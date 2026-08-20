Al Salone di Torino 2026 ci siamo anche noi! Ecco cosa fare insieme

Non c’è un appuntamento più atteso, in Italia, per gli appassionati di auto nuove. Il Salone di Torino, in programma l’11, il 12 e il 13 settembre 2026, è diventato assoluto protagonista del calendario automobilistico italiano: è il mix tra le ultime novità presentate, la bellezza assoluta della città e le tantissime attività da svolgere.

E, tra queste, anche le nostre, che ancora una volta siamo media partner del Salone di Torino. Ma, al contrario degli anni passati, questa volta vogliamo strafare e abbiamo preparato un programma coi fiocchi, da vivere insieme. Curiosi di sapere come possiamo divertirci insieme? Trovate tutto qui sotto!

I nostri #PerchéComprarla... LIVE

È il format di punta della nostra testata, conosciuto da grandi e piccini. E allora ci siamo chiesti: “Perché non renderlo interattivo? Perché non lo facciamo live?”. E così, come farebbe una popstar che si rispetti, il nostro #PerchéComprarla si prende il palco, insieme a due dei giornalisti più famosi del canale YouTube e dei social, Giuliano Daniele e Flavio Atzori.

50 Fonte: Motor1 Italy

La struttura del #PerchéComprarla LIVE è quella che conoscete, le domande pure. Le risposte, invece, sono tutte rigorosamente dal vivo e interattive, con il coinvolgimento del pubblico. L’obiettivo? Scoprire, nei dettagli, alcune tra le novità di mercato più interessanti del momento. Modelli diversi tra loro che condividono il fatto di essere elettrificati, e quindi ibridi. Sarà anche l’occasione per “ripassare” le differenze tra i vari sistemi ibridi e capire quale fa al proprio caso.

Torna YouTester!

Esatto, avete capito bene. A grande richiesta torna il primo talent, quello originale, targato Motor1.com che ha l'obiettivo di scovare il prossimo volto del giornalismo automotive italiano. I selezionati delle scorse edizioni hanno lavorato nella nostra Redazione, per poi intraprendere carriere nel settore che proseguono tuttora.

Ora il talent ricomincia: questa volta si tratta di mixare le proprie competenze automobilistiche con quelle di comunicazione social tipiche della content creation, ed ecco perché l’abbiamo chiamato YouTester 2026 – Creator Edition.

Renault Clio full hybrid E-Tech, l'auto protagonista di YouTester 2026 Foto di: Motor1.com

Chi verrà selezionato potrebbe entrare a far parte della Redazione di Motor1.com e diventare un volto dei nostri canali. Tutto, però, parte dalle prime selezioni che si tengono, appunto, al Salone di Torino 2026. Come funziona? Studiate per benino la nuova Renault Clio e poi presentatevi sul nostro stand armati di cellulare. E di sorrisi!

Un’anteprima nazionale imperdibile

Abbiamo citato il #PerchéComprarla, no? Ebbene, se le case auto presentano ed espongono le proprie novità al Salone di Torino, anche noi non siamo da meno. Dopo un anno di minuzioso lavoro, Motor1 è pronta a svelare, in anteprima, il restyling del suo format più famoso, la guida all’acquisto più celebre d’Italia.

L'11 settembre, un teaser anticiperà non solamente le novità del format che sarà, come da tradizione, pubblicato poi all'1 di notte di sabato, ma anche l’auto con la quale si è deciso di comunicare un rinnovamento così strategico. Del resto, per un video importante serve un’auto importante, no?

E ci siamo tutti!

Un altro motivo per venirci a trovare allo stand del Salone di Torino? Beh, facile, siamo tutti lì! Dai nostri Direttore e Vicedirettore, Lorenzo Curatti e Andrea Farina, a tutti i volti più conosciuti dei canali: Giuliano Daniele, Flavio Atzori e Francesco Meneghini. Senza considerare tutti coloro che non conosce – ancora – ma che non vedono l’ora di accogliervi per un saluto. Dunque, non fatevelo raccontare: ci vediamo a Torino!