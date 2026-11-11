Questa Mercedes è introvabile e vale oltre 5 milioni di euro

Una Mercedes SLR McLaren è già rara di suo. Una versione Stirling Moss lo è ancora di più. Ma questa aggiunge una combinazione difficile da ritrovare: è l’ultima di 75 esemplari costruiti, veste un rosso unico ed è appartenuta alla famiglia reale del Kuwait. Il tutto con appena 53 km percorsi.

A proporla è RM Sotheby’s, nell’asta Sealed December, con una valutazione superiore a sei milioni di dollari (circa 5,4 milioni di euro).

Un rosso unico per una famiglia reale

Prodotta nel dicembre 2009, questa Stirling Moss nasce su commissione della famiglia reale kuwaitiana. Secondo la documentazione d’asta, è l’unica della serie verniciata in Fire Opal Red, una tonalità da non confondere con il Rosso Corsa scelto per un altro esemplare, appartenente alla famiglia reale di Giordania.

Mercedes SLR McLaren Stirling Moss (2010) Foto di: Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's

La personalizzazione di questa Mercedes continua nell’abitacolo. La pelle rossa è abbinata a cuciture gialle, mentre le finiture in Alutex prendono il posto del carbonio normalmente utilizzato. Anche le pinze dei freni si distinguono, grazie alla verniciatura dorata.

Ci sono poi sedili di dimensioni maggiorate per entrambi gli occupanti e un accessorio quasi sorprendente su una sportiva tanto essenziale: l’impianto audio. La casa d’aste indica che soltanto questa vettura e quella dei reali giordani ne sono dotate, ritenendo che l’installazione risalga alla fabbrica.

La storia dell’esemplare passa inizialmente dalla Svizzera, dove viene immatricolato il 16 marzo 2010 nel Canton Vaud. Rimane alla famiglia reale del Kuwait fino al 2024, quando viene acquistato dall’attuale proprietario.

Il V8, senza nulla sopra la testa

La Stirling Moss rappresenta l’interpretazione più radicale della SLR McLaren. Non ha tetto, parabrezza o cristalli laterali: davanti ai due occupanti rimangono soltanto piccoli deflettori, mentre dietro i sedili emergono le strutture di protezione.

Mercedes SLR McLaren Stirling Moss (2010), il 5.4 V8 Foto Di: Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's Mercedes SLR McLaren Stirling Moss (2010), il tre quarti posteriore Foto Di: Robin Adams-Courtesy Of RM Sotheby's

L’impostazione richiama le Mercedes da competizione degli anni ’50 e accompagna una meccanica tutt’altro che addomesticata. Sotto il lungo cofano lavora un 5.4 V8 con compressore volumetrico, capace di sviluppare 650 CV e 820 Nm.

Le prestazioni dichiarate da Mercedes comprendono uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e una velocità massima di 350 km/h. Numeri impressionanti, soprattutto pensando a una vettura che lascia guidatore e passeggero così esposti all’aria.

Se siete interessati, l'asta è prevista dal 25 novembre al 2 dicembre. Se il vostro conto in banca è sufficientemente fornito, forse vi conviene approfittarne perché difficilmente ne troverete un'altra così.

Fotogallery: Mercedes SLR McLaren Stirling Moss (2010)

12 Fonte: Mercedes-Benz