Dalla Corea arriva un'ammiraglia dal lusso (e potenza) discreto

Genesis porta sul mercato italiano la nuova Electrified G80, versione completamente elettrica della berlina di rappresentanza del marchio coreano. Un modello che interpreta il lusso secondo una filosofia più discreta, puntando su qualità dei materiali, isolamento acustico e benessere a bordo. L'obiettivo è offrire un'esperienza di viaggio rilassata, combinando tecnologia avanzata e cura artigianale dei dettagli.

La nuova G80 "elettrica" è equipaggiata con due motori, trazione integrale e una batteria da 94,5 kWh che consente fino a 570 km di autonomia WLTP. Con 370 CV di potenza e ricarica rapida fino all'80% in circa 25 minuti, si propone come alternativa alle grandi berline premium elettriche. In Italia viene proposta nell'allestimento Luxury con prezzi da 81.800 euro.

Genesis Electrified G80: esterni

La Genesis Electrified G80 mantiene le proporzioni classiche di una grande berlina tre volumi, reinterpretando il linguaggio stilistico "Athletic Elegance" del marchio con superfici pulite e linee tese.

Il frontale è caratterizzato dai fari Micro Lens Array con tecnologia LED, affiancati dalla calandra ridisegnata per la versione elettrica. Completano l'estetica la proiezione luminosa del logo all'apertura della vettura, i retrovisori esterni elettrocromici, le finiture cromate su modanature e maniglie e i cerchi in lega da 19 pollici.

L'obiettivo dichiarato è quello di trasmettere eleganza senza ricorrere a elementi appariscenti, privilegiando una presenza sobria e raffinata.

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Genesis Electrified G80: interni

L'abitacolo è stato progettato per privilegiare il comfort dei passeggeri, con particolare attenzione all'isolamento acustico grazie al parabrezza stratificato e a numerosi interventi per ridurre la rumorosità.

La plancia combina pulsanti fisici e superfici digitali. Al centro spicca il display panoramico OLED Connected Car Integrated Cockpit (ccIC) da 27 pollici, mentre l'accesso e l'avviamento possono avvenire tramite impronta digitale o chiave digitale.

Chi viaggia dietro dispone di regolazioni dedicate per sedili, climatizzazione e tendina parasole Foto di: Genesis

La dotazione di serie comprende:

sedili anteriori elettrici in pelle, riscaldati e con funzione Memory;

volante riscaldato regolabile elettricamente;

climatizzatore automatico bizona;

illuminazione ambientale a LED;

finiture in alluminio spazzolato.

Chi viaggia dietro dispone inoltre di regolazioni dedicate per sedili, climatizzazione e tendina parasole. Sul fronte tecnologico non mancano head-up display, telecamera a 360 gradi, monitoraggio dell'angolo cieco con visualizzazione nel quadro strumenti e impianto audio Bang & Olufsen con 17 altoparlanti e cancellazione attiva del rumore.

Genesis Electrified G80: le motorizzaizoni

La Genesis Electrified G80 è equipaggiata con due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 370 CV, abbinati alla trazione integrale AWD.

L'energia è fornita da una batteria agli ioni di litio da 94,5 kWh, compatibile con sistemi di ricarica sia a 400 sia a 800 Volt. L'autonomia dichiarata raggiunge i 570 km nel ciclo WLTP, mentre una ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all'80% in circa 25 minuti.

Tra le soluzioni dedicate a comfort ed efficienza figura il sistema i-Pedal Foto di: InsideEVs

Tra le soluzioni dedicate a comfort ed efficienza figurano:

sospensioni adattive elettroniche ECS con funzione predittiva;

modalità di guida selezionabili, inclusa quella orientata al risparmio energetico;

sistema i-Pedal per la guida con un solo pedale;

pompa di calore;

pre-condizionamento della batteria;

aggiornamenti software Over-the-Air e servizi Genesis Connected Services.

Genesis Electrified G80: i prezzi

In Italia la Genesis Electrified G80 viene proposta in un unico allestimento Luxury, con una dotazione di serie molto completa, al prezzo di 81.800 euro.

Per il lancio sono previste formule di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi, entrambe con canoni a partire da 699 euro al mese.

In Italia la Genesis Electrified G80 viene proposta in un unico allestimento Luxury Foto di: InsideEVs

Come per gli altri modelli del marchio, è incluso il programma Genesis 5-Year Care Plan che comprende cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata gratuita, assistenza stradale europea, aggiornamenti software Over-the-Air e accesso ai Genesis Connected Services.