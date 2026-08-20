L'americana che vuole stabilire il record al Nurburgring

Mercedes, attenzione: c'è una nuova rivale per il Nurburgring. E' l'americana Czinger, che con la sua 21C vuole diventare la regina dell'Inferno Verde, a spese dell'AMG One.

A confermare l'interesse per il tentativo di record è stato Lukas Czinger, cofondatore e ceo dell'azienda californiana, che parlando con Road & Track ha spiegato come il Nurburgring rappresenti un obiettivo concreto e come il team abbia già iniziato a raccogliere dati sul circuito. Non esiste però, almeno per ora, un tentativo ufficiale già programmato.

Un'hypercar nata per i record

La 21C ha già accumulato risultati importanti negli Stati Uniti, conquistando record per auto di serie al WeatherTech Raceway Laguna Seca e al Circuit of the Americas. A questi si aggiungono le prestazioni ottenute su altri circuiti californiani e alla cronoscalata del Goodwood Festival of Speed.

Czinger 21C Spyder Foto di: Czinger

La strategia di Czinger è piuttosto chiara: non limitarsi a costruire una hypercar velocissima, ma utilizzare la 21C come piattaforma per dimostrare concretamente le proprie capacità tecniche attraverso una serie di record.

La vettura abbina un 2.9 V8 biturbo a tre motori elettrici, per una potenza dichiarata di 1.250 CV. Il sistema ibrido, la trazione integrale e un'aerodinamica sviluppata con una forte attenzione all'efficienza permettono alla 21C di avere prestazioni da vera auto da corsa pur mantenendo l'omologazione stradale.

Un aspetto particolarmente interessante del programma Czinger è stato il progetto California Gold Rush. In quell'occasione un esemplare della 21C ha stabilito record su cinque circuiti dello Stato in rapida successione, raggiungendo i vari tracciati guidando sulle normali strade pubbliche anziché essere trasportato da una pista all'altra su un rimorchio.

La suggestione della Spyder

L'interesse verso il Nurburgring è diventato ancora più intrigante con la presentazione della 21C Spyder, variante aperta della hypercar.

La vettura mantiene l'impostazione estrema della 21C ma elimina il tetto, adottando una particolare struttura in fibra di carbonio. Secondo Czinger, l'aerodinamica della Spyder può arrivare a generare 1.482 kg di carico aerodinamico a 241 km/h.

Czinger 21C Spyder, gli interni Foto di: Czinger

È proprio parlando di questa versione che Lukas Czinger ha lasciato aperta la porta a obiettivi particolarmente ambiziosi. La Spyder potrebbe infatti competere nella categoria delle auto scoperte, ma secondo il ceo potrebbe avere anche il potenziale per puntare a record assoluti.

Il riferimento più importante resta naturalmente il primato delle auto di serie al Nurburgring, attualmente detenuto dalla Mercedes-AMG One con un tempo di 6:29:090.

Czinger ha comunque confermato di aver già raccolto dati sul circuito, segnale che il progetto non è soltanto un'idea teorica. Un vero tentativo potrebbe arrivare anche più avanti, potenzialmente dopo ulteriori tentativi su piste come Indianapolis Motor Speedway o Silverstone.

Fotogallery: Czinger 21C Spyder

21 Fonte: Czinger

Fonte: Road & Track