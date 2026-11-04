Quattro veicoli pensati per la raccolta rifiuti, la pulizia stradale e i lavori sul campo: è questa la proposta con cui Isuzu si presenta a Ecomondo 2026. La gamma esposta, tutta appartenente alla famiglia Generation 4, raccoglie mezzi già configurati per rispondere alle esigenze dei servizi ambientali.

Non si tratta di allestimenti pensati per la fiera, ma di configurazioni già pronte per l'uso quotidiano: raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti speciali, tratte extraurbane per le utilities. Tra i modelli in mostra c'è anche un pick-up a cabina singola, una configurazione ormai rara nel mercato europeo.

M21 e M30, i due mezzi per la raccolta urbana

L'M21 TT Heavy è proposto con guida a destra e cambio automatico AISIN, una configurazione pensata per chi sale e scende dal camion più volte durante il turno. Il posto guida sul lato del marciapiede riduce i tempi e i rischi di ogni operazione porta a porta. All'omologazione Heavy Duty si affianca il nuovo passo E, che si aggiunge al passo G da 3.000 mm e amplia le possibilità di allestimento tra vasche di raccolta, compattatori leggeri e attrezzature per la pulizia stradale.

Isuzu a Ecomondo 2026 - M30 Foto di: Isuzu

Nella fascia dei 7,5 t lavora l'M30 Generation 4, con il motore 3.0 4JZ1 da 175 CV abbinato in esclusiva al cambio robotizzato ISIM, un doppia frizione DCT a 9 marce. La coppia massima è di 460 Nm, disponibile già a 1.500 giri/min: un valore che si sente nelle partenze a pieno carico e nelle manovre sui piazzali di raccolta. Il convertitore di coppia dell'ISIM riduce lo sforzo delle frizioni nei frequenti arresti e ripartenze tipici del lavoro urbano.

Isuzu a Ecomondo 2026 - M21 Foto di: Isuzu

Su entrambi i mezzi la sicurezza attiva ha un ruolo operativo oltre che normativo. Sull'M30 il sistema AEBS di frenata automatica di emergenza è di serie, in conformità con le normative GSR-III entrate in vigore nel luglio 2026. Isuzu non è l'unico costruttore a puntare sui servizi ambientali in questa edizione della fiera.

F14 per le lunghe percorrenze, cabina compatta

La Serie F di Isuzu lavora spesso sulle tratte extraurbane, dove la continuità operativa conta più della velocità. La nuova versione da 13,5 t MTT affianca quella da 14 t già in gamma e risponde a chi ha bisogno di una massa totale a terra più contenuta senza perdere capacità di carico.

Isuzu a Ecomondo 2026 - F14 2 Foto di: Isuzu

La sospensione pneumatica garantisce comfort sulle lunghe percorrenze e stabilità del carico sui fondi irregolari, mentre l'allestimento NEES2 è una richiesta frequente da parte del settore delle utilities. La cabina della Serie F, tra le più compatte del segmento dei medio-pesanti, resta un vantaggio concreto negli interventi in spazi stretti o nei quartieri residenziali.

Il D-Max Single Cab torna in gamma

La configurazione Single Cab, con cabina singola e cassone lungo, era diventata una rarità nel mercato europeo dei pick-up: la maggior parte dei costruttori l'ha abbandonata a favore delle versioni a 4 o 5 posti, più richieste dal pubblico consumer. Isuzu la riporta in gamma con il D-Max Single Cab B-Strong 2.2, pensato per chi usa il pick-up come puro strumento di lavoro.

Isuzu a Ecomondo 2026 - D-Max Single B-Strong Foto di: Isuzu

Il nuovo motore 2.2 RZ4F-TC porta la coppia massima a 400 Nm, con 255 Nm già disponibili a 1.000 giri/min: un incremento del 56% rispetto al precedente 1.9 nella fascia di utilizzo reale. La trazione 4x4 ha il bloccaggio differenziale posteriore di serie, la capacità di traino arriva fino a 3.500 kg e la portata utile sfiora i 1.000 kg.

Isuzu a Ecomondo 2026 - D-Max Single B-Strong Foto di: Isuzu

Il Driver Monitoring System, il sistema che tramite un sensore a infrarossi monitora l'attenzione del conducente, è di serie su tutta la gamma D-Max MY26. Il pick-up è omologato Euro 6e-bis e GSR-III, lo stesso standard normativo che impone anche sull'M30 la frenata automatica di emergenza di serie.

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17 Fonte: Isuzu