano un interesse aggiuntivo da questo punto di vista, per esempio guidando una Taycan con E-Shift. All'improvviso hai un'esperienza molto simile a quella di un'auto con motore a combustione interna, ma solo se vuoi averla. Puoi anche guidare senza. [Per i SUV] abbiamo un numero maggiore di clienti che restano sull'elettrico, ma alcune persone tornano indietro e hanno semplicemente capito, in base al proprio stile di vita e alla propria infrastruttura di ricarica, che per loro non funziona. E in quel caso siamo felici di poter offrire una scelta e una proposta adatta.

Quanto a lungo resterà disponibile l'MT Package?

Non c'è alcuna limitazione in termini di volumi produttivi per l'[MT Package], quindi dipende davvero dalla domanda dei clienti. La nostra intenzione è offrire auto con cambio manuale finché ci sarà consentito farlo e finché la domanda dei clienti ci dirà che è qualcosa che dovremmo continuare a costruire. La 911 è il cuore del marchio e continuerà a esserlo anche in futuro… Sono molto ottimista sul futuro, anche se in questo momento stiamo attraversando una fase di transizione.

Fotogallery: Porsche 911 Carrera S MT 2027