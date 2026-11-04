Favino interpreta Marchionne: ecco la prima foto di Falcon

Pierfrancesco Favino indossa il celebre maglione girocollo di Sergio Marchionne e si prepara a interpretare uno dei manager più importanti della storia recente dell'industria automobilistica italiana. È stata diffusa la prima immagine ufficiale di Falcon, il film diretto da Marco Bellocchio che porterà sul grande schermo la vita e la carriera dell'ex amministratore delegato di Fiat e del gruppo FCA.

Lo scatto, realizzato dal fotografo Riccardo Ghilardi, mostra Favino nei panni di Marchionne durante le riprese a Torino, nello storico stabilimento di Mirafiori. La produzione ha potuto contare sulla collaborazione di STLA Europe, la divisione europea di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA.

La fotografia arriva mentre il progetto viene presentato anche al mercato cinematografico internazionale in occasione dell'American Film Market di Los Angeles.

Dalla crisi Fiat alla conquista di Chrysler

Falcon parte dal 2004, quando Fiat attraversava una delle fasi più difficili della propria storia e rischiava di non riuscire a superare la crisi finanziaria e industriale. È in questo scenario che Sergio Marchionne, manager italo-canadese fino a quel momento poco conosciuto dal grande pubblico, viene chiamato a guidare l'azienda.

Sergio Marchionne insieme a Barack Obama

La sua strategia passa attraverso una profonda riorganizzazione dei vertici, il rilancio delle attività e una serie di operazioni internazionali che cambieranno il futuro del gruppo. Tra queste, la sfida a General Motors e soprattutto l'ingresso in Chrysler nel 2009, operazione dalla quale nascerà successivamente Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Il film racconterà anche il rapporto tra Marchionne e il giovane John Elkann, allora chiamato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella gestione dell'eredità della famiglia Agnelli.

John Elkann

La vicenda viene raccontata come un thriller finanziario, ma con una particolare attenzione alla dimensione personale del manager e al prezzo pagato per raggiungere il successo. Marchionne, scomparso il 25 luglio 2018 a 66 anni, viene così rappresentato non soltanto come l'uomo che riuscì a risollevare Fiat, ma anche come una figura complessa, segnata dalle responsabilità e dall'isolamento legati al proprio ruolo.

Il cast di Falcon e quando esce il film

Accanto a Favino, nel cast c'è Louis Garrel, attore francese chiamato a interpretare John Elkann. Completano il gruppo degli interpreti Benedetta Cimatti e Barbara Ronchi, con la partecipazione di Valeria Bruni Tedeschi. La regia e la sceneggiatura sono affidate a Marco Bellocchio, che ha lavorato al copione insieme a Ludovica Rampoldi, Andrea Di Stefano e Stefano Rulli, con la partecipazione di Oliviero Del Papa.

Le riprese sono iniziate in Canada, con una prima fase di lavorazione tra Toronto e le cascate del Niagara, per poi proseguire in Italia, tra Roma e il Piemonte, compreso lo stabilimento di Mirafiori a Torino. Una nuova parte delle riprese in Nord America è prevista all'inizio del 2027. Il film è prodotto da Kavac Film e Rai Cinema, insieme a Emotion Network, e arriverà nelle sale italiane distribuito da 01 Distribution. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita.