La Porsche 911 continua a essere la regina incontrastata delle sportive

Il mondo dell’auto è pieno di icone. Possono essere vetture piccole, come la Mini o il Maggiolino Volkswagen, oppure grandi, come i pick-up americani. Possono anche essere modelli unici ed esclusivi per mercati specifici, come le kei car giapponesi.

Tra le icone ci sono poi le celebri auto sportive che ci accompagnano da molti anni e continuano a sopravvivere grazie a una schiera di appassionati che le acquistano. Tra queste, la Porsche 911 è probabilmente la più iconica.

60 anni di successi

Questa celebre sportiva è sul mercato da oltre 60 anni e rappresenta ancora un punto di riferimento per l'industria. Non è l'auto più veloce, né quella più affascinante dal punto di vista del design. Non è nemmeno la sportiva più costosa o esclusiva che si possa acquistare.

Immatricolazioni di auto sportive in Europa (H1 2025 vs H1 2026) - Fonte: Dataforce Foto di: Motor1.com

Il suo successo deriva dal fatto che è rimasta fedele alle proprie radici e al concetto originale. Questo legame con il passato ha permesso alla Porsche 911 di evolversi attraverso otto generazioni, con una nuova evoluzione ancora in arrivo. È uno dei pochissimi modelli dell'industria automobilistica sopravvissuti così a lungo.

Ancora prima tra le sportive più vendute in Europa

Il successo della Porsche, però, non si misura soltanto in termini di longevità. Le sue vendite, soprattutto in Europa, continuano a dimostrarne la popolarità. I dati di Dataforce, attraverso lo strumento Ask Dataforce AI, mostrano che la 911 ha mantenuto senza difficoltà la leadership tra le auto sportive in Europa nella prima metà di quest'anno.

I marchi di auto sportive più venduti in Europa (H1 2026) - Fonte: Dataforce Foto di: Motor1.com

Sebbene le vendite di queste vetture siano diminuite del 10% nei primi sei mesi del 2026, fermandosi a 22.649 unità, l'iconica Porsche ha registrato una crescita. Il marchio tedesco ha immatricolato 13.182 911 nella regione, in aumento dello 0,7% rispetto al primo semestre del 2025. Ancora una volta è stata di gran lunga l'auto sportiva più venduta del continente, rappresentando il 58% del totale del segmento. In altre parole, quasi sei sportive su dieci vendute in Europa sono Porsche 911.

Resiste alla concorrenza dei SUV coupé

Il risultato assume ancora più importanza considerando la situazione del segmento. Le auto sportive sono sempre state una categoria di nicchia in termini di vendite, soprattutto a causa dei prezzi elevati e della scarsa praticità. Sono vetture destinate a un pubblico ristretto. Tuttavia, il boom dei SUV e la loro diffusione in altri segmenti attraverso i cosiddetti SUV coupé stanno influenzando la popolarità delle coupé e delle cabriolet.

I modelli di auto sportive più venduti in Europa (H1 2026) - Fonte: Dataforce Foto di: Motor1.com

Tra gennaio e giugno, le vendite di queste vetture sono diminuite in 18 dei 34 Paesi analizzati da Dataforce. La Germania, il mercato più importante, ha registrato un calo del 12%, a 8.612 unità. Il Regno Unito segue con 3.541 unità, in diminuzione del 9%, mentre l'Italia è al terzo posto con 2.368 unità, in calo del 2%. La Svizzera ha superato la Francia, diventando il quarto mercato più importante. Al contrario, le vendite sono cresciute dell'11% in Polonia, del 24% in Ungheria e del 56% in Bulgaria.

In crescita la sportive mild hybrid

Un dato interessante riguarda il contributo delle sportive mild hybrid. Secondo i dati, questo tipo di propulsione è stato l'unico a registrare una crescita, raggiungendo 7.437 unità, il 37% in più rispetto al primo semestre del 2025. Il risultato è stato però compensato dal calo del 24% delle versioni tradizionali a benzina, che rappresentano il 55% dell'intero segmento.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.