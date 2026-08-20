La nuova rivale di Bentley e Rolls-Royce (che non è cinese)
Genesis presenta la GV90, colossale SUV elettrico da 657 CV, 5,29 m di lunghezza e sedili che ruotano a 180°
I coreani puntano Rolls-Royce e Bentley? Può sembrare esagerato, ma la Genesis GV90 vuole comunque provarci. Il nuovo SUV elettrico del brand premium di Hyundai è enorme, rifinito con grande attenzione e (molto) potente.
Presentato per il mercato statunitense e per altri mercati internazionali, al momento non è stato annunciato un arrivo in Europa. In pratica, la GV90 nasce guardando soprattutto ai clienti dei mercati in cui i grandi SUV elettrici di lusso hanno maggiore diffusione.
Design ispirato alla Corea del Sud
Il design della GV90 rappresenta una delle caratteristiche più interessanti del progetto. Genesis ha preso ispirazione dalla tradizionale moon jar, la grande ceramica coreana dalla forma tondeggiante e apparentemente semplice, traducendone il linguaggio in una carrozzeria molto più imponente.
Il SUV misura 5,29 metri di lunghezza, con un passo di 3,25 metri, e può essere equipaggiato con cerchi forgiati da 22 o 24". Il frontale riprende la caratteristica firma luminosa a due linee del marchio, ma la interpreta attraverso i nuovi fari Wing Face Micro Lens Array (MLA).
La fiancata è volutamente pulita, mentre al posteriore i gruppi ottici sono integrati a filo della carrozzeria. La versione più spettacolare è però la GV90 Neolun, dotata del sistema Neolun Arch Gate. Qui il montante centrale B è nascosto e le porte posteriori si aprono controvento, creando un'apertura particolarmente ampia. Genesis ha sviluppato una cerniera a doppio movimento che permette alla porta di spostarsi prima verso l'esterno e poi ruotare, evitando interferenze con quella anteriore.
Un salotto di lusso su ruote
Il vero salto di categoria avviene nell'abitacolo. La GV90 utilizza un pavimento completamente piatto e mette a disposizione tre file di sedili, mentre la Neolun può essere configurata con quattro posti.
In quest'ultima configurazione, i sedili anteriori possono ruotare elettricamente di 180 gradi quando il veicolo è parcheggiato, trasformando l'ambiente interno in una sorta di salotto mobile.
Genesis GV90, gli interni
La tecnologia è altrettanto importante. Il sistema multimediale utilizza un display OLED da 23,6", mentre un grande head-up display da 25" porta le informazioni direttamente nel campo visivo del conducente. La GV90 è inoltre il primo modello a utilizzare Pleos Connect, il nuovo sistema d'infotainment basato su Android Automotive.
Genesis GV90, la plancia
Non mancano materiali di alta gamma come legno naturale, vera pietra, lana cashmere e pelle. L'impianto audio Bang & Olufsen Premier 3D dispone di ben 25 altoparlanti, mentre i sedili possono contare su 15 celle d'aria individuali e funzioni dedicate al massaggio.
La Neolun Executive Suite porta ulteriormente avanti il concetto di lusso: pavimento in vero legno con riscaldamento radiante, separazione per la privacy, tendine elettriche, frigorifero e tetto Smart Vision Roof a sei zone.
Batteria XL e 657 CV
Sotto la carrozzeria c'è la piattaforma elettrica eMP, sviluppata per i modelli di punta Genesis. Il GV90 utilizza una batteria da 123,5 kWh, la più grande mai impiegata su un'auto elettrica del gruppo Hyundai Motor.
La configurazione prevede due motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore, per una potenza complessiva di 657 CV e una coppia massima di 800 Nm.
Genesis GV90
Genesis dichiara per il modello a sette posti un'autonomia di circa 500 km. La ricarica rapida in corrente continua può arrivare a 350 kW, consentendo di passare dal 10 all'80% della capacità in circa 22 minuti.
La GV90 presenta inoltre differenziali elettronici autobloccanti su entrambi gli assi, sospensioni pneumatiche a più camere, ammortizzatori a controllo elettronico e sterzo posteriore. Le ruote posteriori possono sterzare fino a 5 gradi, contribuendo a rendere più maneggevole un SUV lungo oltre 5 metri.
Prezzi e disponibilità
Genesis non ha ancora comunicato i prezzi per gli Stati Uniti, né ha definito tutti i dettagli relativi alla disponibilità internazionale. La GV90 sarà comunque affiancata al lancio da una versione particolarmente esclusiva, la GV90 Neolun First Edition.
Quest'ultima aggiunge una verniciatura esterna bicolore, cerchi forgiati da 24", finiture in lana cashmere e dettagli specifici per abitacolo e carrozzeria. Sarà proposta in tre combinazioni cromatiche: Jaipur Rose con Seychelles Beige, Vik Black con Baena Green e Vik Black con Sonoran Navy.
Fotogallery: Genesis GV90
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