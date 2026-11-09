Queste Fiat 500e guidano da sole e ora possono farlo anche in Spagna

La guida autonoma di Livello 4 arriva anche in Spagna. L'italiana Niulinx ha ottenuto dalla Dirección General de Tráfico (DGT), l'autorità spagnola che fa capo al Ministero dell'Interno, l'autorizzazione per effettuare test su strade aperte al traffico a Saragozza. Le prove coinvolgeranno due Fiat 500e elettriche equipaggiate con il software di guida autonoma sviluppato dall'azienda.

Il via libera è stato rilasciato il 6 novembre 2026 nell'ambito del Programma ES-AV e resterà valido fino al 30 novembre. Le vetture potranno circolare in un'area delimitata intorno alla zona dell'Expo, su strade urbane con limiti di velocità fino a 50 km/h.

Due Fiat 500e per i test di guida autonoma

Le due Fiat 500e saranno impegnate nella fase 3 del programma di sperimentazione, quella che precede la messa in servizio. Durante le prove potranno trasportare anche passeggeri, ma a bordo sarà sempre presente un operatore di sicurezza, incaricato di monitorare il comportamento delle vetture e intervenire in caso di necessità.

Fiat 500 e

L'autorizzazione spagnola è arrivata anche grazie al riconoscimento di quella già ottenuta da Niulinx in Italia. Il Programma ES-AV, infatti, consente di estendere le autorizzazioni rilasciate in un altro Stato dello Spazio economico europeo, semplificando così il percorso necessario per sperimentare le tecnologie di guida autonoma oltre i confini nazionali.

Le Fiat 500e autonome protagoniste di AUCON 2026

Un'occasione per mostrare il funzionamento della tecnologia sarà AUCON 2026, il primo Congresso del Veicolo Autonomo e Connesso, organizzato da ANFAC e Fundación Ibercaja il 24 e 25 novembre presso Mobility City, a Saragozza.

In occasione dell'evento, Niulinx prevede di organizzare alcuni giri dimostrativi a bordo delle due Fiat 500e, riservati alle autorità e agli ospiti del congresso. L'approvazione della DGT rappresenta un ulteriore passo per Niulinx nel percorso di sperimentazione della guida autonoma sulle strade europee, con l'obiettivo di arrivare allo sviluppo di servizi di mobilità senza conducente nelle città.