Un accordo triennale firmato a settembre 2026 e un Codice della strada ancora in discussione raccontano due velocità diverse. Milano testa già i veicoli autonomi nel trasporto urbano. La norma italiana rischia invece di bloccarli sul nascere.

La proposta in esame richiede, infatti, la presenza a bordo di una persona su ogni veicolo autonomo. È un vincolo che renderebbe inattuabili i progetti di guida senza conducente. Secondo Geotab, azienda specializzata in telematica e gestione dei veicoli connessi, la vera sfida dei prossimi anni non sarà solo tecnica o normativa: sarà gestire in modo efficiente migliaia di veicoli autonomi contemporaneamente.

Europa e Italia tra accelerazione e freni normativi

Un briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo di ottobre 2026 segnala che robotaxi e navette autonome restano ancora limitati a poche città e contesti sperimentali. Lo stesso documento sottolinea che una regolazione coesa è necessaria per far scalare i progetti pilota su scala continentale.

MOIA - I test di ID. Buzz Autonomo in Norvegia Foto di: Volkswagen Commercial Vehicles

A giugno 2026 i ministri dei trasporti dell'Unione europea hanno sostenuto un'iniziativa per creare testbed transfrontalieri dedicati ai veicoli autonomi, con l'obiettivo di facilitare sperimentazioni e interoperabilità tra Stati membri. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/481 che modifica il quadro tecnico del 2022, fissa le procedure per l'omologazione dei sistemi di guida automatizzata previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144.

"La guida autonoma non è più soltanto una questione di sensori, algoritmi e capacità di navigazione",

commenta Stefano Peduzzi, Vice President Technology Solutions and Operations di Geotab.

"Perché l'innovazione possa esprimere appieno il suo potenziale, è fondamentale che anche il quadro normativo evolva in modo coerente con i modelli di mobilità autonoma che si stanno affermando a livello internazionale."

Milano banco di prova, scalabilità ancora in salita

A settembre 2026 il Comune di Milano ha avviato con Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano, una roadmap triennale per sperimentare i veicoli autonomi nel trasporto urbano. Il progetto prevede test su strada, analisi degli impatti sulla sicurezza e valutazioni su trasporto a chiamata, collegamenti col trasporto pubblico e servizi per le categorie più fragili.

Stellantis e Wayve Foto di: Stellantis

Un dossier dell'Osservatorio ACI sulla guida autonoma osserva che i veicoli automatizzati possono diventare un complemento al trasporto pubblico esistente, a patto che le autorità definiscano un quadro normativo capace di massimizzare sicurezza ed efficienza. Un documento di lavoro presentato alla Camera stima che entro il 2035 potrebbero operare grandi flotte di robotaxi in 40-80 città nel mondo.

I veicoli a guida autonoma Waymo

Le tecnologie sviluppate per ambienti urbani nordamericani, con una struttura viaria regolare, faticano ad adattarsi a città come Milano o Roma. Qui il traffico è meno standardizzato e l'interazione fra pedoni e veicoli più imprevedibile. Si aggiunge l'incertezza economica: secondo il Parlamento europeo le corse robotaxi di Waymo costano oggi il 20-40% in più rispetto a un taxi tradizionale nei casi osservati negli Stati Uniti.

La telematica Geotab per gestire le flotte autonome

Gestire migliaia di veicoli autonomi è una sfida operativa prima ancora che tecnologica. Attraverso una connessione continua con il centro di controllo, gli operatori monitorano posizione, stato dei mezzi e livello di carica delle batterie, sostituendo il conducente come fonte di segnalazione delle anomalie.

Il report Geotab Signals 2026 descrive First Light, un sistema predittivo che si basa su 37 trilioni di punti dati per anticipare guasti e rischi di guida prima che si manifestino. Geotab collega oggi circa 6 milioni di veicoli a livello globale ed elabora 100 miliardi di punti dati al giorno per oltre 100mila clienti, dalle piccole flotte alle aziende Fortune 500.

"La differenza tra una sperimentazione di successo e un servizio economicamente sostenibile potrebbe dipendere proprio da questo livello di coordinamento",

conclude Peduzzi.

"Nella mobilità del futuro i veicoli dovranno essere parte di una rete intelligente capace di tradurre i dati in decisioni operative",

in un contesto dove gli utenti attivi delle soluzioni di sicurezza Geotab registrano già il 28,7% di collisioni in meno rispetto a chi non le utilizza, come emerge dal report sull'efficienza delle flotte connesse.