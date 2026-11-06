Il nuovo SUV di Honda costruito in India

Il nuovo SUV di Honda ha un nome e una data di presentazione. Si chiama Honda Alpha e debutterà il 2 dicembre in India, Paese che avrà un ruolo centrale nella carriera del modello: sarà il primo mercato a riceverla e diventerà anche la sua base produttiva globale.

L’annuncio arriva da Honda Cars India e riguarda la versione di serie della 0 Alpha, mostrata come prototipo al Japan Mobility Show 2025. Per conoscere motori, batterie, autonomia e prezzi bisognerà invece aspettare: la Casa giapponese ha confermato il prossimo appuntamento, lasciando ancora aperta la scheda tecnica.

L’India al centro del progetto

La scelta dell’India va oltre il luogo della presentazione. Honda affida al Paese la produzione di un modello destinato ad avere una carriera internazionale, rafforzandone così il peso nei propri programmi per l’auto elettrica. Il primo passo sarà il lancio sul mercato locale. Seguiranno altri Paesi, ma l’ultimo annuncio non definisce ancora destinazioni e calendario delle esportazioni. Per il momento, quindi, non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo in Italia o nel resto d’Europa.

Honda Alpha SUV teaser Foto di: Honda

Il nome scelto accompagna questa intenzione. Alpha, prima lettera dell’alfabeto greco, vuole simboleggiare un nuovo inizio per i clienti. Scompare quindi lo zero dalla denominazione annunciata per il modello, mentre rimane il collegamento con il prototipo che lo ha anticipato.

Dalla concept alla strada

La parentela con la Honda 0 Alpha è comunque il punto di partenza per immaginare la nuova vettura. Il prototipo presentato nel 2025 propone un SUV dalle proporzioni particolari, con una carrozzeria sviluppata in altezza e una zona posteriore piuttosto verticale. Honda descrive il progetto come un SUV adatto sia alla città sia agli ambienti naturali. Una definizione che racconta la versatilità cercata dal marchio, senza però confermare caratteristiche fuoristradistiche o particolari configurazioni della trazione.

Già al debutto del prototipo, la Casa aveva dato risalto allo spazio e al comfort dell’abitacolo. L’interesse sarà capire come queste priorità si tradurranno nel modello definitivo: disposizione della plancia, sistemazione dei passeggeri e capacità del bagagliaio restano aspetti da scoprire.

L’annuncio segna anche il primo utilizzo del nuovo emblema H nella comunicazione ufficiale di Honda Cars India. La Alpha sarà il primo modello del marchio a portarlo, accompagnando il debutto elettrico con un’identità visiva aggiornata. Il cambiamento riguarda però un programma più ampio. Honda ha previsto l’adozione del nuovo simbolo sulle elettriche di prossima generazione e sui nuovi modelli ibridi, a partire dalle vetture introdotte dal 2027.

Sulla Alpha, comunque, mancano ancora i dati che permetteranno di valutarne il posizionamento. Capacità della batteria, potenza, autonomia e ricarica non sono state comunicate, così come non sono disponibili un listino o una gamma di allestimenti. Il prossimo appuntamento rimane dunque il 2 dicembre. Dopo il nome e il piano produttivo, toccherà alla vettura raccontare come Honda intende trasformare la 0 Alpha in una proposta concreta.

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