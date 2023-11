La Mercedes CLK GTR è una vera leggenda degli anni ’90 e 2000. Derivata dall’auto da corsa che prese parte al campionato FIAT GT, è stata realizzata in 22 esemplari, tutti finiti nelle mani dei collezionisti. Ancora più esclusiva è la versione Roadster, che è stata prodotta in appena 6 unità.

Si tratta di una vera rarità, destinata a pochissimi fortunati in tutto il mondo. E una di queste Mercedes è appena finita all’asta da RM Sotheby’s, con una quotazione stimata di circa 12 milioni di euro.

La storia

L’esemplare messo in vendita dalla casa d’asta è il numero tre e ha il numero di telaio 000034. Importata in Wisconsin nel 2011, all’epoca aveva percorso appena 21 km. Nel 2013, l’auto è stata venduta a una concessionaria in North Carolina, mentre nel 2015 è passata a un collezionista nel Regno Unito. Infine, è arrivata a Las Vegas, sede dell’asta che si tiene in concomitanza col Gran Premio di Formula 1.

Mercedes CLK GTR Roadster all'asta di RM Sotheby's

Nonostante abbia 21 anni, questa straordinaria CLK GTR è come nuova, sia esteticamente che meccanicamente. Infatti, viene venduta con soli 165 km percorsi.

V12 con cambio manuale

A spingere la Mercedes c’è un 6.9 V12 da 631 CV e 731 Nm, che trasmette la sua potenza alle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Numeri impressionanti per un’auto concepita alla fine degli anni ’90, che potrebbe tranquillamente giocarsela con tante delle supercar moderne.

Mercedes CLK GTR Roadster all'asta di RM Sotheby's

Anche perché la velocità massima di 320 km/h e lo scatto 0-100 km/h di 3,8 secondi la renderebbero competitiva con diverse rivali odierne. Considerando il valore della CLK GTR, però, è difficile pensare che verrà mai utilizzata in pista o anche solo per una (velocissima) gita fuori porta.