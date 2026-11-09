Tamponamenti a bassa velocità, perché i danni invisibili esplodono in autunno

Un tamponamento in coda, nessun graffio visibile, l'auto che sembra procedere normalmente. È lo scenario più comune dei quasi 30.000 tamponamenti con lesioni registrati ogni anno in Italia. L'autunno è uno dei periodi in cui il rischio sale di più. Nel 2025 i casi con lesioni sono stati 30.708, il 17,3% di tutti gli incidenti con lesioni rilevati secondo i dati ISTAT-ACI, con ottobre tra i mesi peggiori: 2.978 episodi.

Quasi il 73% degli incidenti stradali avviene in città, proprio dove il tamponamento a bassa velocità viene vissuto come un episodio da poco. Ed è qui, secondo Car Clinic, rete di carrozzerie, che si annida il rischio più sottovalutato: danni che restano invisibili a occhio nudo ma non per questo meno seri.

Cosa si rompe davvero in un urto "leggero"

Nei tamponamenti apparentemente lievi, i dati operativi di Car Clinic indicano che le componenti più colpite sono quelle esterne: paraurti, griglie, proiettori, cofano, parafanghi, guide e assorbitori d'urto. È però l'ispezione del carrozziere a far emergere ciò che resta nascosto: deformazioni dei rivestimenti interni, rottura delle staffe di supporto in plastica, danni alle traverse, le strutture orizzontali che irrigidiscono frontale e posteriore del veicolo.

A questi si aggiungono i disallineamenti della scocca, il telaio portante dell'auto, o delle zone di giunzione tra i pannelli principali. Proprio a questi segnali, spesso nascosti senza un controllo professionale, conviene prestare attenzione quando si valuta un'auto usata.

Se non riparati, questi danni peggiorano nel tempo. Il cedimento delle traverse compromette la capacità del veicolo di assorbire energia in una collisione futura, esattamente la funzione per cui sono progettate. Le infiltrazioni d'acqua attraverso i supporti danneggiati innescano ruggine e condense interne. Sui veicoli più tecnologici, anche cortocircuiti agli impianti elettrici.

Il problema aggiuntivo dei sistemi ADAS

I sistemi avanzati di assistenza alla guida, gli ADAS, sono obbligatori dal 2024 per ogni nuova omologazione e immatricolazione. Sui veicoli che li montano, anche una lieve deformazione del paraurti può spostare l'asse di orientamento di radar e telecamere. Il sistema continua a funzionare, ma fornisce dati distorti: serve una ricalibrazione o, nei casi più gravi, la sostituzione del componente.

Secondo l'esperienza operativa di Car Clinic, nei veicoli di questa generazione la quasi totalità dei tamponamenti, anche quelli apparentemente minori, richiede oggi una verifica tecnica dei sistemi di bordo. Il fenomeno è legato al progressivo rinnovo del parco circolante italiano, un tema su cui questa testata è già tornata parlando di manutenzione e calibrazione degli ADAS.

"Ogni giorno gestiamo veicoli che arrivano da noi dopo un tamponamento considerato 'banale' dal proprietario, ma spesso l'ispezione rivela danni strutturali o tecnologici tutt'altro che trascurabili", racconta Andrea Concina, Operation Director di Car Clinic. "L'auto moderna è progettata per assorbire energia negli impatti, ma questo significa che le componenti interne lavorano anche quando la carrozzeria esterna sembra intatta."

Perché conviene comunque un controllo

I tamponamenti non sono l'unica causa di danni sottovalutati. Anche distrazione e manovre scorrette restano tra i fattori che più spesso portano a un urto in città, specie nelle ore di punta con asfalto bagnato e giornate più corte. Concina aggiunge: "Con l'autunno e le condizioni di guida che diventano più impegnative, il nostro messaggio è semplice: dopo ogni collisione, anche a bassa velocità, un controllo professionale è una scelta che tutela la propria sicurezza e il valore della propria auto."

Resta il nodo pratico: senza graffi visibili e con l'auto che sembra funzionare normalmente, la tentazione di saltare il controllo è forte. Ma è proprio quando la carrozzeria non mostra nulla che una verifica su traverse, longheroni e sistemi ADAS può evitare che un danno strutturale si aggravi nel tempo, con conseguenze dirette sulla sicurezza in un urto successivo.